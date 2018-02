Όσοι έχουν κόκκινα μαλλιά ενθουσιάστηκαν με την είδηση πως δημιουργήθηκαν πλέον emoji με αυτό το χρώμα, κάτι που μέχρι σήμερα έλειπε από τις επιλογές.

Η Emojipedia, το επίσημο σάιτ των emoji, ανακοίνωσε πως ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει μια λίστα με 150 ολοκαίνουργους χαρακτήρες που θα καλύπτουν ακόμη περισσότερα γούστα.

Ανάμεσα στα νέα emoji εκτός από αυτά με τα κόκκινα μαλλιά, θα περιλαμβάνονται επίσης σουπερήρωες, περισσότερα ζώα και αθλήματα, αλλά και πιο ιδιαίτερα χόμπι, όπως το πλέξιμο και το κέντημα.

🙌 🚨 The 2018 Emoji List 🚨 🙌



📝 157 new emojis

🆕 Redheads, bagel, lobster, softball and more

🗓 Coming to phones in the second half of 2018

🔗 https://t.co/0WsgcRC3qQ pic.twitter.com/Q2WugvHdZ3