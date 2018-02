__________________

Καλησπέρα Λένα και καλοριζικο το μπεμπέ! Σας ευχομαι τα καλυτερα!

Σου γραφω γιατι τον τελευταιο καιρο ερχομαι σε πολυ αβολη θεση. Ο ξαδερφος μου, με τον οποιο είμαστε πολυ δεμενοι, εχει σχεση με μια κοπελα εδω και 6 μηνες περιπου. Πρόσφατα εμαθα οτι περιμενουν παιδι και οτι προκειται να παντρευτουν στο προσεχες μελλον. Την κοπελα την εχω δει πολυ λιγες φορες αλλα απο τη συμπεριφορα της λαμβανω καποια βαημπς που δεν μου αρεσουν καθολου.

Ημασταν σε οικογενειακο γευμα , μιλουσε ακαταπαυστα και παρα πολυ δυνατα ουτως ωστε να την ακουμε ολοι , διεκοπτε τους παντες, δεν καταφερε ανθρωπος να σταυρωσει κουβεντα χωρις να τον διακοψει φερνοντας παντα τη συζητηση σε θεματα που εχουν να κανουν με την ιδια, την εγκυμοσυνη της και στο ποσο τρελα και παλαβα ερωτευμενοι ειναι με τον ξαδερφο. Κερασακι στην τουρτα ηταν τα φασωματα και τα γλωσσοφιλα μπροστα σε θειους θειες και λοιπους συγγενεις. ισως σου ακουστει περιεργο αλλα μου εδινε την αισθηση οτι ηθελε να εκβιαζει την προσοχη ολων με αυτα που εκανε. Απο τη μια αισθανομουν αηδια να βλεπω δυο ατομα να γλωσσοφιλουνται ολη την ωρα πανω απο το τραπεζι που τρωμε, απ την αλλη τσαντιζομαι παρα πολυ με τη συμπεριφορα της. Ειναι εντελως αγενης. Πλεον αποφευγω να της απευθυνω το λογο, ουτως η αλλως οποτε μιλαω με διακοπτει, με εχει προσβαλλει και λεκτικα. Μιλουσε υποτιμητικά για την ιδιαιτερη πατριδα μας (ναι, δεν ειμαστε αθηναιοι, ΣΟΚ!) αποκαλωντας μας βλαχους κλπ ομορφα. Ουτε η περιοχη που ειναι το πατρικο του ξαδερφου της αρεσει γιατι η ιδια εχει συνηθησει σε καλες περιοχες οπως φροντησε να μας ενημερωσει. Τσαντιστηκα ακομη περισσότερο οταν ρωτησα τον ξαδερφο μου πως παει με το διδακτορικο (με το οποιο ασχολειται τα τελευταια 4 χρονια κ ειναι κατι που αφενως του αρεσει παρα πολυ αφετερου τον εχει ταλαιπωρησει αρκετα) και απαντησε εκεινη σε 1ο πληθυντικο, σα να ηθελε να τον καπελωσει και εκει.

Γενικως η συμπεριφορα της ειναι απαραδεκτη, τυπου " ειμαι η κυρια του σπιτιου και εγω θα κανω κουμαντο εδω μεσα".

Νομιζα οτι ηταν μονο ιδεα μου και θα σε ρωτουσα το κλασσικο "μηπως ειμαι υπερβολικη" αλλα μιλησα και με τα αλλα ξαδερφια που βρισκονταν στο τραπεζι και ολοι σχηματισαμε την ιδια εικονα. Μας εκανε επιδειξη εξουσιας. Πώς αντιμετωπιζεις ενα τετοιο ατομο; τι λες σε καποιον που σε διακοπτει συνεχεια και ειναι τοσο αγενης απεναντι σου; μηπως να μην ξαναπατησω το ποδι μου και να ξεκοψω και απο τον ξαδερφο και απο τους θειους μου; να μιλησω στον ξαδερφο μου για αυτα που παρατηρησαμε ολοι η πλεον δε μας πεφτει κανενας λογος; απο την αλλη σκεφτομαι οτι ειναι κριμα να χαλασω τις μεταξυ μας σχεσεις επειδη η αλλη ειναι τοσο χειριστικη και αξεστη.

