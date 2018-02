__________________

1.

Αμπά βοήθεια είσαι η τελευταία μου ελπίδα! Το ξέρω ότι το πρόβλημα μου έχει χιλιοειπωθει αλλά επειδή εγω το ζω πρώτη φορά δεν ξέρω τι να κανω .Πριν ενα χρόνο είχα ξεκινήσει μια ιστoρια με ένα παιδί στην αρχή όλα ήταν παραμυθένια και ένιωθα ότι ερωτεύομαι και αυτός φαινόταν το ίδιο μετά από κάτι ακραιες αντιδράσεις δικες μου επειδή μάθαινα πράγματα για το παρελθόν του που δεν μου άρεσαν έβαζα τα κλάματα μπροστά του κλπ .αυτός μετά από αυτό το συμβάν άρχισε να γίνεται αδιάφορος και εγω κατάλαβα ότι αυτό ευθύνεται στο ότι δεν έχει ξεπεράσει τη πρωην. Το τελείωσα γιατί δεν το άντεχα. Αυτός δεν ξαναεποικοινωνισε. Ενώ έχει κρατήσει επαφή με μια φίλη μου όλη αυτή η ιστορία να κράτησε το πολύ 2 μήνες μονο! Εγω που λες αμπα παρόλο που έχω γνωρίσει άλλους δν μπορώ να το ξεχάσω όλο αυτό κάθε φορά που τον βλέπω αναστατώνομαι και δν ξέρω γιατί (δεν μετανιώνω που τον παράτησα καλά του εκανα) Ούτε τον θέλω πίσω επειδή δεν θέλω να ασχολούμαι με άτομα που δεν αξίζουν! Πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω πλέον δεν το συζητάω με φίλες γιατί είναι τετελεσμένο το γεγονός και επίσης τις έχω πρήξει με αυτό το θέμα τόσο καιρό μερικές φορές τσακωνομαι κιόλας μαζί τους και μετά στεναχωριέμαι γιατί μου λένε ότι σιγά πως κάνει έτσι για 2 μήνες εγω το τάδε τον ξεπέρασα σε 2 μέρες (μου τη σπάει αφάνταστα όταν το ακούω αυτό και η απάντηση μου είναι μπράβο σου αλλα είμαστε διαφορετικές προσωπικότητες)

Προσπαθώ να ασχολούμαι με τη εξεταστική αλλά κάτι θα θυμηθώ απ αυτόν και θα βάλω τα κλάματα προσπαθώ πραγματικά προσπαθώ όλο αυτό το καιρό. Προσπαθώ να βλέπω μόνο τα αρνητικά του. Προσπαθώ να θυμηθώ πόσο χάλια με έκανε να νιώσω. Προσπαθώ να θυμηθώ τις φορές που με προσέβαλε. Που με κορόιδεψε που με έκανε να αισθανθώ ότι αξίζω τόσα λίγα. Αλλά και πάλι όταν τον δω όπως πριν λίγο που δίναμε μαζί θα προσπαθήσω να με παρατηρήσει και θα τον χαιρετήσω με το χαμόγελο στα χείλη ενώ Ούτε να τον φτύσω δεν του αξίζει τι κάνω λάθος και με καίει ακόμα;;;

- Ερωτοχυπημενη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Η ουσία της ερώτησης είναι «αναστατώνομαι και δεν ξέρω γιατί», και θα σου απαντήσω σε αυτό, επειδή σου συμβαίνει πρώτη φορά και δεν μπορείς να ερμηνεύσεις την αντίδραση σου. Δεν είναι επειδή είσαι ερωτοχτυπημένη. Είναι επειδή για πρώτη φορά έζησες την απόρριψη. Δεν σε καίει που έχασες το τεφαρίκι. Σε καίει που κάποιος που δεν θεωρείς τεφαρίκι, δεν σε θεωρεί τεφαρίκι. Δεν αντέχεις το γεγονός ότι κάποιος σε γνώρισε, ενθουσιάστηκε ως όφειλε, αλλά άλλαξε γνώμη. Πώς γίνεται να άλλαξε γνώμη; Πώς; ΠΩΣ; Οπότε, κάθε φορά που τον βλέπεις, προσπαθείς να τον γοητεύσεις ξανά, για να καταλάβει το λάθος του. Δεν θέλεις αυτόν, θέλεις να σε θέλει αυτός (και όλοι, αν γίνεται).



Είναι παιδική αρρώστια. Δυστυχώς δεν υπάρχει εμβόλιο, ούτε ανοσία. Πρέπει να κάνει τον κύκλο της.

__________________

2.



Γιατί η Selena Gomez και η Miley Cyrus φαίνονται στις φωτογραφίες και στα βίντεο ψηλές ενώ δεν είναι (είναι και οι δύο στο 1,65μ); Εγώ είμαι 5εκ πιο κοντή (5 εκ δεν τη λες και τρελλή διαφορά) και όλος ο κόσμος με λέει κοντή!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Πέντε εκατοστά για ανθρώπινο ύψος δεν είναι ακριβώς μικρή διαφορά, έχουν καταστραφεί καριέρες μπάσκετ και μοντέλων για αυτά τα πέντε εκατοστά. Αλλά για να πάω στην ερώτηση, τι εννοείς «γιατί;» Γιατί το κάνουν; Γιατί κάνουν ό,τι τέχνασμα υπάρχει για να φαίνονται ψηλές; Χρειάζεται απάντηση; Την δίνεις μόνη σου. Όταν δεν έχουμε αναλογίες μοντέλου, πρέπει να υποφέρουμε, και μας το υπενθυμίζουν όλοι γύρω μας. Ή πώς το κάνουν; Αυτό χρειάζεται απάντηση σχετικού με το επάγγελμα, αλλά από την άλλη δεν είναι και μαύρη μαγεία. Κυρίως βάζουν κοντύτερες δίπλα τους.

__________________

3.

αγαπητή α μπά,

Ποιά είναι η άποψη σου για την φράση ᾽είναι απλό, ἀν σε ήθελε αρκετά θα ήταν μαζί σου᾽᾽. Εμένα μου έχει τύχει να ειμαι ανάμεσα σε δυο αγόρια, ο ένας πρώην μου, με τον οποίον χώρισα γιατι ημουν μονιμα δυστυχισμενη (αλλά και ερωτευμενη) και ο δευτερος αυτος που γνωρισα μετα τον πρωην μου με τον οποιο απλα ημουν ψυχικη ηρεμη αλλα με μετρια θεληση να ειμαι μαζι του. Όταν λοιπον ο πρωην μου γυρισε και μου ζητησε να ειμαστε μαζι , εγω παρ ολο που πεθαινα να τα ξαναβρω μαζι του και τον ηθελα παρα πολυ, διαλεξα τον νυν επειδη δεν αντεχα να ξαναπερασω τα ιδια. Και ο πρωην μου θα μπορουσε δηλαδη να σκεφτει ᾽ἀμα με ηθελε θα ηταν μαζι μου᾽᾽, εγω τον ηθελα ομως κι ας μην τον διαλεξα.

-ursula buffet



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Μάλλον σου ξέφυγε το «αρκετά». Η φράση είναι «αν σε ήθελε αρκετά [ώστε να θέλει να είναι μαζί σου], τότε θα ήταν μαζί σου». Εσύ τον ήθελες, αλλά όχι τόσο ώστε να θέλεις να είσαι μαζί του, και γι'αυτό δεν ήσουν. Δεν αρκεί να θέλεις κάποιον έτσι γενικώς για να θέλεις να μοιραστείς και την ζωή σου. Αυτό είναι που φέρνει τις μισές ερωτήσεις στο 'α μπα', και γι'αυτό τα μισά ψευδώνυμα είναι «μπερδεμένη». Η απάντηση είναι «σε θέλει, αλλά δεν θέλει να τα φτιάξει μαζί σου».

__________________

4.

