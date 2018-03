Ένα νέο και πολύ εύχρηστο χαρακτηριστικό έρχεται στη δημοφιλή πλατφόρμα άμεσης αλληλογραφίας.

Οι εφαρμογές άμεσης αλληλογραφίας και chat έχουν καταφέρει να κερδίσουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στην ηλεκτρονική επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι χρήστες των περισσότερων instant messaging εφαρμογών ήταν η εύρεση λαθών σε μηνύματα αφότου είχαν σταλθεί, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να διορθωθεί. Όλα αυτά όμως μέχρι που οι εφαρμογές έδωσαν την δυνατότητα διαγραφής σταλθέντων μηνυμάτων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ενώ δεν τα είχε διαβάσει ο παραλήπτης.

Το WhatsApp άλλαξε ήσυχα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η λειτουργία διαγραφής μηνυμάτων. Αρχικά, τον Οκτώβριο, η «διαγραφή για όλους» (Delete for all) του WhatsApp ενσωματώθηκε στην εφαρμογή για να μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν μηνύματα έως και επτά λεπτά μετά την αποστολή τους. Η τελευταία έκδοση του WhatsApp επεκτείνει σημαντικά αυτό το χρονικό όριο σε μία ώρα, οκτώ λεπτά και 16 δευτερόλεπτα.

A new WhatsApp for iOS update (2.18.31) is available on AppStore.

It is a bug fixes update, but it has the new “Delete for everyone” limit, that’s 1 hour, 8 minutes and 16 seconds.