- συμπεθέρα εν εξαλλω

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Συμπεθέρα, είναι πολύ βολικό να σκέφτεσαι ότι αυτή σας χάλασε το τραπέζι, και αυτή είναι έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, και αυτή γενικώς φταίει για όλα, αλλά ξέρεις, ο ξάδερφος την διάλεξε. Αυτός την έφερε στο τραπέζι, δεν ήρθε μόνη της. Αυτός σκοπεύει να την παντρευτεί, και με αυτή αποφάσισε μόνος του, ως ενήλικας, ότι θέλει να κάνει παιδί. Δεν φιλιόταν μόνη της. Κάτι μέσα στην ψυχούλα του ξάδερφου ζητάει μια αυταρχική σύντροφο που απαιτεί να είναι το κέντρο της προσοχής. Μπορεί να τον ξέρεις καλά, αλλά όχι τόσο καλά ώστε να ξέρεις τι είναι αυτό που τον καθησυχάζει σε αυτή την σχέση. Το πιθανότερο είναι ότι ούτε αυτός ξέρει.



Κανονικά θα έλεγα ότι τίποτα δεν είναι για πάντα, αλλά θα κάνουν παιδί, και αυτό θα είναι για πάντα. Οπότε, σκέψου τι σχέση θέλεις να έχεις με αυτό το παιδί. Αν το θέλεις στη ζωή σου, τότε θα βάλεις και αυτή στη ζωή σου. Να μιλήσεις στον ξάδερφο να του πεις τι; Ότι δεν σου αρέσει η Γίτσα; Σε ρώτησε; Σου ζήτησε έγκριση; Τον ενδιαφέρει; Αν σε ρωτήσει πάντως, μην βιαστείς να πεις ό,τι σκέφτηκες. Ρώτα τον αν είναι ευτυχισμένος, αν βλέπει προβλήματα, ρώτα τον πώς πιστεύει ότι θα είναι αυτή ως μητέρα και ως μόνιμη σύντροφος. Περισσότερα θα καταλάβεις έτσι, αν θέλεις να είσαι χρήσιμη, και όχι απλώς να πεις τη γνώμη σου για κάτι που δεν είναι και δική σου δουλειά στο κάτω κάτω.



Τα άτομα που θέλουν να επιβληθούν ζουν τον αιώνιο πανικό γιατί αυτό που αισθάνονται μόνιμα είναι ότι όλοι τους περιγελούν και τους περιφρονούν. Κάνε με αυτή τη γνώση ό,τι νομίζεις.

Αν πιστεύεις ότι έχεις αυτογνωσία και ξέρεις καλά τι θες, αλλά δε βρίσκεις τον άνθρωπο που θα ήθελες να συμπορευτείς μαζί του στο υπόλοιπο της ζωής σου, τότε τί πρέπει να κάνεις;

- ερώτηση κρίσεως

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Να συνεχίσεις την προσπάθεια (και της αυτογνωσίας, και της αναζήτησης).

Τελειώνω το μεταπτυχιακό μου, δηλαδή είμαι στη διπλωματική. έχω γράψει το ένα τρίτο και έχω κολλήσει. Αρνούμαι να στρωθώ να το τελειώσω. Η επιβλέπουσα λέει τις προτάσεις της, τις ακολούθησα και τώρα το βρίσκω ΤΟΣΟ βαρετό πλέον να συνεχίσω που το παράτησα εδώ και 2 εβδομάδες.

Ψάχνω κίνητρο.

Όχι θεωρίες.

- Παραλίγο



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Δεν καταλαβαίνω. Ζητάς κίνητρο για να τελειώσεις το μεταπτυχιακό; Σκοπεύεις να το αφήσεις «στο παραλίγο» επειδή βαριέσαι να γράψεις την διπλωματική; Γιατί να σου δώσω εγώ κίνητρο; Μην το τελειώνεις λοιπόν. Μόνο γράψε μας σε ένα χρόνο, να μας πεις τι έγινε.

