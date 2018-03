Αυτός θα είναι ένας δύσκολος πόλεμος για το Snapchat καθώς η Ριάνα μόλις ζήτησε από τους εκατομμύρια θαυμαστές της να το διαγράψουν.

Αν και το Snapchat ζήτησε συγγνώμη για μια διαφήμιση η οποία αφορούσε ένα «παιχνίδι» που πρότεινε στους χρήστες να «χαστουκίσουν τη Ριάνα», η απολογία δεν έπεισε και η τραγουδίστρια, θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της, ζητά από τους θαυμαστές της να διαγράψουν την εφαρμογή.

Το Snapchat δημοσίευσε στις ΗΠΑ μια διαφήμιση με τον τίτλο «Τι προτιμάς;». Ο χρήστης είχε δύο επιλογές: «να χτυπήσει τον Κρις Μπράουν» ή να «χαστουκίσει τη Ριάνα». Και αυτό ήταν μια σαφής αναφορά για τον ξυλοδαρμό που η Ριάνα από τον πρώην σύντροφό της, τον τραγουδιστή Κρις Μπράουν.

Ο Μπράουν καταδικάστηκε το 2009 σε 180 ημέρες κοινωφελούς εργασίας και σε δικαστική επιτήρηση 5 ετών για την επίθεση. Η 30χρονη είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο κι είχε αναγκαστεί να ακυρώσει την εμφάνισή της στα βραβεία Grammy εκείνη τη χρονιά.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG