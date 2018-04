Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της «Μικρής τυμπανίστριας» του BBC στο Σούνιο

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, στις 13:00, οι κινηματογραφικές λήψεις της σειράς του BBC «Μικρή Τυμπανίστρια», στο Σούνιο.

Στις 7:00 ξεκίνησαν οι προετοιμασίες και στη συνέχεια το συνεργείο ξεκίνησε τις κινηματογραφικές λήψεις.

Η σειρά θα προβληθεί σε 80 τηλεοπτικά δίκτυα σε όλον τον κόσμο.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς φέρει την υπογραφή του διάσημου Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Παρκ Τσαν Γουκ (Oldboy, Η Υπηρέτρια), ενώ πρωταγωνιστούν γνωστά ονόματα όπως οι Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ (True Blood, Big Little Lies) και Μάικλ Σάνον (The Shape of Water, Νυχτόβια Πλάσματα).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόσβαση των επισκεπτών στο μνημείο ήταν εφικτή κατά την διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ σύμφωνα με τα ωράρια λειτουργίας ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για τους επισκέπες έως τη δύση του ήλιου.