Aγαπημενη μου Α μπα,

Εχω ενα θεμα. Ειμαι gay γυναικα, 28, και ψαχνω ψυχαναλυτη για να με βοηθησει σε καποια ιδιαιτερα αγχη που βιωνω λογω του γεγονοτος οτι ειμαι σε μια γκει σχεση. Εχω σχεση με τη γυναικα της ζωης μου, εχω βρει τον ανθρωπο μου, περναω απιστευτα και τη λατρευω. Παρολα αυτα αισθανομαι ενα πνιξιμο μερικες φορες το οποιο απορρεει απο το οτι η σχεση μας ειναι για τους περισσοτερους κρυφη (για τους περισσοτερους μας φιλους, long story) , για τις οικογενειες μας, για τους παντες σχεδον με εξαιρεση 2 ατομα τα οποια αγαπαμε πολυ και εχουμε μιλησει για μας. Νιωθω αβοηθητη καποιες φορες στο θεμα των παιδιων που θα θελουμε να κανουμε, στις ερωτησεις που θα ακουσουμε, στις φρικες των γονιων γιατι δεν παντρευομαστε και δεν εχουμε σχεση κλπ. Ξερω οτι ολα αυτα σε αυτη τη χωρα ειναι παρεπομενα σε μεγαλυτερο ή μικροτερο βαθμο, και θελω πραγματικα καποιον ψυχαναλυτη να με βοηθησει σε αυτα τα θεματα, αλλα εχω επισκεφτει ηδη τρεις (ανα καιρους και οχι για μια συνεδρια μονο) και οι τρεις ειλικρινα δε μπορουσαν να με βοηθησουν οταν ανελυα τους φοβους (πρακτικους και ψυχολογικους) για το μελλον. Επεμεναν να μου μιλανε με τροπο που θα μιλουσαν για ενα στρειτ ζευγαρι, ενω εγω και ολη η γκει κοινοτητα ξερουμε οτι τα προβληματα μας δεν ειναι ιδια, παρα μονο στο συναισθηματικο κομματι. Πώς να ψαξω τετοιο ψυχαναλυτη? Δε με ενδιαφερει απλως να ειναι οpen-minded, δεν εχω θεματα αποδοχης του εαυτου μου, θελω να μπορει να κατανοει τα ειδικα προβληματα και τις ειδικες ανασφαλειες των γκει ατομων και οχι να παπαγαλιζει βιβλια. Βαρεθηκα να βλεπω απορια στο βλεμμα και απαντησεις που υποκρυπτουν ελαφρια ομοφοβια ή αγνοια. Και το χειροτερο ειναι οταν πανε να σ ρωτησουν αν νιωθεις καλα με τον εαυτο σου, ενω τους εχεις πει εκατο φορες οτι το προβλημα δεν ειναι η αποδοχη του εαυτου σου, αυτο εχει ξεπεραστει και δεν υπηρχε καν βασικα, αλλα το αγχος για το μελλον και για μια κοινωνια που δεν ειναι καθολου φιλικη προς τη γκει κοινοτητα. Πού να ψαξω, δεν εχω γκει κυκλο να ρωτησω (ειλικρινα δεν ετυχε στον κυκλο μου) , μενω Αθηνα. Ευχαριστω Α μπουλινι, ελπιζω να το δημοσιευσεις.

- ντονατ



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Το δημοσιεύω, αν και αυτό που ψάχνεις είναι έναν ψυχαναλυτή που σου ταιριάζει, και δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό, πρέπει να συνεχίσεις το ψάξιμο. Αυτό που μπορώ να σου πω από τη μεριά μου είναι ότι δεν χρειάζεσαι κάποιον για να λύσεις τις ειδικές ανασφάλειες, όπως λες. Δεν είναι ανασφάλειες αυτά που λες, είναι συγκεκριμένα προβλήματα που θα προκύψουν, αν όχι όλα, σίγουρα κάποια από αυτά. Δεν είναι ιδέα σου ότι θα αντιμετωπίσεις διάφορα προβλήματα επειδή είσαι λεσβία, είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Οπότε αυτό που χρειάζεσαι τώρα είναι το πώς θα χειριστείς αυτόν τον φόβο, ώστε να είσαι έτοιμη όταν έρθουν τα προβλήματα – εκτός από τα προβλήματα που έχεις ήδη εξαιτίας αυτού.



