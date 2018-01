Η τραγουδίστρια των Cranberries, Dolores O'Riordan, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών στο Λονδίνο, σύμφωνα με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεών της.

Η τραγουδίστρια από την Ιρλανδία βρισκόταν στη βρετανική πρωτεύουσα για μία ηχογράφηση.

«Η Ιρλανδή και διεθνής τραγουδίστρια Dolores O'Riordan πέθανε ξαφνικά σήμερα στο Λονδίνο», αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει πως ήταν 46 ετών και βρισκόταν στην πόλη για μία ηχογράφηση.

«Για την ώρα δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Τα μέλη της οικογένειάς της με θλίψη άκουσαν το έκτακτο νέο και ζητούν ιδιωτικότητα σε αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, που δημοσιεύθηκε και στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Facebook.

Η Dolores O'Riordan ήταν επί 13 χρόνια η βασική φωνή και στιχουργός του συγκροτήματος, μέχρι τη διάλυσή του, το 2003. Στη συνέχεια ακολούθησε σόλο καριέρα μέχρι το 2009, που το συγκρότημα επανενώθηκε και έκανε περιοδείες σε όλον τον κόσμο.

Το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος «Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?», που κυκλοφόρησε το 1993 τους χάρισε παγκόσμια φήμη και πούλησε περισσότερους από 40 εκατ. δίσκους.

Το 2017, οι Cranberries ανακοίνωσαν μια παγκόσμια περιοδεία σε Ευρώπη, Ηνωμένη Βασίλειο και ΗΠΑ. Ωστόσο τον Μάιο, λίγο μετά την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών συναυλιών, αναγκάστηκαν να ακυρώσουν όσες είχαν απομείνει λόγω προβλημάτων υγείας της Dolores O'Riordan.

Στον επίσημο ιστότοπο του συγκροτήματος αναφέρθηκε πως οι συναυλίες ακυρώνονται «λόγω θεμάτων υγείας που σχετίζονται με ένα πρόβλημα στην πλάτη» και τα οποία εμποδίζουν την O'Riordan να τραγουδήσει.

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η τραγουδίστρια έγραψε στο λογαριασμό των Cranberries στο Facebook πως «νιώθει καλά».

Η Dolores O'Riordan χώρισε το 2014 από τον σύζυγό της Don Burton, πρώην μάνατζερ των Duran Duran, μετά από 20 χρόνια γάμου. Μαζί έχουν τρία παιδιά.

Η τραγουδίστρια έπασχε από ψυχικές ασθένειες, μεταξύ των οποίων και διπολική διαταραχή και το 2014 παραλίγο να καταδικαστεί για ένα βίαιο περιστατικό.