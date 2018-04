Μετά την αποκάλυψη ότι το Grindr παρέδωσε εξαιρετικά ευαίσθητα στοιχεία των χρηστών του σε εταιρίες τρίτων, και με καθυστέρηση μερικών ημερών, το πιο δημοφιλές γκέι κοινωνικό δίκτυο ζήτησε τελικά συγγνώμη.

Οι χρήστες του Grindr μπορούν να αναφέρουν στο προφίλ τους εάν είναι θετικοί ή αρνητικοί στον ιό HIV, πότε ήταν η τελευταία φορά που εξετάστηκαν και εάν λαμβάνουν θεραπεία ή εάν παίρνουν το μπλε χάπι PrEP που λειτουργεί προληπτικά για τον HIV.

Όμως, η εφαρμογή δεν φρόντισε να διατηρήσει αυτές τις πληροφορίες ιδιωτικές: σύμφωνα με έρευνα της νορβηγικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας SINTEF, το Grindr μοίρασε πληροφορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις καταστάσεις υγείας των χρηστών και τις ημερομηνίες των τελευταίων τεστ HIV που έκαναν με δύο εταιρίες που, όπως ισχυρίζεται, βοηθούν στη βελτιστοποίηση της εφαρμογής. Οι δύο εταιρίες ονομάζονται Apptimize και Localytics.

Μία ημέρα μετά την παραπάνω αποκάλυψη, η εταιρία επιβεβαίωσε ότι θα σταματήσει να μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες, ωστόσο αρνήθηκε να απολογηθεί, σημειώνοντας πως δεν θα παραδεχθεί κάποιο «σφάλμα» και πως οι επικριτές «δεν καταλαβαίνουν την τεχνολογία».

Αλλά μετά από τη θύελλα αντιδράσεων που ακολούθησε, το Grindr ζήτησε τελικά συγγνώμη, τόσο με γραπτή ανακοίνωση, όσο και μέσω ενός βίντεο.

Jack Harrison-Quintana, our VP of Social Impact and founder of Grindr for Equality, addresses concerns about HIV status information on Grindr and explains how we handle user data. Read our full statement about our HIV status data here: https://t.co/5Rw1id0HJw pic.twitter.com/mydtY4mqNN — Grindr (@Grindr) April 5, 2018





Ειδικότερα, στη βίντεο-απολογία, ο Jack Harrison-Quintana, αντιπρόεδρος Κοινωνικού Αντικτύπου, ζήτησε συγγνώμη για την «αναστάτωση» που προκλήθηκε στους χρήστες της εφαρμογής.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας, εκ μέρους όλων εδώ στην ομάδα του Grindr, συγγνώμη για όλη την αναστάτωση που έχουμε προκαλέσει τις τελευταίες 48 ώρες. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς έχετε ερωτήσεις για το τι συμβαίνει με τις πληροφορίες που βάζετε στο προφίλ σας στο Grindr και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μερικές από αυτές τις ερωτήσεις σήμερα.

»Θέλω να πω από την αρχή πολύ ξεκάθαρα ότι ποτέ δεν έχουμε πωλήσει και ποτέ δεν θα πωλούσαμε δεδομένα χρηστών, ιδιαίτερα πληροφορίες για την κατάσταση HIV, σε διαφημιστές ή σε οποιονδήποτε άλλο. [...]

»Η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση HIV στο Grindr είναι και ήταν πάντα εντελώς προαιρετική. Όπως ανέφερα, το Grindr δεν έχει ποτέ πωλήσει και δεν πρόκειται ποτέ να πωλήσει πληροφορίες για τους χρήστες, ειδικά για την κατάσταση HIV. Τα μοναδικά άτομα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες χρηστών του Grindr είναι οι αξιόπιστοι εξωτερικοί συνεργάτες μας, οι οποίοι μας βοηθούν να αναπτύξουμε νέα χαρακτηριστικά και να παραδώσουμε σχετικά μηνύματα στους χρήστες μας.

»Δεν είναι διαφημιστές. Είναι εταιρίες που χαίρουν σεβασμού και παίρνουν την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια τόσο σοβαρά όσο και εμείς.

»Τις τελευταίες δύο μέρες ακούσαμε τις ανησυχίες σας. Τα προσωπικά δεδομένα και η εμπιστοσύνη σας είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Και είναι σημαντικά για μένα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε πρόσθετες αλλαγές ώστε να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα ακόμα πιο ασφαλή.

»Από τώρα και στο εξής, τα δεδομένα για την κατάσταση HIV θα απομονωθούν από τις υπόλοιπες πληροφορίες που έχουμε, έτσι ώστε να μην είναι προσβάσιμα ακόμη και από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες μας με τους οποίους δουλεύουμε καθημερινά.

»Τα τελευταία δέκα χρόνια αγωνίζομαι για την υγεία, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα queer άτομα σε όλο τον κόσμο, και ήρθα στο Grindr επειδή είναι μια εταιρία που συνδέεται ουσιαστικά με την κοινότητά μας. Αυτό μας δίνει τεράστια δύναμη να βοηθήσουμε την κοινότητα και συνοδεύεται επίσης και με τεράστια ευθύνη.

»Θέλω να ζητήσω συγγνώμη ξανά, προσωπικά αλλά και εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας του Grindr, για όλη την αναστάτωση που έχουμε προκαλέσει τις τελευταίες δύο ημέρες. Το εκλαμβάνουμε πολύ σοβαρά και σας καλούμε να θέσετε όλες τις ερωτήσεις που έχετε, καθώς εργαζόμαστε για την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης σας».

Πάντως, πολλοί χρήστες εξέφρασαν την καχυποψία τους για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία συνεχίζει να χειρίζεται τα δεδομένα τους και επέκριναν την απολογία της.

Oh dear, finally you apologize !

It’s a little bit late but whatever, we’ve never said you were selling datas.

But as long as you won’t give us the possibility to have certified accounts to take our actions on your App, you’ll be a target.#Bisous (remember Durban ?) — christian andreo (@Andreo_Ch) April 5, 2018

I don't know who is advising you, but telling me you don't sell data and that providing HIV information is optional is insulting. Neither point mitigates the fact that customers' personal health information is being and has been exposed. Be a leader! #integrity #dataprivacy — Todd W. Ruopp (@truopp) April 5, 2018

And be transparent on how else you used profile data. Retroactively, before you were 100% acquired by Kunlun Group, a Chinese gaming company. Plus, commit to never, ever host data on servers in China. That's committing and taking it seriously, respecting your users' data. — Simone Salis (@salis) April 5, 2018