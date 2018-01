Τη μνήμη του αγωνιστή για τα πολιτικά δικαιώματα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ τιμούν σήμερα οι ΗΠΑ.

Πολλοί πολιτικοί, καλλιτέχνες, αθλητές και άλλες διασημότητες χρησιμοποίησαν ρήσεις του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 4 Απριλίου 1968.

Οι υπεύθυνοι του Twitter ζήτησαν από διάσημους, influencers και απλούς χρήστες να μοιραστούν την σκέψεις τους για τον σπουδαίο αγωνιστή, απαντώντας στην ερώτηση «Πώς σε ενέπνευσε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ», φτιάχνοντας παράλληλα και το ειδικό hashtag #ThankYouMLK50.

One man, countless lives changed.



To honor his legacy, share how Martin Luther King Jr.’s life impacted yours with #ThankYouMLK50 — Twitter (@Twitter) 15 Ιανουαρίου 2018

Ανάμεσα σε όσους ανταποκρίθηκαν ήταν ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και ο διάσημος μπασκετμπολίστας ΛεΜπρον Τζέιμς, που με αφορμή την σημερινή ημέρα επιτέθηκε εκ νέου στον Τραμπ σχολιάζοντας πως «έδωσε την ευκαιρία στους ρατσιστές να φανερωθούν και να μιλήσουν χωρίς φόβο».

Dr. King was 26 when the Montgomery bus boycott began. He started small, rallying others who believed their efforts mattered, pressing on through challenges and doubts to change our world for the better. A permanent inspiration for the rest of us to keep pushing towards justice. — Barack Obama (@BarackObama) 15 Ιανουαρίου 2018

-Injustice Anywhere Is A Threat To Justice Everywhere- Our Lives Begin To End The Day We Become Silent About Things That Matter- #ThankYouMLK50 — LeBron James (@KingJames) 15 Ιανουαρίου 2018

Η απουσία του Ντόναλντ Τραμπ από τους σημερινούς εορτασμούς, καθώς σε όλη τη χώρα οργανώθηκαν χιλιάδες εκδηλώσεις προς τιμήν του Κινγκ, προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, πυροδοτώντας για ακόμη μια φόρα μια θύελλα αντιδράσεων απέναντί του αφού πολλοί τον κατηγόρησαν για υποκρισία.

Ο ίδιος βέβαια σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter αναφέρθηκε στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ζήτησε «να διαδοθεί το μήνυμά του για δικαιοσύνη, ισότητα και ελευθερία».

"Dr. King's dream is our dream. It is the American Dream. It's the promise stitched into the fabric of our Nation, etched into the hearts of our people, and written into the soul of humankind." pic.twitter.com/tyUZGTecDY — The White House (@WhiteHouse) 15 Ιανουαρίου 2018

Τέλος φόρο τιμής στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ απέτισε και η Apple, που άλλαξε ολόκληρη την κεντρική σελίδα στον ιστότοπό της, βάζοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του, συνοδευόμενη από τη φράση «Η ώρα είναι πάντα σωστή για να κάνεις αυτό που είναι σωστό».

Να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρία αλλάζει την home page, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες και ρήσεις του Κινγκ, καθώς ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple έχει παραδεχθεί πως για εκείνον ο σπουδαίος αγωνιστής για τα πολιτικά δικαιώματα υπήρξε ανέκαθεν πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης, τόσο στην επαγγελματική όσο και την προσωπική του ζωή.

“Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.” Let’s find the light and the love, together. #MLK — Tim Cook (@tim_cook) 15 Ιανουαρίου 2018

Από την πλευρά της, η κόρη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, συμμετέχοντας κι εκείνη στο αφιέρωμα του Twitter, έσπευσε να θυμίσει και να τονίσει την συμβολή επίσης της μητέρας της, καλώντας τον κόσμο να τιμήσουν και την Κορέτα Σκοτ Κινγκ.