Οι χρήστες του Snapchat μπορούν πλέον να μοιράζονται τις «Ιστορίες» τους με άτομα που δεν χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Εάν οι πρόσφατες τάσεις δείχνουν κάτι, τότε αυτό είναι ότι το μέλλον των κοινωνικών δικτύων ζει στις Ιστορίες - αυτές τις σύντομες εκρήξεις προσαρμόσιμων, συμπαγών βίντεο και εικόνων που παραμένουν ζωντανές μόνο για 24 ώρες - και κάθε πλατφόρμα θέλει να κάνει την δική της έκδοση ένα αποκλειστικό προνόμιο των χρηστών της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι το Snapchat δεν ήταν μόνο η εφαρμογή που έκανε διάσημες τις Ιστορίες, ήταν και αυτό που τις εφηύρε, δίνοντας έτσι ζωή σε μια νέα τάση.

Χθες, η εταιρεία Snapchat Inc. λάνσαρε μια νέα λειτουργία κοινής χρήσης, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε όλων των ειδών τις δημόσιες «Ιστορίες» (Official Stories, Our Stories και Search Stories) σε άτομα που δεν χρησιμοποιούν το Snapchat.

Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν τα links των ιστοριών τους μέσω email, γραπτού μηνύματος ή μέσω όλων των κοινωνικών δικτύων. Στόχος της εταιρείας είναι φυσικά να προσελκύσει και άλλους χρήστες να γνωρίσουν την υπηρεσία της, αφού όλοι πλέον θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν τις ιστορίες μέσω ενός νέου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο στο Snapchat.com. Ένας σύνδεσμος θα εμφανίζεται επίσης στη γωνία της οθόνης, που θα κατευθύνει όσους δεν έχουν ακόμα κατεβάσει τo Snapchat σε μια σελίδα λήψης της επίσημης εφαρμογής.

Με αυτόν τον τρόπο το Snapchat προσπαθεί να αντέξει τον ανταγωνισμό και τις «αντιγραφές» του Instagram και του Facebook.

H πρόσβαση στην επιλογή «Share» γίνεται από την κατηγορία «Discover». Εκεί θα εμφανίζονται τα share links εάν κρατήσεις πατημένο το δάκτυλο σε μια ιστορία και θα ισχύουν για 24 ώρες για τις Official Stories, και για 30 ημέρες για τις Our Stories και Search Stories.

Η λειτουργία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμη μόνο στους χρήστες του Snapchat που έχουν λάβει την ενημερωμένη έκδοση για τη νέα, επανασχεδιασμένη έκδοση της εφαρμογής. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση άρχισε να κυκλοφορεί στην αρχή του έτους, αλλά δεν έχει ακόμη φτάσει σε όλους τους χρήστες. Για την ώρα είναι ήδη διαθέσιμη σε ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, ενώ σύντομα και στον υπόλοιπο κόσμο.