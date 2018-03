__________________

1.



Ρε συ αμπά, άκου τι γίνεται. Δουλεύω σε έναν χώρο με άλλα 6 άτομα. Η κυρία που δουλεύει δίπλα μου (πολύ έντονος και οξύθυμος χαρακτήρας) βάζει κάθε μέρα μουσική εκείνη. Βάζει μουσική από έναν σταθμό που απεχθάνομαι και παίζει κάθε 3-4 ώρες τα ίδια τραγούδια. Πολλές φορές προσπαθώ να έρχομαι στο γραφείο νωρίτερα με σκοπό να προλαβαίνω να βάζω μουσική πρώτη. Κάθε φορά όμως το ίδιο πράγμα. Έρχεται βάζει τη δική της και απαιτεί να κλείσω την μουσική μου γιατί έχει βάλει εκείνη μουσική. Πολλές φορές μάλιστα δεν είναι καν απαίτηση αλλά προσταγή. Εγώ λόγω χαρακτήρα και ηλικίας(εγώ 22 αυτή 40+) υποχωρώ. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές να δουλέψω με ακουστικά αλλά δεν βολεύει καθώς δεν ακούω τα τηλέφωνα όταν χτυπάνε. Και άλλοι συνάδελφοι έχουν παραπονεθεί κατά διαστήματα. Το ξέρω πως θα μου πες ότι πρέπει να γίνω δυσάρεστη αλλά πως θα το κάνω αυτό με σεβασμό και καλή διάθεση χωρίς να τινάξω τις σχέσεις του γραφείου στον αέρα; Σε ευχαριστώ



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Η ισχύς εν τη ενώσει. Αφού παραπονιούνται και άλλοι, μάζεψε τους και ανακοινώστε ότι η επιλογή της μουσικής στη δουλειά θα γίνεται κυκλικά, κάθε μέρα θα διαλέγει άλλος. Πρόβλημα θα προκύψει αν οι άλλοι παραπονιούνται μεν αλλά βαριούνται να ασχοληθούν με τη λύση δε.

__________________

2.

Αγαπητή Αμπά σε λίγες μέρες κλείνω 28. Δεν είχα ποτέ μου σοβαρή, μακροχρόνια σχέση. Η μαμά μου όταν πεσει κουβέντα για γάμους κλπ άλλων γυρνά και μου λέει 'Εσύ έναν άντρα δεν είσαι άξια να βρεις'. Φυσικά όσο κι αν δεν το δείχνω και ούτε θέλω να το παραδεχτώ εκείνη την ώρα, αυτό που λέει με πληγώνει. Πως με συμβούλευεις να το χειριστώ και τι μπορώ να απαντάω πίσω όταν μου λέει παρόμοια σχόλια; Θεωρείς πως είναι καλύτερα απλά να μην λέω τίποτα και να αγνοώ τα σχόλια της; Και γιατί την πειράζει τόσο πολύ που δεν έχω παντρευτεί κλπ; Γιατί να μειώνεται με κάποιο τρόπο η αξία μου επειδή δεν έχω σχέση;;;

- Γεροντοκόρη(not)



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Αν δεν είχες ποτέ σοβαρή μακροχρόνια σχέση ενώ θέλεις να έχεις σοβαρή, μακροχρόνια σχέση, το πρώτο σου πρόβλημα, κατά πολύ πρώτο στην ιεραρχία, είναι να αντιμετωπίσεις αυτό. Η γνώμη της μαμάς σου για το θέμα είναι στον πάτο της λίστας, αν μπαίνει στη λίστα. Με προβληματίζει πάρα πολύ που αφιερώνεις μια σειρά για κάτι τόσο σοβαρό για τη ζωή σου – χωρίς να συμπληρώνεις καν πώς αισθάνεσαι εσύ για αυτό – και το υπόλοιπο είναι η μαμά σου. Είσαι 28 χρονών. Θα έπρεπε να είχατε πλέον μια σχέση στην οποία αυτά τα λόγια δεν είναι επιτρεπτά. Επίσης, σε αυτή την ηλικία θα έπρεπε να είσαι αρκετά φιλοσοφημένη ώστε πλέον να ξέρεις γιατί – σύμφωνα με την κοινωνία - μειώνεται η αξία μιας γυναίκας όταν δεν έχει σχέση. Συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους; Ποιος ξέρει. Νομίζω ότι το κουβάρι αυτό πρέπει να το λύσεις με έναν ψυχολόγο.

