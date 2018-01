Ο θάνατος της τραγουδίστριας των Cranberries, Dolores O'Riordan δεν θεωρείται ύποπτος ανακοίνωσε την Τρίτη η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Πρόσθεσε μόνο ότι αναμένει το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Η 46χρονη τραγουδίστρια της διάσημης μπάντας από την Ιρλανδία βρέθηκε νεκρή μέσα στο δωμάτιο της στο ξενοδοχείο Hilton του Λονδίνου την περασμένη Δευτέρα, 15/1.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της βρισκόταν στη βρετανική πρωτεύουσα για μία σύντομη ηχογράφηση.

Τα βρετανικά ταμπλόιντ που επικαλούνται πολλαπλές πηγές μέσα από το ξενοδοχείο αναφέρουν ότι η σορός της O'Riordan εντοπίστηκε μέσα στο μπάνιο από εργαζομένους του ξενοδοχείου που μπήκαν στο δωμάτιο για να το καθαρίσουν.

«Νομίζω πως ήταν οι καθαριστές που μπήκαν μέσα επειδή δεν είδαν καμία δραστηριότητα έξω στο διάδρομο και δεν άκουσαν τίποτα από μέσα. Δεν είπαν πως ακριβώς τη βρήκαν, αυτό έχει παραμείνει μυστικό» ανέφερε ένας από τους εργαζόμενους του ξενοδοχείου στη Daily Mail, ο οποίος, ωστόσο, δεν κατονομάζεται.

Η απροσδόκητη απώλεια της 46χρονης τραγουδίστριας έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της.

Τα υπόλοιπα μέλη των Cranberries απέτισαν φόρο τιμής στην επί χρόνια συνεργάτη τους μέσω Twitter:

«Είμαστε συντετριμμένοι από το χαμό της φίλης μας, Dolores. Ήταν ένα εκπληκτικό ταλέντο και νιώθουμε ευλογημένοι που ήμασταν κομμάτι της ζωής της από το 1989 όταν ξεκινήσαμε τους Cranberries. Ο κόσμος έχασε σήμερα έναν αληθινό καλλιτέχνη. Noel, Mike και Fergal».

We are devastated on the passing of our friend Dolores. She was an extraordinary talent and we feel very privileged to have been part of her life from 1989 when we started the Cranberries. The world has lost a true artist today.

Noel, Mike and Fergal