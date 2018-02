Οι Smashing Pumpkins ανακοίνωσαν ότι θα βρεθούν ξανά στον δρόμο.

Το συγκρότημα, «μηδένισε» το ρολόι αντίστροφης μέτρησης στην επίσημη ιστοσελίδα του, ανακοινώνοντας μια νέα μεγάλη περιοδεία.

Ο Billy Corgan επανενώνει τις δυνάμεις του με δύο από τα τρία υπόλοιπα μέλη του κλασικού line-up της μπάντας, τους James Iha και Jimmy Chamberlin.

Η περιοδεία επανένωσης του συγκροτήματος με τίτλο «Shiny And Oh So Bright Tour», είναι η πρώτη τους από το 2000.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει τον Ιούλιο και θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο, με όλες τις συναυλίες να πραγματοποιούνται σε Η.Π.Α και Καναδά.

Οι Pumpkins, οι οποίοι ξεκίνησαν στο Σικάγο το 1988, «παίζουν» με το ενδεχόμενο μιας περιοδείας εδώ και αρκετό καιρό τώρα.

Αρχικά, μέσω του Corgan, είχαν κάνει μία αναρτήση στο Instagram τον Ιανουάριο στην οποία έλεγε ότι το συγκρότημα βρίσκεται στο στούντιο με τον παραγωγό Rick Rubin, ενώ αργότερα στην επίσημη ιστοσελίδα των Pumpkins φιγούραρε ένα ρολόι αντίστροφης μέτρησης το οποίο μηδένισε την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου.

Η πρώην μπασίστρια του σχήματος, D'Arcy Wretzky, δεν παίρνει μέρος στην πολυσυζητημένη επανένωση.

Η Wretzky δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα σε συνέντευξή της πως αρχικά συναντήθηκε με όλα τα μέλη της μπάντας με σκοπό να υπογράψουν τα συμβόλαια, με τον Corgan όμως έναν μήνα μετά να τα ακυρώνει, λέγοντας της πως «αυτή δεν είναι η πραγματική συμφωνία». Τελικά, όπως ανέφερε, ο ίδιος αλλά και οι Iha και Chamberlin αποφάσισαν να προχωρήσουν με νέο μέλος στο μπάσο.

Η περιοδεία συμπίπτει με την 30ή επέτειο από την ίδρυση του συγκροτήματος.

Μαζί τους, και ο κιθαρίστας Jeff Schroeder, που υπήρξε μέλος των Pumpkins στα τέλη των '00s. Στις συναυλίες θα ακουστούν αποκλειστικά τραγούδια από τους πέντε πρώτους δίσκους.

«Περίπου 30 χρόνια πρι, ως Smashing Pumpkins, ο James Iha και εγώ ξεκινήσαμε ένα μουσικό ταξίδι στο στριμωγμένο υπνοδωμάτιό μου στο σπίτι του πατέρα μου» είπε ο Corgan σε δήλωσή του για την επανένωση. «Και έτσι είναι μαγικό για μένα ότι είμαστε σε θέση να βρεθούμε ξανά με τον απίστευτο Jimmy Chamberlin, για να γιορτάσουμε τα τραγούδια που έχουμε συνθέσει μαζί» πρόσθεσε.

«Αυτό το σόου δεν θα μοιάζει με τίποτα απ'ότι έχουμε κάνει ως τώρα και θα περιλαμβάνει ένα set όπως δεν έχουμε παίξει ποτέ» συνέχισε.

«Γιατί αν αυτή είναι μια ευκαιρία σε μια νέα αρχή, σχεδιάζουμε να την πραγματιποιήσουμε με πάταγο» κατέληξε.

Με πληροφορίες από Guardian