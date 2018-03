Το Facebook ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αφού οι χρήστες του ανακάλυψαν ότι το πλαίσιο αναζήτησης της πλατφόρμας πρότεινε βίντεο κακοποίησης παιδιών και ανήλικων κοριτσιών που εκτελούν σεξουαλικές πράξεις.

Εάν έτυχε να πληκτρολογήσετε «video of» στη γραμμή αναζήτησης του Facebook αυτήν την εβδομάδα, υπάρχει μια πιθανότητα το κοινωνικό δίκτυο να σας εξυπηρέτησε με αρκετά ενοχλητικά αποτελέσματα. Για ορισμένους χρήστες, η αυτόματη συμπλήρωση της προαναφερθείσας αναζήτησης στην πλατφόρμα έφερε πίσω προτάσεις όπως «μικρό κορίτσι κάνει στοματικό σεξ» ή «βίντεο μικρών παιδιών», γεγονός που οδήγησε σε ένα τεράστιο κύμα αντίδρασης στο Twitter με τους χρήστες να αναφέρουν το πρόβλημα φωνάζοντας «WTF Facebook».

Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί από το βράδυ της Πέμπτης που ο χρήστης του Twitter @ BennettJonah παρατήρησε τα αποτελέσματα στη γραμμή αναζήτησης όταν πληκτρολόγησε ψάχνοντας «βίντεο από ...» και το Facebook έχει ζητήσει ήδη συγγνώμη.

Right now, go to your Facebook search bar and type: video of



and see what results show up.