Ειλικρινά όμως δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν ξέρεις άλλες λεσβίες επειδή ειλικρινά δεν έτυχε. Ακόμα και αν το δεχτώ, απαντώ ότι πρέπει να βρεις γκέι κύκλο. Και άσε τον «κύκλο», τι θα πει «κύκλος». Είσαστε δύο λεσβίες που δεν ξέρετε καμία άλλη λεσβία; Θα μου φαινόταν περίεργο ακόμα και αν ήσουν στρέιτ. Στατιστικά να το πάρεις, είναι αδύνατο. Είναι σα να λέω ότι δεν ξέρω κανέναν αριστερόχειρα. Αν μου πεις «εντάξει, ξέρω δυο, αλλά δεν είναι κολλητές», βρες τη μια από τις δύο που συμπαθείς περισσότερο και ρώτα την αν ξέρει ψυχαναλυτή που σκαμπάζει. Είναι καλύτερο από το να ψάχνεις στα τυφλά.

Αγαπητή Α,μπα, πολύ θα ήθελα να είχα στη ζωή μου πιο πολλούς ανθρώπους σαν κι εσένα, αλλά αρκούμαι και στο ότι υπάρχεις στη ζωή μου διαδικτυακά και χαίρομαι που την έχεις επηρεάσει θετικά στο μέγιστο βαθμό και κυρίως στο ότι έχω καταφέρει να αποβάλλω (όσο τον αντιλαμβάνομαι) τον εσωτερικευμένο μισογυνισμό που δεν είχα αντιληφθεί στο παρελθόν! Στο προκείμενο τώρα: Κάποτε, κάπου είχα διαβάσει το εξής: «Η πραγματική ισότητα μεταξύ των δύο φύλων δεν θα επιτευχθεί όταν ικανές γυναίκες θα έχουν θέσεις εξουσίας, αλλά όταν θα έχουν θέσεις εξουσίας και γυναίκες σχετικά ανίκανες για τις συγκεκριμένες θέσεις!» Αυτή η σκέψη με έχει προβληματίσει πολλές φορές και συχνά σκέφτομαι αν θα έπρεπε να προσπαθήσω να γίνω ένα παράδειγμα αυτής της ιδέας, αλλά τελικά νομίζω ότι η παραπάνω πρόταση μπορεί και να μην ισχύει. Ο συλλογισμός είναι ο εξής: Για να φτάσει κάποιος να βρίσκεται σε μια θέση εξουσίας όντας αντικειμενικά «ανίκανος» για την θέση, σημαίνει ότι έχει καταφέρει να προωθήσει τον εαυτό του σε μέγιστο βαθμό, μέσω άλλων ικανοτήτων του, που μπορεί να μην θεωρούνται ευγενείς ή κοινωνικά και πολιτικά ορθές, όπως η εκμετάλλευση της δουλειάς άλλων ανθρώπων, η υποβίβαση των ικανοτήτων των ανταγωνιστών του, η εκμετάλλευση ανθρώπων που δεν αντιλαμβάνονται ότι τους εκμεταλλεύονται, η χρήση εκβιαστικών μεθόδων κ.α.. Αυτό από μόνο του δε συνιστά μια ιδιαίτερη ικανότητα που τον φέρνει σε καλύτερη θέση από τους ανταγωνιστές του; Άρα επομένως, δεν υπάρχει στην ουσία κανένας ανίκανος άντρας σε θέση εξουσίας, οπότε γιατί να υπάρξει σε αναλογία «ανίκανη» γυναίκα σε αντίστοιχη θέση;

