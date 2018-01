Grammys 2018: Οι νικητές, το κόκκινο χαλί και τα καλύτερα της βραδιάς

Ο Μπρούνο Μαρς επικράτησε του Τζέι Ζι στην αναμέτρηση για τα σημαντικότερα Γκράμι στην τελετή απονομής των βραβείων της μουσικής βιομηχανίας την Κυριακή.

Mάλλον απροσδόκητα την παράσταση έκλεψε η υποψήφια των δημοκρατικών για την προεδρία στις εκλογές του 2016, η Χίλαρι Κλίντον, που διάβασε ένα απόσπασμα από το βιβλίο Φωτιά και Οργή του Μάικλ Γουλφ, το οποίο συνεχίζει να προκαλεί πολεμική στις ΗΠΑ.

Σε ένα σατιρικό σκετς που είχε μαγνητοσκοπηθεί εκ των προτέρων, ο παρουσιαστής της τελετής Τζέιμς Κόρντεν είναι κριτής στις οντισιόν διαφόρων διασήμων, από τον Τζον Λέτζεντ ως τη Σερ και τον Σνουπ Ντογκ, που διαβάζουν αποσπάσματα του αμφιλεγόμενου βιβλίου για την πρώτη χρονιά του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, υποτίθεται για να κερδίσουν ένα Γκράμι για την ερμηνεία γραπτού κειμένου.

Η Κλίντον διαβάζει σε αυτό το κλιπ ένα απόσπασμα του βιβλίου που αναφέρεται στις συνήθειες του Τραμπ ως προς το φαγητό. «Ένας λόγος που του αρέσει να τρώει στα Μακντόναλντς: κανείς δεν ξέρει ότι θα πάει εκεί και το φαγητό έχει προμαγειρευτεί με ασφαλή τρόπο», διαβάζει η υποψήφια των δημοκρατικών. Ο Κόρντεν κατόπιν την εξαίρει: «έχεις το Γκράμι στο τσεπάκι».

Μέλη της οικογένειας του ρεπουμπλικάνου προέδρου και στελέχη της κυβέρνησής του επέκριναν αμέσως αυτό το απόσπασμα. Ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος, έγραψε στο Twitter ότι το να «διαβάζεις ένα βιβλίο γεμάτο ψευδείς ειδήσεις στα Γκράμι μοιάζει σπουδαίο βραβείο παρηγοριάς αν έχασες την προεδρία» πριν συμπληρώσει «όσο περισσότερο βγαίνει στην τηλεόραση η Χίλαρι, τόσο περισσότερο ο αμερικανικός λαός συνειδητοποιεί πόσο φοβερό είναι που έχει τον Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρο».

Η Νίκι Χέιλι, η αμερικανίδα πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ, έκρινε επίσης μέσω Twitter ότι η εμφάνιση της Κλίντον «κατέστρεψε» την τελετή. «Τι κρίμα», συμπλήρωσε.

Το βιβλίο του Γουλφ, που βασίζεται σε συζητήσεις με τον πρώην σύμβουλο αρμόδιο για τη χάραξη στρατηγικής στον Λευκό Οίκο, τον ακροδεξιό Στιβ Μπάνον, και άλλα στελέχη της προεδρίας, έγινε αυτοστιγμεί μπεστ σέλερ όταν κυκλοφόρησε την 5η Ιανουαρίου, εσπευσμένα αφού η προδημοσίευση αποσπασμάτων του προκάλεσε πολιτική θύελλα.

Το βιβλίο, το οποίο ο Τραμπ διατείνεται ότι είναι γεμάτο ψέματα, παρουσιάζει έναν Λευκό Οίκο σε κατάσταση απόλυτου χάους, με έναν πρόεδρο που ήταν απροετοίμαστος για τη νίκη του το 2016 και συμβούλους του να αμφισβητούν τις ικανότητές του.

Κατά τα λοιπά, στα Γκράμι το άλμπουμ 24K Magic του Μπρούνο Μαρς αναδείχθηκε καλύτερο Άλμπουμ της χρονιάς, το That's What I Like των Μπρούνο Μαρς, Μπρόντι Μπράουν, Τζέιμς Φόντλιροϊ και Φίλιπ Λόρενς τραγούδι της χρονιάς, καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνιδα αναδείχθηκε η Αλίσια Κάρα.

Καλύτερο ραπ άλμπουμ αναδείχθηκε το DAMN του Κέντρικ Λαμάρ, καλύτερο ροκ άλμπουμ το A Deeper Understanding του συγκροτήματος The War on Drugs, καλύτερο ποπ άλμπουμ το Divide του Εντ Σίραν, καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής το Sleep Well Beast του συγκροτήματος The National, καλύτερο άλμπουμ της μουσικής του κόσμου το Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration του νοτιοαφρικάνικου συγκροτήματος Ladysmith Black Mambazo, καλύτερο άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής το 3-D The Catalogue του συγκροτήματος Kraftwerk, και καλύτερο μουσικό βίντεο αναδείχθηκε αυτό για το τραγούδι Humble του Κέντρικ Λαμάρ.

Δύο βραβεία Γκράμι δόθηκαν μεταθανάτια. Το ένα στην Κάρι Φίσερ, για την ηχογραφημένη εκδοχή του βιβλίου της Princess Diarist, το οποίο έχει θέμα την κινηματογραφική σάγκα Ο πόλεμος των Άστρων.

