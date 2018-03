Ένα εκρηκτικό υπόμνημα που βγήκε στην επιφάνεια χθες περιγράφει πώς ένα από τα πιο έμπιστα στελέχη του Μαρκ Ζούκερμπεργκ δικαιολογεί τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τις μεθόδους συλλογής δεδομένων της εταιρείας και την αμείλικτη ώθησή του να αποκτήσει νέους χρήστες.

Στις 18 Ιουνίου 2016, ένας από τους πιο έμπιστους υπαρχηγούς του Mαρκ Ζούκερμπεργκ κυκλοφόρησε ένα εντυπωσιακό σημείωμα, το οποίο βγήκε χθες στην επιφάνεια από το BuzzFeed και έχει δημιουργήσει ένα νέο ενοχλητικό θόρυβο που όχι μόνο επιβαρύνει, αλλά και φρενάρει κάθε προσπάθεια ανάκαμψης της εταιρείας.

Το εκρηκτικό εσωτερικό σημείωμα που υπογράφει ο Andrew «Boz» Bosworth, o αντιπρόεδρος του Facebook, έχει τίτλο «Τhe Ugly» εννοώντας, μάλλον, την άσχημη αλήθεια. Σε αυτό προσπαθεί να δικαιολογήσει το μέσο στις προσπάθειες του να κάνει ό,τι χρειάζεται για να εξασφαλίσει την μελλοντική του ανάπτυξη, ακόμη και εις βάρος της ιδιωτικής ζωής των χρηστών. Μέχρι χθες, το σημείωμα, δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ έξω από την μεγάλη ομάδα των υπαλλήλων του κοινωνικού δικτύου.

«Συνδέουμε ανθρώπους. Τελεία. Γι' αυτό όλη η δουλειά που κάνουμε στην ανάπτυξη είναι δικαιολογημένη. Όλες οι αμφιλεγόμενες πρακτικές εισαγωγής επαφών. Όλες οι λεπτές γλώσσες που βοηθούν τους ανθρώπους να είναι φανεροί στην αναζήτηση των φίλων τους. Όλη η δουλειά που κάνουμε για να φέρουμε περισσότερη επικοινωνία στο μέσο. Όλη η δουλειά που πιθανότατα θα πρέπει να κάνουμε στην Κίνα κάποια μέρα. Όλα αυτά.», γράφει ο Bosworth.

«Έτσι, λοιπόν, συνδέουμε περισσότερους ανθρώπους», γράφει σε μια άλλη ενότητα του σημειώματος. «Αυτό μπορεί να είναι κακό εάν το κάνουν για αρνητική χρήση. Μπορεί να στοιχίσει μια ανθρώπινη ζωή εάν κάποιος εκτεθεί σε μπούλινγκ. Ίσως κάποιος να πεθάνει σε μια τρομοκρατική επίθεση που συντονίζεται στα εργαλεία μας».

O Andrew «Boz» Bosworth, αντιπρόεδρος του Facebook.



Το σημείωμα του Bosworth αποκαλύπτει μέχρι ποιο βαθμό η ηγεσία του Facebook είχε αντιληφθεί τους φυσικούς και κοινωνικούς κινδύνους που συνεπάγονται τα προϊόντα της πλατφόρμας - ακόμη και όταν η εταιρεία καταδίκαζε τους κινδύνους αυτούς δημόσια. Φαίνεται καθαρά ότι τα ανώτερα στελέχη είχαν βαθιές αμφιβολίες για μια τακτική που σήμερα προσπαθούν να υπερασπιστούν. Και καθώς η εταιρεία προσπαθεί να ελιχθεί μέσα από ένα σκάνδαλο για την ακατάλληλη συλλογή δεδομένων των χρηστών της, το σημείωμα δείχνει ότι ένα ανώτερο στέλεχος - ένας από τους μεγαλύτερους έμπιστους του Ζούκερμπεργκ - έδωσε προτεραιότητα σε μια ανάπτυξη άνευ όρων.

«Η άσχημη αλήθεια είναι ότι πιστεύουμε τόσο πολύ στη σύνδεση των ανθρώπων, που οτιδήποτε μας επιτρέπει να συνδέουμε όλο και περισσότερους είναι *de facto* καλό. Είναι, πιθανόν, ο μόνος τομέας που οι μετρήσεις λένε την αληθινή ιστορία απ' όσο γνωρίζουμε».

Ο Bosworth είναι ένας κρίκος ενός πολύ στενού κύκλου. Ήρθε στην εταιρεία τον Ιανουάριο του 2006 από τη Microsoft και με τα χρόνια κατάφερε να εμπλακεί βαθιά μέσα σε όλα, από το News Feed και τα Groups μέχρι τα συστήματα αντιμετώπισης κατάχρησης του Facebook αλλά και τις προσπάθειές του δικτύου στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα.

Το σημείωμα κυκλοφόρησε εσωτερικά μια μέρα μετά το θάνατο του Antonio Perkins, ενός 28χρονου στο Σικάγο, ο οποίος δολοφονήθηκε από αγνώστους που τον πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια ενός βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά στο Facebook. Στο 14λεπτο βίντεο φαίνεται ο Perkins να πίνει και να απολαμβάνει την παρέα των φίλων του σε ένα πεζοδρόμιο. Έξι λεπτά αργότερα, ακούγονται πυροβολισμοί, φωνές, κραυγές και ο Perkins πέφτει στο γρασίδι προτού η εικόνα διακοπεί.

Το υπηρεσιακό υπόμνημα του Bosworth, το οποίο υπογραμμίζει τον βαθμό στον οποίο στήριξε το Facebook την «τακτική ανάπτυξης» του, αναφέρεται ως δήλωση εταιρικών αρχών, συμπεριλαμβάνει φράσεις όπως «τι κάνουμε» και «αυτό που πιστεύουμε» και μιλάει για το «έργο μας» και «την υποχρέωσή μας». Στο υπόμνημα υποστηρίζει ότι το Facebook πιστεύει ότι η αποστολή του να συνδέει τους ανθρώπους είναι τόσο σημαντική ώστε οτιδήποτε κάνει για να το στηρίξει είναι «de facto καλό»- ακόμα και αν επιτρέπει σε κάποιους να βλάπτουν τους άλλους.

Όλη την ημέρα χθες ο «Boz» την πέρασε στο Twitter προσπαθώντας να υπερασπιστεί τη δράση του γράφοντας «Δεν συμφωνώ με αυτήν τη θέση σήμερα και δεν συμφωνούσα μαζί της ακόμη και όταν την έγραφα». Το σημείωμα, τόνισε, είχε ως στόχο να προωθήσει τη συζήτηση γύρω από σκληρά θέματα για να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστούν ακόμη και οι κακές χρήσεις του δικτύου.

My statement on the recent Buzzfeed story containing a post I wrote in 2016 pic.twitter.com/lmzDMcrjv5