Σε μία θεωρητική εφαρμογή στον εαυτό μου, καταλήγω πως κι εγώ αν θέλω να ανέβω στο επαγγελματικό και στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, στο οποίο βρίσκομαι, χωρίς να αποκτήσω τις αντίστοιχες τυπικές ικανότητες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω άλλου είδους ικανότητες (εκμετάλλευση, παραπλάνηση ίσως και εκβιασμό, κ.α.) που παρόλο που τις θεωρώ καταδικαστέες, δεν μπορώ παρά να παραδεχτώ πως στην ουσία αποτελούν ικανότητες και μάλιστα πολλές φορές αρκετά πιο αποτελεσματικές. Και καταλήγω πως τελικά δεν υπάρχουν «ανίκανοι» άντρες σε θέσεις εξουσίας, οπότε δεν έχει νόημα και να αποκτήσει μια «ανίκανη» γυναίκα θέση εξουσίας για να επιτευχθεί η ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων. Και μετά σκέφτομαι ότι ο Τράμπας είναι πρόεδρος, οπότε ή ο συλλογισμός μου κάπου έχει κενό ή είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, ή μήπως τελικά είναι μια από τις εφαρμογές του κανόνα, ενός ανθρώπου σε θέση εξουσίας με αντισυμβατικές ικανότητες;

- Sloan Sabbith



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Η συλλογιστική σου έχει αρκετά κενά, όχι μόνο ένα. Πρώτον, δεν ξέρω ποιος είπε αυτή την φράση, αλλά εσύ επέλεξες να την κάνεις παντιέρα, και αυτό επειδή φοβάσαι να πεις στον εαυτό σου «θα διεκδικήσω ακαδημαϊκή καριέρα γιατί είμαι αρκετά καλή για να το κάνω», και δυστυχώς, σε μια τραγική συστροφή της πραγματικότητας, υπάρχει περίπτωση να μην μπορείς να το κάνεις επειδή σε έχει φάει ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός. Δεύτερον, η φράση δεν λέει «όταν θα έχουν θέσεις εξουσίας και γυναίκες ανίκανες» αλλά «όταν θα έχουν θέσεις εξουσίας και γυναίκες ΣΧΕΤΙΚΑ ανίκανες», που έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό που εννοεί ο ποιητής είναι ότι στις θέσεις εξουσίας βρίσκονται κυρίως άντρες, γιατί τώρα έχουμε πατριαρχία· αυτοί δεν είναι πάντα οι πιο κατάλληλοι για αυτές τις θέσεις. Όταν μια γυναίκα διεκδικεί θέση εξουσίας περνάει από περισσότερα κόσκινα έγκρισης γιατί είναι γυναίκα. Να μην είναι πολύ ωραία, ούτε πολύ άσχημη, ούτε υπερβολικά φιλική, ούτε υπερβολικά αυστηρή, να έχει οικογένεια, αλλά να μην την κρατάει πίσω η οικογένεια, αλλά να μην παρατάει και την οικογένεια, και ένα σωρό, αμέτρητα ακόμα. Μια γυναίκα πρέπει πάντα να αποδεικνύειε ότι δεν πήρε τη θέση ενός καταλληλότερου άντρα.



Όσο για τη συλλογιστική σου, ότι αν είσαι σε θέση εξουσίας, κάποιου είδους ικανότητα θα έχεις, ισχύει ως ένα σημείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αξίζεις τη θέση ή είσαι κατάλληλος για αυτή, άρα, για τη συγκεκριμένη δουλειά, μπορείς να είσαι και έως εντελώς ανίκανος. Μπορεί οι συνθήκες, τα ζάρια, να έπεσαν έτσι ώστε σε συνδυασμό με τα ειδικά σου χαρακτηριστικά, να γίνεις ακόμα και πρόεδρος της Αμερικής, και ταυτόχρονα, να είσαι εντελώς ανίκανος για αυτή τη θέση.

Αμπα γεια σου ,

Θα ήθελα να ρωτήσω εσένα και τους αναγνώστες τι άποψη έχετε για την Silicon Valley , τους εργαζόμενους εκεί , αφεντικά κτλ Για τα όργια που υποτίθεται γίνονται με ηλεκτρονικές προσκλήσεις, ναρκωτικά, σεξ και δεν συμμαζεύεται . Ναι οκ το έχουμε δει και σε ταινίες αλλά ειλικρινά δεν ξέρω αν το πιστεύω τουλάχιστον όχι στην διάσταση που το διαβάζω . Στα γράφω αυτά με αφορμή ένα βιβλίο που πρόκειται να εκδοθεί "Brotopia: Breaking Up the Boys' Club of Silicon Valley" και συγγραφέας είναι η δημοσιογράφος του Bloomberg, Emily Chang.

