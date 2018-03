Το Snapchat απέσυρε μια διαφήμιση που εμφανιζόταν στην εφαρμογή κι η οποία ρωτούσε τους χρήστες αν θα προτιμούσαν να «χαστουκίσουν τη Ριάνα» ή να «ρίξουν γροθιά στον Κρις Μπράουν».

Η διαφήμιση, για ένα παιχνίδι που ονομάζεται «Would You Rather», ήταν ξεκάθαρη αναφορά στο όταν ο Μπράουν είχε επιτεθεί και κακοποιήσει τη Rihanna το 2009, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί βάση για οποιουδήποτε είδους αστείο.

«Αυτό σημαίνει πως το Snapchat ενέκρινε μια διαφήμιση που αναδεικνύει την ενδοοικογενειακή βία», σχολίασε η ακτιβίστρια Μπρίτανι Πακνετ μέσω Twitter, απαντώντας στην διαφήμιση.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG