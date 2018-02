Χαμός στο διαδίκτυο με τις αναφορές ότι η αποστολή ενός ινδικού χαρακτήρα σε μια iOS συσκευή μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε κρασάρισμα μιας συσκευής.

Ένα νέο bug ανακαλύφθηκε στο iOS και στο macOS, το οποίο μπλοκάρει εφαρμογές ή κρασάρει τις συσκευές. Ένα ινδικό γράμμα μπορεί να κρασάρει το iPhone και να μην αφήνει εφαρμογές όπως τα Messages, το Gmail, το Facebook Messenger και το WhatsApp να λειτουργήσουν. Το συγκεκριμένο bug αναφέρεται ότι επηρεάζει επίσης το Safari, την ενσωματωμένη εφαρμογή Μηνυμάτων στο macOS και στο watchOS. Έχει διαπιστωθεί πως το bug επηρεάζει συσκευές που τρέχουν iOS 11.2.5.

Η Apple έχει διορθώσει το bug στις beta εκδόσεις των iOS 11.3, macOS High Sierra 10.13.4, watchOS 4.3. Ωστόσο, σύντομα αναμένεται minor-επιδιορθωτικό update για την επίλυση του προβλήματος σε iOS 11.2.x.

Στέλνοντας ένα ειδικό Telugu χαρακτήρα (Ινδική γλώσσα) σε μια συσκευή που έχει εγκατεστημένο το iOS 11.2.5 θα οδηγήσει σε κρασάρισμα της εφαρμογής και δεν θα μπορεί να ανοίξει εκ νέου. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα θα χρειαστεί από τον χρήστη να κάνει reset της συσκευής για να διορθωθεί το πρόβλημα.

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8