Αμπα μου, αυτή τη στιγμή έχω από το ένα παράθυρο εσένα, από την άλλη ένα e shop με καλλυντικά. Επειδή δεν είμαι πολύ σίγουρη όμως λέω να σε ρωτήσω πρώτα σαν καλή μου φίλη που είσαι για να μη νιωθω και τελείως μπούφος. Εσύ πιστεύεις στις κρέμες; δεν μιλάω φυσικά για μια αντηλιακή - αλλά για αυτά τα πιο ειδικά. Για το μάτι για τον λαιμό για το φρύδι για τα μαύρα στίγματα, απολέπισης, μάσκες, τις κοκκινιλες κλπ κλπ. Λες να κάνουν όντως διαφορά στο πρόσωπο σου; να είναι πιο φρέσκο πιο καθαρό και πιο υγιές ή πεταμένα λεφτα; γιατί όσο να ναι το σκέφτομαι Αμπα είναι και αρκετουτσικα τα λεφτά και λες τώρα αξίζει ή τα καιω; εγώ βλέπω προβληματική την επιδερμίδα μου παρόλα αυτά, αλλά σκέφτομαι μετά μήπως θα ήταν χειρότερα χωρίς την περιποίηση; θα πάω δερματολόγο βέβαια, αλλά άλλο αυτό- και πάλι η ερώτηση μου παραμένει καθώς δεν είναι "either or". What do you think my good friend?



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Αφού δεν είσαι του either or, ποια είναι η ερώτηση που παραμένει; Πιστεύω στην περιποίηση του δέρματος, απόλυτα, πιστεύω ότι υπάρχουν κρέμες και μέθοδοι για να κρατάνε το δέρμα ενυδατωμένο και καθαρό και γυαλιστερό, πιστεύω ότι είναι κάτι πολυέξοδο και ότι η ομορφιά είναι ταξική, και επίσης πιστεύω ότι η ασφυκτική πίεση για μόνιμη νεότητα είναι αλλοτριωτική και ένδειξη παρακμής μιας κοινωνίας, όπως και ότι οι περισσότερες κρέμες είναι άχρηστες και υπάρχουν λόγω μάρκετινγκ, και μέσα σε αυτές βάζω και τις κρέμες ματιών, gnomi mou. Οι κρέμες κάνουν για όλο το πρόσωπο.



Κάποια από τα σημάδια που αναφέρεις (μαύρα στίγματα, κοκκινίλες) είναι αποτέλεσμα μηχανισμού οπότε είναι λογικό να υπάρχει τρόπος βελτίωσης του φαινομένου μέσω άλλου μηχανισμού (κάτι σπρώχνεται προς τα δεξιά, ίσως μπορώ να το σπρώξω προς τα αριστερά). Άλλα, όπως οι ρυτίδες και το κρέμασμα, είναι αποτέλεσμα του χρόνου, και γι'αυτά δεν μπορείς να κάνεις κάτι με κρέμες, τουλάχιστον όχι ακόμα. Σε όλα υπάρχει όριο πρακτικό, οικονομικό, αλλά και ένα όριο που πρέπει να βάζει η κοινή λογική. Είναι μεγάλη κουβέντα τι είναι πραγματικά χρήσιμο και δεν ισχύουν τα ίδια για όλα τα δέρματα, εξ'ου και η ειδικότητα «δερματολογία».

__________________

5.

