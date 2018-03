Για όποιον θέλει να βασίσει το ακροατήριό του στην καλύτερη χρήση του βίντεο, το Twitter εισάγει μια νέα λειτουργία η οποία επιτρέπει την προβολή του «καλύτερου» μέρους ενός ζωντανού βίντεο.

Το Twitter λανσάρει από σήμερα μια νέα λειτουργία που θα διευκολύνει την κοινή χρήση μιας βασικής στιγμής ή του καλύτερου αποσπάσματος από ένα ζωντανό βίντεο, έτσι ώστε όσοι παρακολουθούν το tweet να μην χρειάζεται να μεταβούν στο τμήμα της εκπομπής για το οποίο μιλάει.

Το χαρακτηριστικό, που ονομάζεται «Timestamps», είναι κάτι που το Twitter λέει ότι χτίστηκε σε απάντηση της υπάρχουσας συμπεριφοράς των χρηστών στο Twitter, η οποία δείχνει μια όλο και μεγαλύτερη αφοσίωση στα ζωντανά βίντεο.

Μέχρι πριν, οι χρήστες μπορούσαν να «τουιτάρουν» μόνο ολόκληρο το ζωντανό βίντεο. Έτσι, εάν ήθελαν να τονίσουν ένα συγκεκριμένο τμήμα, θα έγραφαν στο tweet και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή του βίντεο όπου αρχίζει το μέρος της «καυτής» σκηνής.

To Timestamps κάνει όλη αυτή τη διαδικασία απλούστερη. Τώρα, όταν πατάτε για να μοιραστείτε ένα ζωντανό βίντεο (ή την αναπαραγωγή ενός ζωντανού βίντεο), μπορείτε να μεταβείτε στην ακριβή ώρα που θέλετε να παρακολουθήσει το κοινό σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας σκέψεις στο tweet και να το δημοσιεύσετε ως συνήθως.

Did you just watch something in a live video on Twitter that you want others to see?



We're introducing Timestamps — a new feature rolling out today that lets you Tweet a specific start time for a live video, so everyone can jump right into the action! pic.twitter.com/vlUX8pWey7