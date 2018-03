Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνάντησε χθες στον Λευκό Οίκο εκπροσώπους της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών για να συζητήσει το βίαιο περιεχόμενό τους.

Στη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απέναντί του λίγα διοικητικά στελέχη της βιομηχανίας παιχνιδιών και δίπλα του, μια μεγάλη ομάδα με αποφασισμένους επικριτές της. Ο Τραμπ ξεκίνησε την συνάντηση προβάλλοντας ένα σύντομο βίντεο, μονταρισμένο με σκηνές από γνωστά βίαια παιχνίδια και σχολιάζοντας «Αυτό είναι βίαιο, έτσι δεν είναι;».

Η συνάντηση ήταν κλειστή για όλα τα μέλη του Τύπου, αλλά όπως αναφέρει η Washington Post, η οποία μίλησε με μερικούς από τους συμμετέχοντες αμέσως μετά τη συνάντηση, οι επικριτές ήταν περισσότεροι από τους υπερασπιστές.

Από τη βιομηχανία των παιχνιδιών, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Robert Altman, ο CEO της ZeniMax (μητρική εταιρεία της Bethesda) και ο Strauss Zelnick, CEO της Take-Two. Ο επικεφαλής της Ένωσης Λογισμικού Ψυχαγωγίας (Entertainment Software Association) Michael Gallagher ήταν επίσης εκεί.

Σύμφωνα με τη Melissa Henson, διευθύντρια προγράμματος του Τηλεοπτικού Συμβουλίου Γονέων (Parents Television Council) η συνάντηση είχε τον απαιτούμενο σεβασμό και από τις δύο πλευρές, αλλά κατέληξε σε αμφισβητούμενα συμπεράσματα. Η ίδια πιστεύει ότι τα βίαια βιντεοπαιχνίδια έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Τόνισε ότι τα διοικητικά στελέχη της βιομηχανίας παιχνιδιών υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της βίας στα βιντεοπαιχνίδια και της πραγματικής βίας, πράγμα που επιβεβαίωσαν σε μεγάλο βαθμό με έρευνες πολλών ετών πάνω στο θέμα.

Από την απέναντι πλευρά, οι εμπλεκόμενοι με τη βιομηχανία θεωρούν την συνάντηση ως μια «διορθωτική τακτική» να απομακρυνθεί η προσοχή από το λόμπι των όπλων και την Εθνική Ένωση Όπλων της Αμερικής (National Rifle Association), η οποία αντιμετωπίζει έντονη κριτική μετά τη δολοφονία των 17 ατόμων στο αιματηρό περιστατικό του Parkland της Φλόριντα, πριν τρεις εβδομάδες. Ο δολοφόνος Nikolas Cruz είχε μεγάλο ιστορικό προβλημάτων συμπεριφοράς, αναρτούσε συνεχώς σχόλια μίσους για τις μειονότητες στα κοινωνικά δίκτυα και ήταν φανατικός παίκτης βιντεοπαιχνιδιών.

Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο εάν η συζήτηση διεξήχθη εμβαθύνοντας στις λεπτομερείς πανεπιστημιακές έρευνες που δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ παιχνιδιών και αληθινής βίας ή αν ο Τραμπ γνωρίζει την υπόθεση του 2011, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δικαίωσε τα βιντεοπαιχνίδια, με την απόφασή του να οδηγεί σε μια μεγάλη νίκη για τη βιομηχανία.

Η Ένωση Λογισμικού Ψυχαγωγίας (ESA) δημοσίευσε ένα σχόλιο στο Polygon λίγο μετά τη συνάντηση με τη διοίκηση του Τραμπ. Αντιστοιχεί στις προηγούμενες δηλώσεις της ότι τα βιντεοπαιχνίδια δεν είναι υπεύθυνα για τη βία των όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Χαιρετίσαμε την ευκαιρία σήμερα να συναντηθούμε με τον Πρόεδρο και άλλους εκλεγμένους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου», αναφέρει η ESA. «Συζητήσαμε τις πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες που αποδείκνυαν ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των βιντεοπαιχνιδιών από την Πρώτη Τροπoλογία και το πώς πώς το σύστημα βαθμονόμησης της βιομηχανίας βοηθά αποτελεσματικά τους γονείς να κάνουν ενημερωμένες επιλογές για την ψυχαγωγία των παιδιών του. Εκτιμούμε την δεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση του Προέδρου σε αυτή τη συζήτηση.»

Αμέσως μετά τη συνάντηση η Ανεξάρτητη Ένωση Προγραμματιστών Παιχνιδιών (Independent Game Developers Association) υπερασπίστηκε τα παιχνίδια στο Twitter, σημειώνοντας πως ο Trump και οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν τη βιομηχανία ως αποδιοπομπαίο τράγο για τη βία των όπλων. Πολλοί σπουδαίοι προγραμματιστές παιχνιδιών σχολίασαν επίσης ότι κανένας από όλους αυτούς που δημιουργούν και σχεδιάζουν τα βίντεο παιχνίδια δεν είχε προσκληθεί στη συνάντηση του Τραμπ.

1/ Let's be blunt on video games and gun violence-we will not be used as a scapegoat. The facts are very clear-no study has shown a causal relationship between playing video games and gun violence.