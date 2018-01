Την επιβολή μίας σειράς κυρώσεων κατά του Logan Paul, του διάσημου Αμερικανού vlogger που αναγκάστηκε να απολογηθεί έπειτα από ένα βίντεο όπου φαίνεται να αστειεύεται μπροστά στη σορό ενός αυτόχειρα στο περιβόητο «δάσος των αυτοκτονιών στην Ιαπωνία, αποφάσισε το YouTube.

Το βίντεο που ανέβηκε στις 31 Δεκεμβρίου, έγινε στόχος σφοδρής κριτικής και χιλιάδων επικριτών σχολίων, κάτι που ανάγκασε τον 23χρονο Αμερικανό να το διαγράψει, ν' απολογηθεί δύο φορές και στη συνέχεια ν' ανακοινώσει ότι αποσύρεται προσωρινά από το YouTube.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η δημοφιλής πλατφόρμα τηρούσε σιγή ιχθύος αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως ήταν ο Paul αυτός που διέγραψε το βίντεο και όχι το YouTube, παρά το γεγονός ότι αυτό παραβίαζε τους όρους του.

Τελικώς, ένας εκπρόσωπός του δήλωσε ότι το προσωπικό κανάλι του 23χρονου vlogger, το οποίο έχει περισσότερους από 15,6 εκατ. συνδρομητές, θα αφαιρεθεί από την προτεινόμενη λίστα του premium section του YouTube, ήτοι το επονομαζόμενο «Google Preferred».

Ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος της Google, ο Paul θα μπορεί ακόμη να κερδίζει χρήματα από τα βίντεο που ανεβάζει στη δημοφιλέστατη πλατφόρμα.

Αν και ο διάσημος vlogger είναι γνωστός για τα κάπως παιδιάστικα βίντεό του, έχει ακόμη εμφανιστεί (έναντι αμοιβής) σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το YouTube και διανέμονται στη συνδρομητική υπηρεσία YouTubeRed.





Γι αυτό το λόγο, το YouTube ανακοίνωσε ότι ο Paul δεν θα συμμετέχει στην τέταρτη σεζόν της εκπομπής του YouTubeRed, Foursome, ενώ και τα υπόλοιπα πρότζεκτ του στη συγκεκριμένη υπηρεσία τίθενται σε «αναμονή».

Ο ίδιος δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για τις κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί.

It’s taken us a long time to respond, but we’ve been listening to everything you’ve been saying. We know that the actions of one creator can affect the entire community, so we’ll have more to share soon on steps we’re taking to ensure a video like this is never circulated again.