__________________

3.

Αγαπητή Α Μπα θέλω να σε ρωτήσω 2 πράγματα. Πρώτον γιατί κάποιος που έχει σχέση, σχετικά καινούρια και διατυμπανίζει τον έρωτα του στο facebook, παράλληλα έχει 2 προφίλ στο badoo με αληθινά στοιχεία και φωτογραφίες. Και δε μιλάμε για κάποιον χαζό ή κομπλεξικό. Μιλάμε για έναν τρομερά έξυπνο άντρα, πολυ γοητευτικό, που ξέρει να συμπεριφέρεται και να κερδίζει μια γυναίκα. Σημειωτέον η κοπέλα του είναι πολύ όμορφη και η πόλη που ζει πολύ μικρή. Απλά δε βγάζουν νόημα όλα αυτά. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι: που μπορεί μια γυναίκα στις μέρες μας να γνωρίσει άντρες, υποψήφιους συντρόφους. Εκτός βέβαια από το ίντερνετ και τους κοινούς φίλους. Απάντα πλιζζζζζζζ!!!

- Λύκαινα



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Μια χαρά νόημα βγάζουν. Ένας τρομερά έξυπνος άντρας, πολύ γοητευτικός που ξέρει να κερδίζει μια γυναίκα, έχει το περιθώριο να θεωρεί ότι είναι τέτοιο κελεπούρι που δεν χρειάζεται να κρατάει ούτε τα προσχήματα, πάντα υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Δεύτερον, έχει όμορφη κοπέλα επειδή μπορεί. Δεν αναιρεί αυτό τα προηγούμενα. Υπάρχουν κι άλλες όμορφες κοπέλες για να ανακαλύψει. Τρίτον, και τι έγινε που είναι μικρή η πόλη; Φοβάται μήπως τον πουν τσούλα; Με σεβασμό θα αντιμετωπιστεί το «παιχνίδι» του από τους άντρες, με ανοχή από τις γυναίκες.

__________________

4.

Μπορώ να χρησιμοποιώ φράσεις από βιβλία χωρίς να έχω διαβάσει ποτέ τα αντίστοιχα βιβλία; Μπορεί να βοηθάνε στο να δώσω καλύτερα το νόημα των όσων θέλω να πω(εάν φυσικά ξέρω τι θέλει να πει η φράση), άσε που θα φαίνομαι και πιο ψιλοκουλτουρέ από ό,τι πραγματικά είμαι, το τερπνόν μετά του ωφελίμου δηλ.

Ή είναι υποκρισία;

- κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας...(Σαίξπηρ;;)



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Υποκρισία είναι αν υποκρίνεσαι ότι τα έχεις διαβάσει. Αλλιώς είναι για κοινή χρήση, όπως οι παροιμίες. Αν δεν τα έχεις διαβάσει όμως, μην έχεις την βεβαιότητα ότι ξέρεις τι θέλει να πει η φράση. Μπορεί και οι γύρω σου, που δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, να την χρησιμοποιούν λάθος. Πιο ψιλοκουλτουρέ θα φαίνεσαι στους ψιλοκουλτουρέ του ίδιου βεληνεκούς. Οι κουλτουρέ θα σε καταλάβουν.





__________________

5.

