Από την 1η Ιανουαρίου ισχύει στην Γερμανία ο πιο σκληρός ευρωπαϊκός νόμος για την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους και των ψεύτικων ειδήσεων.

Η Γερμανία αρχίζει να επιβάλλει τον πιό σκληρό νόμο της Ευρώπης που σκοπό έχει στη μείωση της ρητορικής του μίσους και των ψεύτικων ειδήσεων στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, απειλώντας να επιβάλει πρόστιμα στις εταιρείες Facebook Inc., Twitter Inc. και Alphabet Inc. (για το YouTube) μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ εάν αρνούνται να διαγράψουν παράνομες αναρτήσεις σε ένα καθορισμένο χρονικό όριο. Η νομοθεσία, τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και υποστηρίζεται από την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, η οποία στο παρελθόν έχει επικρίνει όλα τα κοινωνικά δίκτυα σε όλους τους πολιτικούς διαδρόμους που έχει περάσει.

Εάν αναρωτιέστε γιατί η Γερμανία συνέταξε αυτόν τον σκληρό και τσουχτερό νόμο θα πρέπει να σκεφθείτε ότι είναι αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης, η οποία σιγοβράζει από το 2015, όταν η Μέρκελ ήρθε αντιμέτωπη με τον Mαρκ Ζούκερμπεργκ για τον τρόπο που η εταιρεία του χειρίζεται ή περιορίζει τις ρατσιστικές επιθέσεις και κριτικές, ειδικά στην περίοδο της προσφυγικής κρίσης στη χώρα της. Επίσης, είχε δηλώσει πλήρως απογοητευμένη από την αύξηση της ρητορικής του μίσους και των ψεύτικων ειδήσεων κατά τη διάρκεια της πρόσφατης προεκλογικής της εκστρατείας. Η κυβέρνησή της συνέταξε το νόμο που εγκρίθηκε από τους νομοθέτες πέρυσι το καλοκαίρι – παρά τις κριτικές από τις εταιρείες και τους ακτιβιστές του διαδικτύου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι περιορίζει την ελευθερία του λόγου.

Ο νόμος «Netzwerkdurchsetzungsgesetz», (Πράξη Επιβολής του Διαδικτύου) απαιτεί από τα κοινωνικά δίκτυα με περισσότερους από 2 εκατομμύρια χρήστες – όλους από το Facebook μέχρι το Pinterest - να αφαιρούν ό,τι παράνομο περιεχόμενο ανιχνεύουν εντός 24 ωρών από τη σήμανσή του (ή επτά ημέρες εάν η υπόθεση είναι πιο περίπλοκη). Διαφορετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πρόστιμα μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, απαιτεί από τα κοινωνικά δίκτυα να καταγράφουν λεπτομερώς τι έχουν διαγράψει και γιατί σε ετήσιες αναφορές.

Μια ασυνήθιστη συμμαχία κριτικών έχει μιλήσει ανοιχτά ενάντια στο νόμο - από τα κοινωνικά δίκτυα έως το ακροδεξιό Alternative for Germany. Όλοι διαμαρτύρονται ότι ο νόμος μειώνει την πολυφωνία των απόψεων, ενώ η Bild, έγραψε σήμερα ότι ο νόμος είναι μια «αμαρτία κατά της ελευθερίας του λόγου» και θα πρέπει να καταργηθεί διότι θέτει την απόφαση για το τι είναι παράνομο και τι δεν είναι, στα χέρια των εταιρειών αντί των δικαστηρίων.

Το Facebook, το Google και το Twitter έχουν ήδη εφαρμόσει μέτρα που επιτρέπουν στους χρήστες να αναφέρουν ευκολότερα πλέον "αμφισβητούμενο" περιεχόμενο. Ακόμη και πριν από την εφαρμογή του νόμου, το Facebook είχε προσλάβει 1.200 άτομα για να ελέγχουν το site του για παράνομες δημοσιεύσεις και είχε αφαιρέσει δεκάδες χιλιάδες πλαστών λογαριασμών στη Γερμανία ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Το Twitter και το Facebook στις πρώτες ημέρες του τρέχοντος έτους διέγραψαν ήδη περιεχόμενο και προσωρινά εμπόδισαν τους λογαριασμούς τους - από φαινομενικά ρατσιστικά σχόλια από τους βουλευτές του AfD μέχρι δημοσιεύσεις του σατυρικού περιοδικού Titanic, που επέμεναν ότι το σύστημα εξακολουθεί να χρειάζεται τροποποιήσεις για να τελειοποιηθεί.