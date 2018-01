Μετά την καλοκαιρινή περιοδεία του με τους Lamb of God και Behemoth, οι Slayer ανακοίνωσαν πως αποχαιρετούν οριστικά το κοινό τους.

Το συγκρότημα, που πρωταγωνιστεί στο μουσικό στερέωμα από 1981 και επέζησε του θανάτου του αρχικού του κιθαρίστα Jeff Hanneman το 2013, σκοπεύει να κάνει μια τελευταία μεγάλη παγκόσμια περιοδεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ημερομηνίες και του σταθμούς των συναυλιών, κάτι που σύμφωνα με ένα βίντεο που ανέβασαν θα γίνει πολύ σύντομα.

Το βίντεο με τίτλο «The End is Near... Slayer to make its exit with one, final world tour», που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό των Slayer στο YouTube, περιλαμβάνει παλιές φωτογραφίες, αφίσες και αποκόμματα εφημερίδων από όλη την ιστορία του συγκροτήματος.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του το 2016, σχετικά με μια ενδεχόμενη «συνταξιοδότηση», ο Tom Araya είχε πει: «Στα 35 χρόνια, είναι καιρός να πάρω τη σύνταξή μου. Είναι πολύς ο καιρός και είμαι ευγνώμων. Όταν ξεκινήσαμε όλα ήταν τέλεια, γιατί είναι νέος και ανίκητος. Και μετά ήρθε μια στιγμή που έγινα οικογενειάρχης και δυσκολευόμουν να πηγαινοέρχομαι. [...] Επίσης έγιναν πράγματα στη ζωή μου που με άλλαξαν και άλλαξαν το πώς παίζω το μπάσο. Έκανα εγχείριση στον αυχένα, οπότε πλέον τέλος το headbang, κι αυτό ήταν μεγάλο μέρος της διασκέδασής μου- να τραγουδάω και να κάνω headbanging. Μου άρεσε που ήμουν ένας από τους καλύτερους σε αυτό. Τώρα απλώς ακολουθώ τη μουσική και νιώθω τα τραγούδια, που είναι καλό, αλλά οπωσδήποτε διαφορετικό».