Δεκάδες ηθοποιοί και σκηνοθέτες από όλο το κινηματογραφικό «σύμπαν» της Marvel ενώθηκαν για να γιορτάσουν τα 10 χρόνια της κινηματογραφικής της μαγείας.

Την τελευταία δεκαετία, η Marvel έκανε 18 ταινίες, ανάμεσά στις οποίες περιλαμβάνονται οι Iron Man, που έκανε την αρχή το 2008, Thor, Avengers και Captain America.

Η επετειακή φωτογραφία των 76 ηθοποιών έκανε την εμφάνισή της στο Twitter την Πέμπτη.

Στη φωτογραφία εμφανίζονται βασικοί ήρωες των ταινιών όπως ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, ο Κρις Χέμσγουορθ, η Σκάρλετ Τζοχάνσον και ο Κρις Έβανς.

Τη φωτογραφία ακολούθησε ένα βίντεο από τα παρασκήνια.

Marvel Studios kicks off its yearlong 10th anniversary celebration with a behind the scenes look at the class photo featuring 79 actors and filmmakers from across the Marvel Cinematic Universe. pic.twitter.com/YyYTxMnUrc