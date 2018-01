Ο Έντουαρντ Σνόουντεν έσπευσε να συμπαρασταθεί στην Ινδή δημοσιογράφο Rachna Khaira, η οποία αποκάλυψε ένα τεράστιο κενό ασφαλείας στο βιομετρικό πρόγραμμα αναγνώρισης της Ινδίας ή «Aadharr» όπως ονομάζεται, λέγοντας ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να συλληφθούν.

«Εάν η κυβέρνηση ενδιαφερόταν για τη Δικαιοσύνη, θα επιχειρούσε να μεταρρυθμίσει τις πολιτικές που παραβίασαν την ιδιωτικότητα ενός δισ. Ινδών», πρόσθεσε.

The journalists exposing the #Aadhaar breach deserve an award, not an investigation. If the government were truly concerned for justice, they would be reforming the policies that destroyed the privacy of a billion Indians. Want to arrest those responsible? They are called @UIDAI. https://t.co/xyewbK2WO2 — Edward Snowden (@Snowden) January 8, 2018

Η Khaira, συντάκτρια της εφημερίδας «Tribune» που εδρεύει στην πόλη Chandigarh, αποκάλυψε πριν από μερικές μέρες ότι κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σχεδόν 1.2 δισ. ανθρώπων που περιέχονται στη βάση δεδομένων του «Aadhaar» έναντι μόλις 8 δολαρίων.

Μετά το ρεπορτάζ της, η Μοναδική Αρχή Ταυτότητας της Ινδίας (UIDAI), η κρατική υπηρεσία που διαχειρίζεται το «Aadhaar» τής άσκησε ποινική δίωξη.

Η βάση δεδομένων περιέχει προσωπικές πληροφορίες όπως ονόματα, ηλικίες, διευθύνσεις, κινητά τηλέφωνα και σαρώσεις ίριδας, στοιχεία που συλλέγει η ινδική κυβέρνηση από τους πολίτες εδώ και μία επταετία.

Το Aadhaar, το μεγαλύτερο βιομετρικό πρόγραμμα αναγνώρισης στον κόσμο, δημιουργήθηκε σε μία προσπάθεια της κυβέρνησης να εξαλειφθούν πλαστές και διπλές ταυτότητες.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές αναφορές που υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο βιομετρικό πρόγραμμα παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα ισότητας και ιδιωτικότητας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έχει κληθεί να αποφανθεί για τη συνταγματικότητα του «Aadhaar», με την τελευταία απόφαση που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο να αναφέρει πως οι Ινδοί πολίτες έχουν δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Παρόλα αυτά το «Aadhaar» υπάρχει ακόμα.

«Είμαι πολύ χαρούμενη για το ότι οι ανησυχίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα "Aadhaar" επισημαίνονται διεθνώς» εξήγησε η Khaira στο BuzzFeed News. «Το tweet του κ. Σνόουντεν επαληθεύει το ρεπορτάζ μου και τον ευχαριστώ που επεσήμανε αυτές τις ανησυχίες».

Η ποινική δίωξη κατά της Khaira προκάλεσε αντιδράσεις στην Ινδία, με αρκετούς να κάνουν λόγο για προσπάθεια της κυβέρνησης να φιμώσει τον Τύπο. Ντόπιοι δημοσιογράφοι από την Jalandhar, τη γενέτειρα της Ινδής δημοσιογράφου διαδήλωσαν τη Δευτέρα κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Η UDAI δήλωσε απλώς ότι σέβεται την ελευθερία του Τύπου και ισχυρίστηκε ότι η απόφασή της να καταθέσει αγωγή δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως προσπάθεια στοχοποίησης των ΜΜΕ.

We respect Free Speech including the Freedom of Press and Media. However, our act of filing an FIR with full details of the incident should not be viewed as targeting the media or the whistle-blowers or “shooting the messenger. 3/n@ETNOWlive @abpnewstv @TimesNow — Aadhaar (@UIDAI) January 7, 2018

Ο Ravi Shankar Prasad, υπουργός Τεχνολογίας και Πληροφορικής επιβεβαίωσε τη δέσμευση της ινδικής κυβέρνησης στην προστασία της ελευθερίας του Τύπου.

Govt. is fully committed to freedom of Press as well as to maintaining security & sanctity of #Aadhaar for India's development. FIR is against unknown. I've suggested @UIDAI to request Tribune & it's journalist to give all assistance to police in investigating real offenders. — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) January 8, 2018

Με πληροφορίες από Buzzfeed