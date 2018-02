Σύμφωνα με έναν από τους νέους στόχους της στρατηγικής επέκτασης της Airbnb, η εταιρία θα προτείνει πλέον με τρόπο πολύ πιο εμφανή επαγγελματικά καταλύματα, όπως ορισμένα ξενοδοχεία.

Για να το πετύχει, ο όμιλος θα προσφέρει κυρίως νέες κατηγορίες αναζήτησης καταλυμάτων, όπως σπίτια ιδιωτών που διαθέτουν δωμάτια φιλοξενίας και πρόγευμα (Bed and Breakfast- B&B), ξενοδοχεία «boutique» (μικρά, με προσεγμένη διακόσμηση και με λίγες δεκάδες δωμάτια τα οποία τις περισσότερες φορές είναι ανεξάρτητα), κάτι που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους επαγγελματίες.

Η Airbnb ανακοίνωσε επίσης καινοτομίες όπως «πολυτελείς» κατοικίες ή καταλύματα «Plus», που έχουν εξακριβωθεί επί τόπου από την Airbnb για την ποιότητά τους και τις ανέσεις που προσφέρουν.

Για να διευκολύνεται η έρευνα, θα είναι επίσης δυνατή η αναζήτηση καταλύματος σε συνάρτηση με νέα κριτήρια, όπως οικογένεια, εργασία, ταξίδι του μέλιτος, γκρουπ.

Πριν από 10 χρόνια «η ιδέα άνθρωποι να μπορούν να διαμένουν σε σπίτια αγνώστων θεωρείτο τρελή. Σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι το κάνουν αυτό κάθε βράδυ. Ωστόσο εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε πολύ πιο μακριά [...] έτσι ώστε σε 10 χρόνια, περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ετησίως να επωφελούνται από την εμπειρία Airbnb», δήλωσε ο πρόεδρος και συνιδρυτής της, Μπράιαν Τσέσκι.

