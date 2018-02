Σε μια λαμπερή βραδιά στο Ρόγιαλ Αλμπερτ Χολ του Λονδίνου, απονεμήθηκαν τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η απονομή ήταν χωρίς εκπλήξεις καθώς τα βραβεία πήγαν στα φαβορί.

Το βραβείο Bafta καλύτερης ταινίας απονεμήθηκε στην ταινία «Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι» του Βρετανού σκηνοθέτη Μάρτιν Μακντόνα.

Η δραματική ταινία, που αφηγείται την ιστορία μιας μητέρας η οποία ζητά δικαιοσύνη, μετά τον θάνατο της κόρης της, επικράτησε έναντι των «Να με φωνάζεις με το όνομά σου» του Λούκα Γκουαντανίνο, «Η πιο σκοτεινή Ώρα» του Τζο Ράιτ, «Η μορφή του νερού» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν.

EPA/NEIL HALL

Ο Βρετανός ηθοποιός Γκάρι Όλντμαν βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βρετανικών βραβείων κινηματογράφου, με το Bafta καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία «Η πιο σκοτεινή ώρα» όπου υποδύεται τον Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Ο Όλντμαν επικράτησε των Ντάνιελ Ντέι Λούις (Αόρατη Κλωστή), Ντάνιελ Καλούγια (Τρέξε!), Τζέιμι Μπελ (Τα αστέρια δεν πεθαίνουν στο Λίβερπουλ) και Τιμοτέ Σαλαμέ (Να με φωνάζεις με το όνομά σου).

Την ίδια ώρα, στην Αμερικανίδα ηθοποιό Φράνσις Μακντόρμαντ απονεμήθηκε το βραβείο Bafta καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στην ταινία «Οι τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι).

Η Αλισον Τζάνεϊ τιμήθηκε με το BAFTA β’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο «Εγώ, η Τόνια». EPA/ANDY RAIN

Η Αμερικανίδα αναδείχθηκε νικήτρια έναντι των άλλων συνυποψήφιων της: της Άνετ Μπένινγκ (Τα αστέρια δεν πεθαίνουν στο Λίβερπουλ), της Μάργκοτ Ρόμπι (Εγώ, η Τόνια), της Σάλι Χόκινς (Η μορφή του Νερού) και της Σίρσα Ρόναν (Lady Bird).

O Σαμ Ρόκγουελ πήρε και το βραβείο β’ ανδρικού ρόλου, επίσης για το φιλμ «Οι τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι». EPA/ANDY RAIN

Οι νικητές στις βασικές κατηγορίες των BAFTA:

Καλύτερη ταινία: Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι

Α΄ Ανδρικού ρόλου: Γκάρι Όλντμαν - Η πιο σκοτεινή ώρα

Α' Γυναικείου ρόλου: Φράνσις Μακ Ντόρμαντ - Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι

Β' Ανδρικού ρόλου: Σαμ Ρόκγουελ - Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι

Β΄Γυναικείου ρόλου: Άλισον Τζάνεϊ - «Εγώ, η Τόνια»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία: Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι, Μάρτιν Μακντόνα, Γκράχαμ Μπρόαντμπεντ, Πιτερ Τσέρνιν

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: Να με φωνάζεις με το όνομά σου

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι

Σκηνοθεσίας: Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Η μορφή του νερού

Πρωτότυπης μουσικής: Η μορφή του νερού, Αλεξάντερ Ντεσπλά

Ειδικών Οπτικών Εφέ: Blade Runner

Ταινίας Animation: Coco, των Lee UknRich και Darla K. Anderson

Βρετανική Animation, μικρού μήκους: Poles Apart

Ντοκιμαντέρ: I am not your negro, του Ραούλ Πεκ

Ξενόγλωσσης ταινίας: The Handmaiden, Νότια Κορέα

Βρετανικής Μικρού Μήκους: Cowboy Dave, Colin O'Toole, Jonas Mortensen