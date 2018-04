Η Apple προχώρησε και φέτος στο λανσάρισμα των «κόκκινων» εκδόσεων δύο κορυφαίων συσκευών της.

Η Apple Inc. ανακοίνωσε τις νέες εκδόσεις του iPhone 8 και του iPhone 8 Plus σε κόκκινο χρώμα, θέλοντας να δώσει μια νέα σχεδιαστική ανάσα στα πρωτοποριακά της μοντέλα, που δυστυχώς έχουν επισκιαστεί για μήνες από την παρουσία του iPhone X. Το σημαντικότερο νέο, όμως, παραμένει το γεγονός ότι ένα μέρος των εσόδων από τα νέα κόκκινα iPhone 8 και iPhone 8 Plus, θα πηγαίνουν κατευθείαν στο Global Fund HIV/AIDS.

Το Global Fund HIV/AIDS έχει στόχο την παροχή συμβουλών, την πραγματοποίηση δοκιμών φαρμάκων, την παροχή ιατρικής περίθαλψης και προγραμμάτων πρόληψης με ειδική στόχευση στην εξάλειψη της μετάδοσης της νόσου από τις μητέρες στα μωρά.

Ενώ το ποσό που διαθέτει η Apple από την πώληση κάθε συσκευής στο Global Fund HIV/AIDS μέσω του PRODUCT (RED) οργανισμού δεν είναι επίσημα γνωστό, όπως αναφέρει η εταιρεία στην ιστοσελίδα της, μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερα από 160 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις των «κόκκινων» (RED) προϊόντων και αξεσουάρ.

Εκτός από το έντονο κόκκινο χρώμα και το σημαντικό σκοπό της δημιουργίας τους, δεν αλλάζει κάτι άλλο στο εσωτερικό των κινητών. Οι κόκκινες συσκευές ενσωματώνουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς iPhone 8, τα οποία να υπενθυμίσουμε ότι διατίθενται επίσης σε χρυσό, ασημί και το γνωστό διαστημικό γκρι.

Σε αντίθεση με την ανάλογη έκδοση της σειράς iPhone 7, που είχε λευκό bezel να περιβάλλει την οθόνη της συσκευής, φέτος το λευκό έχει αντικατασταθεί από μαύρο χρώμα. Επιπλέον, οι τιμές των PRODUCT (RED) Special Edition, όπως είναι η επίσημη ονομασία τους θα είναι ίδιες με τα υπόλοιπα μοντέλα της εταιρείας.

Η Apple δεν ανακοίνωσε κόκκινη έκδοση για το iPhone X, το οποίο παραμένει διαθέσιμο είτε σε γκρι είτε σε λευκό, αλλά παρουσίασε επίσης μια κόκκινη έκδοση της δερμάτινης θήκης της για το πανίσχυρο μοντέλο.

Οι ειδικές εκδόσεις των iPhone 8 και iPhone 8 Plus είναι διαθέσιμες ήδη για προ-παραγγελία αρχικά σε Αυστραλία, Καναδά, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Χόνκ Κονγκ, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, με τις υπόλοιπες αγορές να ακολουθούν εντός του Απριλίου και λίγο αργότερα τον Μάιο.