- Wannabe υπάλληλος της Google



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Τα καλύτερα σχόλια για την Silicon Valley το κάνει συστηματικά η σειρά Silicon Valley. Τα όργια και τα ναρκωτικά είναι οι γνωστές απόπειρες απομυθοποίησης κύκλων στους οποίους ο πολύς κόσμος δεν έχει πρόσβαση, όπως γλαφυρά αποτυπώνεται και στο ψευδώνυμο που διάλεξες. Αλλιώς, όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια.



Ο σεξισμός που υπάρχει σε αυτές τις δουλειές δεν διαφέρει από τον σεξισμό που αντιμετωπίζουμε γενικότερα. Αυξάνεται όσο αυξάνεται το ποσοστό των αντρών σε παραδοσιακά «αντρικές» δουλειές. Δεν πρόκειται για ειδική περίπτωση· αυτό που έχει αλλάξει είναι οι γυναίκες, που αρχίζουν να μιλάνε για αυτό, επιτέλους.





Ο άνθρωπος διαρκώς προσπαθεί να δραπετεύσει

Από το έξω σκότος και το εντός

Ονειρευόμενος συστήματα τόσο καλά

Ώστε κανείς δεν χρειάζεται να είναι καλός

Αλλά ο άνθρωπος Αυτός που είναι

Θα επισκιάσει Εκείνον που διατείνεται πως είναι

απόσπασμα από ποίημα του Τ. Σ. Ελιοτ

γιατί κρυβόμαστε; αφού φαινόμαστε. για την αυταπάτη ότι δεν φαινόμαστε; ή επειδή έχει οφέλη αφού όταν κρύβεσαι ξεγελάς τους άλλους κι έτσι επιτυγχάνεις τους στόχους σου π.χ. παίρνεις την δουλειά, την θέση του διπλανού σου, παντρεύεσαι γιατί παρουσιάζεσαι καλός/ή κι έτσι κάνεις παιδιά, κατηγορείς τους άλλους κλπ. πιστεύω ότι ο λόγος είναι το όφελος που αποκομίζουμε. παράλληλα μας φτιάχνει και η αυταπάτη ότι είμαστε καλύτεροι από αυτό που πραγματικά είμαστε.

πολλοί περνάνε την ζωή τους μόνο έτσι. πιστεύεις ότι κάποτε τελειώνει αυτή η προσποίηση; εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι πεθαίνουν προσποιούμενοι ότι είναι καλύτεροι από τον εαυτό τους.

- εσύ τί πιστεύεις;



AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Διαβάζω το απόσπασμα διαφορετικά. Δε νομίζω ότι γράφει για την υποκρισία, ούτε για την προσποίηση, ούτε για την αυταπάτη ότι δεν φαινόμαστε. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι είναι ένα σχόλιο για το μάταιο του πράγματος: νομίζουμε, αφελώς, ότι είμαστε καλύτεροι από αυτό που μπορούμε να είμαστε. Το νομίζουμε στα αλήθεια, δεν καταλαβαίνουμε τις αδυναμίες μας. Προσπαθούμε να ξεφύγουμε από κάτι τετελεσμένο: είμαστε προβληματικά όντα, και τα περιθώρια μας είναι πολύ στενά. Κάνουμε όνειρα για ένα μέλλον στο οποίο δεν θα χρειάζεται αυτή η προσπάθεια, αλλά δεν υπάρχει διαφυγή: τελικά θα φανεί και πάλι το πόσο λίγοι είμαστε. Το συγκλονιστικό μέρος του ποιήματος είναι το



Ονειρευόμενος συστήματα τόσο καλά

Ώστε κανείς δεν χρειάζεται να είναι καλός,



Τόσο ωραίο, που μπορεί να γραφτεί βιβλίο μόνο γύρω από αυτό.