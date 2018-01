Ένα άγνωστο έργο του Βαν Γκογκ αποκαλύπτεται για πρώτη φορά στο κοινό

Ένα, άγνωστο μέχρι σήμερα, έργο του Ολλανδού ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ, παρουσιάστηκε σήμερα στο κοινό, ύστερα από περίπου έναν αιώνα στην αφάνεια.

Το ασπρόμαυρο σκίτσο έχει τίτλο «Ο Λόφος της Μονμάρτρης με τα Λατομεία» (The Hill of Montmartre with Quarries) και χρονολογείται από το 1886, λίγο μετά τη μετακόμιση του καλλιτέχνη στο Παρίσι. Παρέμενε ξεχασμένο για περίπου 100 χρόνια, σε μία ιδιωτική συλλογή.

Το συγκεκριμένο έργο, δίπλα στον παρόμοιο πίνακα του Βαν Γκογκ «Ο Λόφος της Μονμάρτρης» (The Hill of Montmartre), αποκαλύφθηκε στο κοινό την Τρίτη, στο Μουσείο Singer Laren της Ολλανδίας, ύστερα από εκτεταμένο έλεγχο για να επιβεβαιωθεί ο δημιουργός του.

«Μία τέτοια ανακάλυψη είναι πάντα σπουδαία. Είναι πραγματικά εξαιρετική και δεν συμβαίνει συχνά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Teio Meedendorp, ανώτερος ερευνητής του Μουσείου Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ.

Ο ίδιος εκτιμά πως αυτό το σπάνιο εύρημα συμβαδίζει με το πρώιμο στιλ του Βαν Γκογκ, το οποίο ανέπτυξε στην ακαδημία τέχνης της Αμβέρσας, πριν μετακομίσει στο Παρίσι, όπου το έργο του έγινε πιο πειραματικό.

Το «The Hill of Montmartre with Quarries» δίπλα στο παρόμοιο έργο «The Hill of Montmartre». EPA/ROBIN VAN LONKUIJSEN

Ο πίνακας ανακαλύφθηκε το 2013, όταν τον έφεραν στο Μουσείο Βαν Γκογκ για έρευνα. Ολλανδοί συγγενείς ενός αμερικανού ιδιώτη συλλέκτη είχαν αγοράσει το έργο από μια γκαλερί στην Ολλανδία το 1917. Ωστόσο, το μουσείο δεν ανακοίνωσε αμέσως την εντυπωσιακή ανακάλυψη, κατόπιν αιτήματος του πρώην ιδιοκτήτη.

«Αφότου το έφεραν, επιβεβαιώσαμε ότι ήταν πράγματι έργο του Βαν Γκογκ, αλλά μας είχε εξάψει την περιέργεια το θέμα της προέλευσής του», αναφέρει ο Meedendorp.

Οι ειδικοί του Μουσείου Βαν Γκογκ πιστεύουν ότι το σκίτσο ανήκε αρχικά στη Γιοχάνα Βαν Γκογκ-Μπόνγκερ, τη σύζυγο του μικρότερου αδελφού του ζωγράφου Τεό, που το αριθμούσε «123» στον κατάλογο της. Στη συνέχεια, πωλήθηκε το 1917. Όταν ο Meedendorp έβγαλε το έργο από την κορνίζα, βρήκε τον αριθμό «123» γραμμένο στο πίσω μέρος του.

Με πληροφορίες από BBC