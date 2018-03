Στο σφυρί η αμύθητη συλλογή των Ροκφέλερ - Για τη δημοπρασία του αιώνα κάνει λόγο ο οίκος Christie's

Πικάσο, Μονέ, Γκογκέν περιλαμβάνονται στα 1.600 έργα τέχνης που απαρτίζουν τη μυθική συλλογή της Πέγκι και του Ντέιβιντ Ροκφέλερ.

Η συλλογή θα δημοπρατηθεί τον Μάιο στη Νέα Υόρκη από τον οίκο Christie's που την παρουσιάζει ως τη «δημοπρασία του αιώνα».



Αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων, η συλλογή των κληρονόμων της δυναστείας των αμερικανών πολυεκατομμυριούχων μπορεί να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ που κατέχει το Παρίσι από το 2009 από την πώληση των αριστουργημάτων της συλλογής των Ιβ-Σεν Λοράν και Πιέρ Μπερζέ.

Τότε, η ιδιωτική συλλογή του αείμνηστου σχεδιαστή μόδας και του μέντορά του είχε κατακυρωθεί αντί 484 εκατομμυρίων δολαρίων.



«Η πώληση της συλλογής του ζεύγους Ροκφέλερ αποτελεί μείζον γεγονός για την αγορά της τέχνης. Σε όλη τους τη ζωή, οι Ροκφέλερ συγκέντρωσαν μια συλλογή-σημείο αναφοράς, ταυτόχρονα ιμπρεσιονιστική, μοντέρνα και κλασική», δήλωσε ο Φρανσουά ντε Ρικλές, πρόεδρος του Christie's Γαλλίας.

Είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή που έχει δημοπρατηθεί και περιλαμβάνει τα έργα τέχνης που συγκέντρωνε σε όλη τη ζωή του το ζεύγος Ροκφέλερ καθώς και τα έργα που κληρονόμησε από τις παλαιότερες γενιές των Ροκφέλερ και «αντανακλά το μεγάλο πάθος της οικογένειας αυτής για την τέχνη», πρόσθεσε ο Ρικλές.



Το σύνολο των χρημάτων από τη δημοπρασία θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και σε μια ένωση υποστήριξης αμερικανών αγροτών.



Ο κατάλογος της σπάνιας δημοπρασίας περιλαμβάνει εμβληματικά έργα του Ντελακρουά, του Μανέ, του Χόπερ αλλά το πιο σπουδαίο θα είναι ένας πίνακας του Πικάσο του 1905. Το «Fillette a la corbeille fleurie», με ένα γυμνό κορίτσι να κρατά ένα πανέρι με λουλούδια, χαρακτηριστικό της «μπλε περιόδου» του ισπανού ζωγράφου, εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια δολάρια.



Ο πίνακας που κοσμούσε τη νεοϋορκέζικη κατοικία των Ροκφέλερ επί 50 χρόνια, θα εκτεθεί στο Παρίσι από τις 16 έως τις 21 Μαρτίου, μαζί με δέκα ακόμη έργα στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας περιοδείας, από το Χονγκ Κονγκ, το Πεκίνο και τη Σανγκάη έως το Λονδίνο και το Λος Άντζελες.



Στο Παρίσι θα εκτεθούν επίσης στον Christie's πίνακες του Ζορζ Σερά (La Rade de Grandcamp - 1885, εκτιμάται από 20 έως 30 εκατομμύρια δολάρια), του Εντουάρ Μανέ (Lilas et rose - 1882, 7 έως 10 εκατ. δολάρια) και του Ευγένιου Ντελακρουά (Tigre jouant avec une tortue - 1862, 5 έως 7 εκατομμύρια).



Η συλλογή Ροκφέλερ περιλαμβάνει ακόμη έργα του Ανρί Ματίς (Odalisque couchee aux magnolias του 1923), του Κλοντ Μονέ (Nympheas en fleur του 1914), ένα ορειχάλκινο έργο της αυτοκρατορικής Κίνας του 17ου αιώνα που εκτιμάται στα 600.000 δολάρια και ένα σερβίτσιο από πορσελάνη Σεβρών του 19ου αιώνα που μπορεί να φθάσει τα 250.000 δολάρια, ανάμεσα στα αναρίθμητα μπιμπελό που η τιμή τους αρχίζει από 200 δολάρια.



«Μεγάλοι μαικήνες, οι Ροκφέλερ ήταν πιστοί φίλοι της Γαλλίας, συνεισφέροντας κυρίως στις εργασίες αποκατάστασης του πατρικού σπιτιού του Παστέρ, του Καθεδρικού Ναού της Ρενς που επλήγη από τους βομβαρδισμούς αλλά και των ανακτόρων των Βερσαλλιών και του Φοντενεμπλό», υπογράμμισε ο Ρικλές.



«Στο τέλος, όλα αυτά τα αντικείμενα που τόσο πολύ άρεσαν στην Πέγκι και σε μένα θα είναι εκ νέου προσιτά, στη διάθεση άλλων φιλότεχνων που θα τα φυλάσσουν και ας το ελπίσουμε, θα νιώθουν την ίδια ικανοποίηση και χαρά όπως εμείς. Όταν γερνάς, συνειδητοποιείς ότι στην πραγματικότητα δεν κατέχεις τα πράγματα. Απλά τα διαφυλάσσεις», είχε δηλώσει ο Ροκφέλερ που πέθανε το 2017 σε ηλικία 101 ετών. Η σύζυγός του Πέγκι πέθανε το 1996.

Monet’s Nymphéas en fleur (1914–1917). COURTESY CHRISTIE’S

Pablo Picasso, Fillette à la corbeille fleurie, 1905. Oil on canvas. 60⅞ x 26 in (154.8 x 66.1 cm). Estimate on request. © 2017 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York

An Imperial gilt-bronze figure of Amitayus, China, Kangxi Period (1662-1722). 16½ in (41.9 cm) high. Estimate: 0,000-600,000

A Chinese Export ‘Rockefeller Pattern’ Assembled Dinner Service, Jiaqing period, Circa 1805.

Claude Monet, Nymphéas en fleur, circa 1914-1917. Oil on canvas. 63⅜ x 71⅛ in (160.9 x 180.8 cm).

The 'Marly Rouge' Service. A Sevres Porcelain Iron-Red and Sky-Blue Ground Part Dessert Service Made For Napoleon I, Circa 1807-09. Estimate: 0,000-250,000