τι άποψη έχεις για την απενοχοποίηση της παχυσαρκίας; Τα τελευταία χρόνια έχω παρατηρήσει ότι το body positive κίνημα που καλώς ξεκίνησε για να καταπολεμήσει τα ανορεκτικά πρότυπα έχει φτάσει στο άλλο άκρο, παρουσιάζοντας ως απόλυτα υγιή σώματα με δείκτη μάζας σώματος > 30 kg/m². Μου ακούγεται απολύτως σωστό σαν ιδέα το ότι κάθε γυναίκα (και άντρας)πρέπει να αγαπάει τον εαυτό της και να απολαμβάνει το σεβασμό από τους γύρω της ανεξαρτήτως του σχήματος του σώματος της, αλλά πόση αγάπη και αυτοσεβασμό δείχνει το να αφεθεί κάποιος στο να γίνει παχύσαρκος; Πώς γίνεται να προβάλλεται σαν υγιές ένα πρότυπο που οδηγεί στις καρδιοπάθειες και στο διαβήτη τύπου 2, ελαττώνει το προσδόκιμο ζωής και συμβάλλει μέχρι και στην εμφάνιση κάποιων μορφών καρκίνου;;Δεν είναι το ίδιο ανθυγιεινό όπως και το να είναι ένας άνθρωπος ελλιποβαρης; Εσένα ποια είναι η άποψη σου πάνω στο θέμα;



AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

To body positive κίνημα δεν ξεκίνησε για να καταπολεμήσει τα ανορεκτικά πρότυπα και δεν προβάλλει ως πρότυπο την παχυσαρκία. Ξεκίνησε με στόχο να αφαιρέσει το στίγμα από αυτό που τώρα θεωρούμε «παραπανίσια κιλά». Όσοι βέβαια θέλουν να καταλάβουν αυτό που θέλουν να καταλάβουν, συνεχίζουν την παράδοση και κρατάνε το στίγμα ζωντανό. Την ανησυχία σου για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας λόγω του βάρους τους άσε την για τους γιατρούς τους και για τους επαγγελματίες που ασχολούνται στα σοβαρά με κάτι τόσο πολυπαραγοντικό και περίπλοκο. Αυτοί, σε αντίθεση με σένα, πραγματικά θέλουν το καλύτερο για αυτούς. Εσύ θέλεις να τους υπενθυμίσεις πόσο ανεύθυνοι είναι που δεν είναι φιτ και παραγωγικοί και «αφέθηκαν», γιατί stin teliki ola einai thema myalou e.



Κάποτε ίσως κάνεις τον συσχετισμό μεταξύ της πίεσης για «ιδανικό» βάρος (που είναι πάρα μα πάρα πολύ περιορισμένο) και της έμμεσης πίεσης για περισσότερη παραγωγικότητα όπως την απαιτούν οι ακραίες μορφές του καπιταλισμού, κάποτε ίσως καταλάβεις και τον συσχετισμό της παχυσαρκίας με την φτώχια, αλλά στο επόμενο εξάμηνο, ίσως στο μεταπτυχιακό. Στο μεταξύ σου επισημαίνω το εξής: καταλαβαίνεις αυτό που θέλεις να καταλάβεις κάνοντας ζουμ σε κάποια φαινόμενα που βρίσκονται στην περιφέρεια του κινήματος, για να βγάλεις το κίνημα άχρηστο, κάτι που γίνεται και τώρα με το #metoo. Αυτό το κάνεις για να μην αλλάξει ο κόσμος που έχεις συνηθίσει, γιατί ο κόσμος που έχεις συνηθίσει δεν είναι ο καλύτερος και το ξέρεις, αλλά ΣΕ ΒΟΛΕΥΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ.



Διάβασε και κάτι.





__________________

6.

Σε παρακαλώ συμβούλεψε με για το εξης:

Είμαι 36 ετών και έχω ένα σπίτι μαζί με τη μητέρα μου. Συγκεκριμένα πριν από πολλά χρόνια που ημουν ακομη φοιτητρια μου είχε παραχωρήσει τη ψιλη κυριότητα ενός διαμερισματος και εκείνη κρατά ακόμη την επικαρπια. Εγώ πληρώνω ενα μέρος του ενφια. Μου έχουν πει ότι νομικά εκείνη μόνο έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του σπιτιού. Εγώ εμένα εκεί όσο ήμουν ελεύθερη μα όταν παντρεύτηκα έφυγα και πλέον νοικιάζω με τον άντρα και τα παιδιά μας και δεν έχω καμμια πρόθεση απολύτως να επιστρέψω εκεί γιατί στον από κάτω όροφο ζουν η θεία μου που έχει πολυ κακό χαρακτήρα που μου δημιουργούν προβλήματα και εχουμε πολυ κακες σχεσεις και δε θα ήθελα ούτε εγώ και κυρίως ούτε τα παιδιά μου να ρχονται σε επαφή με αυτούς τους τοξικους ανθρώπους.