Αγαπητή Λένα,

Συγχαρητηρια για τις απόψεις σου! Ταυτίζομαι. Όσο δεν πάει. Η ερώτησή μου είναι: (έμμεσα) Ειμαι 18 και μολις τελειωσα τις περιβοητες πανελληνιες και περασα στην 1η επιλογη μου, εψαχνα δουλεια. Καποτε λοιπον ο ταδε συγγενης ανεφερε οτι θα με χρειαζοταν στην εταιρια του οταν τελειωνα γιατι θεωρουσε πως χρειαζοταν ενα εμπιστο και ικανο κατ'αυτον ατομο να εργαστει εκει part time. Δουλευω εκει 5 μηνες και ο τι κανω το εχω κανει με την αξια μου και ας μην ειμαι ειδικευμενη. Ειναι ολοι απολυτα ευχαριστημενοι μαζι μου κι δεν με αντιμετωπιζουν πλεονεκτικοτερα σε σχεση με τους μη συγγενεις εργαζομενους! Δεν εχω δωσει ποτε δικαιωμα και κανω αψογα τη δουλεια μ. Οταν βγηκαμε με μια αλλη παρεα ενας αρχισε να αστειευται για την ηλικια μου και να λεει απολυεσαι, τερμα τα βύσματα κλπ. Και με ενοχλησε παρα πολυ. Μηπως αυτο σημαινει οτι εχω και εγω αυτη την ανασφαλεια βρε αμπα? Και τι θα επρεπε να απαντησω; Εχασα τα λογια μου εκεινη τη στιγμη γιατι το ειπε μπροστα σε ολους!

-οικογενειοκρατια οντως.



AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Αγαπητή φίλη, ο συγγενής όντως σε πήρε επειδή είσαι συγγενής του. Επειδή σε ήξερε από την οικογένεια σας, ήξερε και ότι είσαι έμπιστο άτομο, και έτσι απέφυγε το ψάξιμο στα τυφλά που είναι πιο δύσκολο και με μεγαλύτερο ρίσκο. Δεν έκανες κάτι για να το πετύχεις, ήσουν τυχερή, και μακάρι να ήμασταν όλοι αρκετά τυχεροί ώστε να έχουμε κάποιον στην οικογένεια που έχει επιχείρηση με ανάγκη για υπαλλήλους. Δεν μπορείς να το αρνηθείς αυτό, ούτε και χρειάζεται όμως. Επειδή ήσουν τυχερή, δεν σημαίνει ότι φταις σε κάτι, ούτε ότι αυτό είναι εγγύηση για τα πάντα· την δουλειά την πήρες (και) επειδή είσαι σε αυτή την οικογένεια, την κρατάς όμως επειδή είσαι καλή σε αυτή.



Σαν τι να απαντήσεις; Αυτός που «αστειεύεται» θα ήθελε να ήταν στη θέση σου. Θέλεις να το πας εκεί και να χοντρύνουν τα αστεία; Και ένα ανασήκωμα ώμων θα αρκούσε, νομίζω. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Μερικοί είναι πιο τυχεροί από άλλους.

__________________

6.

Αγαπητη Λενα,

Σε θαυμαζω αι ταυτιζομα με τις αποψεις σου. Εχω γραψει παμπολλες φορες και εχω ευχαριστα λαβει απαντηση! Με εχεις βοηθησει πολυ! Λοιπον, πως απαντας σε καποιον που σου λεει πως εσυ δεν εισαι φεμινιστρια γιατι αν ησουν θα πηγαινες σε εκδηλωσεις κλπ. Εγω Αμπα μου θεωρω τον εαυτο μου φεμινιστρια, γνωριζω πολλα και εχω ξεκαθαρισμενες τις αποψεις μου. Γιατι η αλλη μου την λεει επειδη δεν πηγα ση συγκεντρωση των γυναικων; Τι απαντας εκει; Να σημειωθει οτι οποτε κρινω, εκφραζω καθαρα τις αποψεις μου σχετικα με το θεμα και ειναι ξεκαθαρα φεμινιστικες δεν μπορω να το πω ετσι. Τι λεω λοιπον?

- Φεμινιστρια(;)



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Ότι δεν χρειάζεσαι πιστοποιητικό φρονημάτων για να υποστηρίζεις την ισότητα. Πες στην «άλλη» ότι ο λόγος που είναι καχύποπτη με την εγκυρότητα του φεμινισμού είναι ότι δεν πιστεύει στην αναγκαιότητα του.