Το δεύτερο, για την «καλύτερη ροκ ερμηνεία» πήγε στον Λέοναρντ Κοέν, που πέθανε τον Νοέμβριο του 2016, στα 82 του, για το τραγούδι και το ομώνυμο άλμπουμ You Want it Darker, που κυκλοφόρησε τρεις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Όλοι οι νικητές και το κόκκινο χαλί:

Album of the year

Awaken, My Love! – Childish Gambino

4:44 – Jay-Z

Damn – Kendrick Lamar

Melodrama – Lorde

24K Magic – Bruno Mars - WINNER

Record of the year

Redbone – Childish Gambino

Despacito – Luis Fonsi and Daddy Yankee feat Justin Bieber

The Story of OJ – Jay-Z

Humble. – Kendrick Lamar

24K Magic – Bruno Mars - WINNER

Song of the year

Despacito – Luis Fonsi and Daddy Yankee feat Justin Bieber

4:44 – Jay-Z

Issues – Julia Michaels

1-800-273-8255 – Logic feat Alessia Cara and Khalid

That's What I Like – Bruno Mars - WINNER

Country album

Kenny Chesney - Cosmic Hallelujah

Lady Antebellum - Heart Break

Little Big Town - The Breaker

Thomas Rhett - Life Changes

Chris Stapleton - From a Room: Volume 1 - WINNER

Best comedy album

The Age Of Spin & Deep In The Heart Of Texas - Dave Chappelle - WINNER

Cinco - Jim Gaffigan

Jerry Before Seinfeld - Jerry Seinfeld

A Speck Of Dust - Sarah Silverman

What Now? - Kevin Hart

Best rap album

4:44 – Jay-Z

Damn – Kendrick Lamar - WINNER

Culture – Migos

Laila's Wisdom – Rapsody

Flower Boy – Tyler, the Creator

Best pop solo performance

Love So Soft – Kelly Clarkson

Praying – Kesha

Million Reasons – Lady Gaga

What About Us – Pink

Shape of You – Ed Sheeran - WINNER

Best new artist

Alessia Cara - WINNER

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Best rap/sung performance

Prblms – 6lack

Crew – Goldlink feat Brent Faiyaz and Shy Glizzy

Family Feud – Jay-Z feat Beyoncé

Loyalty. – Kendrick Lamar feat Rihanna - WINNER

Love Galore – SZA feat Travis Scott

Best dance recording

Bambro Koyo Ganda – Bonobo Featuring Innov Gnawa

Cola – Camelphat & Elderbrook

Andromeda – Gorillaz Featuring DRAM

Tonite – LCD Soundsystem - WINNER

Line Of Sight – Odesza Featuring WYNNE & Mansionair

Best Dance/Electronic Album

Migration – Bonobo

3-D The Catalogue – Kraftwerk - WINNER

Mura Masa – Mura Masa

A Moment Apart – Odesza

What Now – Sylvan Esso

Best Rock Performance

You Want It Darker – Leonard Cohen - WINNER

The Promise – Chris Cornell

Run – Foo Fighters

No Good – Kaleo

Go To War – Nothing More

Best Metal Performance

Invisible Enemy – August Burns Red

Black Hoodie – Body Count

Forever – Code Orange

Sultan's Curse – Mastodon - WINNER

Clockworks – Meshuggah

Best rock song

Metallica – Atlas, Rise!

K.Flay – Blood in the Cut

Nothing More – Go to War

Foo Fighters - Run – WINNER

Avenge Sevenfold – The Stage

Pop vocal album

Kaleidoscope EP – Coldplay

Lust for Life – Lana Del Rey

Evolve – Imagine Dragons

Rainbow – Kesha

Joanne – Lady Gaga

÷ (Divide) – Ed Sheeran - WINNER

Pop duo/group performance

Something Just Like This – The Chainsmokers and Coldplay

Despacito – Luis Fonsi and Daddy Yankee feat Justin Bieber

Thunder – Imagine Dragons

Feel It Still – Portugal The Man - WINNER

Stay – Zedd & Alessia Cara

Best R&B performance

Get You – Daniel Caesar feat Kali Uchis

Distraction – Kehlani

High – Ledisi

That's What I Like – Bruno Mars - WINNER

The Weekend – SZA

Best R&B song

PJ Morton – First Began

Khalid – Location

Childish Gambino – Redbone

SZA – Supermodel

Bruno Mars – That's What I Like - WINNER

Best rap performance

Big Sean – Bounce Back

Cardi B – Bodak Yellow

Jay -Z – 4:44

Kendrick Lamar – Humble - WINNER

Migos feat Lil Uzi Vert – Bad and Boujee

Best R&B album

Freudian – Daniel Caesar

Let Love Rule – Ledisi

24K Magic – Bruno Mars - WINNER

Gumbo – PJ Morton

Feel the Real – Musiq Soulchild

Best country solo performance

Sam Huny – Body Like a Back Road

Alison Krauss – Losing You

Miranda Lambert – Tin Man

Maren Morris – I Could Use a Love Song

Chris Stapleton – Either Way – WINNER

Best country song

Little Big Town – Better Man

Sam Hunt – Body Like a Back Road

Chris Stapleton – Broken Halos - Winner

Midland – Drinkin' Problem

Miranda Lambert – Tin Man

Best urban contemporary album

6lack – Free 6lack

Childish Gambino – Awaken, My Love!

Khalid – American Teen

SZA – Ctrl

the Weeknd – Starboy – WINNER

Best music video

Up All Night – Beck

Makeba – Jain

The Story of OJ – Jay-Z

Humble – Kendrick Lamar - WINNER

1-800-273-8255 - Logic ft Alessia Cara & Khalid