Η μητέρα μου μου λέει που και που ότι για να γλιτώσουμε απτό νοικι να επιστρέψουμε εκεί. Εγώ της έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται ποτέ των ποτών να επιστρεψω. Την έχω παρακάλεσει να μου δίνει εμένα το νοίκι απτό σπίτι αυτό για να πληρώνω μέρος του δικού μου ενοικίου μα δε δέχεται.

Σημ. Η μητερα μου ειναι 62 ετων και ζει σε δικό της μεγάλο σπίτι σε άλλη περιοχη.

Τώρα μας εκάναν μείωση στους μισθούς εμένα και του άντρα μου και το ένα μας παιδί θα πάει του χρόνου παιδικό κάτι που σημαίνει επιπλέον έξοδα.

Όταν με το κακό έρθει ο επόμενος ενφια σκεφτόμουν να της πω να τον πληρώσει εκείνη εφόσον εγώ δεν έχω κανένα όφελος από το σπίτι αυτό η αν θέλει να μου το πάρει για να μην πρέπει να πληρώνω αυτό το ποσό κάθε χρόνο. Το θεωρείς σωστό ή αχαριστια;

Επίσης φοβάμαι ότι και να της το πω υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην το κάνει και το χρέος να πάει σε εμένα...

Εσύ τι θα έκανες στη θέση μου;

Αν υπάρχει και κάποιος δικηγόρος που διαβάζει μια νομική συμβουλή είναι επίσης πολύ ευπροσδεκτη.

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτερων!



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Δικηγόρο χρειάζεσαι σίγουρα, αλλά ακόμη περισσότερο χρειάζεται να βρεις έναν τρόπο για να μην φοβάσαι τη μητέρα σου. Όπως είναι μοιρασμένο το διαμέρισμα τώρα έχεις υποχρέωση να πληρώνεις ένα μέρος του ΕΝΦΙΑ. Μπορείς να της πεις να το πάρει για να μην πληρώνεις, και βέβαια μπορείς. Γιατί αναφέρεις τη λέξη αχαριστία; Σε εκβιάζει για να πας να μείνεις εκεί που θέλει αυτή. Για έλεγχο πρόκειται. Αρνήσου τον έλεγχο. Χωρίς να φοβάσαι μήπως τη στενοχωρήσεις.





_________________

7.

Γεια αγαπητή Α μπα!

Επιτέλους μου κόψε και για κάποιον λόγο σε αναζήτησα κ στο φεισπουκ etc.. Ηθελα να σου πω πως είναι συγκινητικό μια φορά που σε πέτυχα ον λαιν με πράσινη βουλιτσα. Είπα Ουαου. Να της το πω πως με συγκινεί and is that real?! σε ενα μήνυμα ή να το καταθέσω εδώ κι ας το δει μπαγιάτικο..; Εδώ εδώ να μη σε σκιάζουμε κιόλας με υπόνοια stalker αλίμονο και έλεος

Αχ δε ρώτησα τίποτα. Κάτσε. Τα γεμιστά τα συνοδευεις με τυράκι με μαλακή φέτα ή σκληρή;; Υποθέτω για κάποιον λόγο ότι σ'αρεσουν..! See ya

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Έχω την εντύπωση ότι με τις ρυθμίσεις που έχω και τα εκατό διαφορετικά σύνεργα που μπαίνω είμαι συνέχεια με την πράσινη βουλίτσα, αλλά με συγκίνησες. Τα γεμιστά πάνε με φέτα, τελεία και παύλα, αλλιώς δεν είναι γεμιστά. Αλλά πλέον δυστυχώς τρώμε την φέτα που υπάρχει, δεν έχουμε επιλογή. Ευτυχώς δεν είναι πολύ κακή. Λάθος, φέρνουν και μια από το Πήλιο αλλά πραγματικά μυρίζει στάνη, παραείναι για τα γούστα μου.