Ένα από τα τεχνάσματα της πατριαρχίας είναι να βάζει προϋποθέσεις στον φεμινισμό για να τον υποβιβάσει και τελικά να τον ακυρώσει. Εσύ δεν είσαι σωστή φεμινίστρια επειδή βάφεσαι, εσύ επειδή κάνεις δίαιτα, εσύ επειδή δεν αποστηθίζεις Τζούντιθ Μπάτλερ, εσύ επειδή μαγειρεύεις κάθε μέρα, εσύ επειδή είσαι φεμινάτσι, ε, τελικά καμία δεν είναι σωστή φεμινίστρια, άρα δεν υπάρχει φεμινισμός, μια βλακεία είναι. Μην ψαρώνεις, ειδικά με τις γυναίκες που τα λένε αυτά. Αν έχεις κουράγιο, προσπάθησε να τους εξηγήσεις τι είναι αυτό που κάνουν. Συντάσσονται για να κερδίσουν το βραβείο που τους έχουν υποσχεθεί, που είναι σεβασμός και ασφάλεια, για να πάρουν τελικά το γνωστό βραβείο που παίρνουν όλες: ένα κίντερ έκπληξη με δώρο ένα ροζ ξεσκονόπανο «για γυναίκες» (16% πιο ακριβό από το μπεζ).





_________________

7.



Αγαπητή μου Α μπα,

Ελπίζω να μου απαντήσεις γιατι θα θελα πολυ την άποψη σου πανω σε αυτο.. Ήμουν με ενα παιδι ενα χρονο και τα πραγματα πήγαιναν πολυ καλα τους πρώτους μήνες, μετα τους 9 περιπου άρχιζε να αλλάζοει απο εκει που παντα μου έλεγε η προτεραιότητα του ηταν παντα η σσχέση μας μετα άρχιζε πολυ συχνα (τύπου και καθε σκ) που ηταν και οι μόνες μερες ελεύθερες λογω της πολυ απαιτητικής δουλειάς του ,να θελει να κανει πραγματα με τους κολλητούς του και να βγαίνει συχνα και να με θεωρεί κ υπερβολική κ γκρινιάρα οποτε του εκανα παραπονα οτι παραμελεί την σχέση μας και οτι αφού δε τα πολυ λεμε μες στη βδομάδα τι πιο φυσιολογικό να περναγαμε το σκ ολο μαζι,ή και με τους φίλους του μαζι δε θα χα πρόβλημα αλλα εχω αισθανθεί οτι αυτοί δε πολυ θέλουν κ του έβαζαν συνεχως λόγια να χωρισει κλπ.. τελικα χωρίσαμε καλοκαίρι (περασε και άσχημη ψυχολογική φαση γιατι έχασε τον πατερα του το καλοκαίρι) και ειχε απομακρυνθεί για κάποιο χρονικό διάστημα και μετα τα ξανα βρίσκουμε με δίκη του θεληση(και δίκη μου φυσικά) αλλα με το να ειμαστε πιο χαλαρα και να τον καταλαβαίνω και να του δίνω το χώρο που θελει χωρίς να τον πιέζω. Και τελικα καταλήξαμε τα Χριστούγεννα να χωρίζουμε παλι μετα απο πολλούς καυγαδες γιατι εμενα δε μοθ αρκούσε να τον βλεπω τοσο λιγο και δε μπορούσα να καταλάβω πως έλεγε οτι με αγαπούσε απ την μια και απ την αλλη φανερά έδειχνε αλλες προτεραιότητες οτι ειχε, και χωρίζουμε γιατι μου λεει θέλουμε αλλα πραγματα ,εγω πιο σοβαρά εκείνος οχι ακομα και να μη με κρατάει κλπ να παω να βρω αυτο που μου αξίζει γιατι μου λεει μαζι μου δεν ήσουν ευτυχισμένη και οτι αυτος μονο αυτο μπορούσε να δωσει. Και σε ρωτάω Α μπα μου, πως γίνεται ενας ανθρωπος να τον εχεις στηρίξει κ σε δύσκολες στιγμές του κλπ και να φέρεται τοσο αχάριστα θεωρώ ; ή να λεει ποσο πολυ σε αγαπάει αλλα να μην κανει πισω στο να βλέπει πχ λιγο λιγότερο τους φίλους του; οι οποίοι δεν με πήγαιναν κιολας ; πολυ στεναχωρημένη .. ελπίζω να απαντήσεις , φιλια!

- Προβληματισμένη



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Α. Όταν έχεις στηρίξει κάποιον σε δύσκολες στιγμές δεν δημιουργείς προϋποθέσεις για να σου χρωστάει ο άλλος τρυφερότητα και αγάπη. Το κάνεις επειδή το νιώθεις, όχι για να ζητάς μετά τα ρέστα. Σε στήριξα τότε, άρα τώρα πρέπει να με θέλεις όσο σε θέλω εγώ; Μην γίνεσαι αναξιοπρεπής χρησιμοποιώντας κάτι τόσο τραυματικό όπως ο θάνατος του πατέρα του.



Β. Σε παραπέμπω στην απάντηση της ερώτησης 3. Σε αγαπάει, ίσως. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλει να μοιραστεί την ζωή του μαζί σου. Πρέπει να δεχτείς ότι πράγματι θέλατε άλλα πράγματα. Δεν είναι κάποιο μυστήριο, ούτε δείχνει αχάριστο άνθρωπο.

_________________

7.1



Για την επιστήμη, παιδιά

Αγαπημένη μου Αμπα, συγχαρητήρια για το Αμπουλάκι σου!

Παίρνω το θάρρος να σου γράψω χωρίς ερώτηση. Ή μάλλον έχω μία: Μπορείς να με βοθήσεις; Είμαι Αμπίστρια εδώ και χρόνια κι έχω παρατηρήσει ότι πολλοί συναγωνιστές Αμπίστες γράφουν από το εξωτερικό. Κι εγώ από το εξωτερικό γράφω, από τη Νορβηγία. Έχω κερδίσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνω μια έρευνα για τις γλωσσικές ικανότητες σε Έλληνες που είναι δίγλωσσοι (Ελληνικά-Σουηδικά ή Ελληνικά-Νορβηγικά) είτε από την γέννηση τους (συνήθως παιδιά μεικτών γάμων) είτε επειδή μετακόμισαν στη Σουηδία ή τη Νορβηγία. Το πρόβλημα μ

ου είναι ότι είναι τόοοοσο δύσκολο να βρω συμμετέχοντες! Έκατσα κι έσπασα λοιπόν το κεφάλι μου που έχω δει/ακούσει Έλληνες του εξωτερικού μαζεμένους. Και άστραψε στο νου μου η απάντηση! Στης Αμπα το μαγαζί! Αφήνω λοιπόν εδώ το λινκ του πειράματος σε περίπτωση που μας ακούει κανείς και θέλει να με συνδράμει τη ξενιτεμένη ερευνήτρια.



Μοναδικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι να είναι κάποιος ενήλικος, να είναι είτε δίγλωσσος εκ γενετής σε Σουηδικά/Νορβηγικά και Ελληνικά είτε να έχει μείνει/μένει 5 χρόνια ή παραπάνω στη Σουηδία ή τη Νορβηγία, και να έχει πρόσβαση σε οθόνη υπολογιστή και πληκτρολόγιο. Το πείραμα είναι πολύ σύντομο (περίπου 15-20 λεπτά). Θα καταμετρά χρόνο αντίδρασης στις απαντήσεις, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει χωρίς διαλείμματα. Οι πρώτοι 25 συμμετέχοντες που θα κάνουν το πείραμα χωρίς διάλειμμα θα λάβουν ένα κουπόνι αξίας 20 ευρώ από την Amazon, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα μπούνε σε κλήρωση για άλλα 20 κουπόνια της ίδιας αξίας. Για να παραλάβει κάποιος το έπαθλο, μου στέλνει μέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δίνεται στο πείραμα. Σε μερσώ και σε φιλώ πολύ.