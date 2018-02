__________________

1.

Αγαπημένη Λένα!

Θέλω να σου πω ότι με χαροποίησε ιδιαίτερα ο ερχομός της κορούλας σου στη ζωή και θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το πιο αστείο πράγμα που έχει κάνει μέχρι τώρα.

Σας αγαπάμε!

Και τρελαινόμαστε να μιλάμε για μωρά!

- Κων/να



AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Δεν θα φανεί αστείο σε εσάς που το διαβάζετε, γιατί πρέπει να το δείτε, αλλά γελάω πάρα πολύ όταν παίζει μόνη της για κανένα δεκάλεπτο και έχει ξεχαστεί, και της μιλάω, και πετάγεται μέχρι πάνω και με κοιτάει με τεράστια έκπληξη και ύφος «εσύ, εδώ;» Αν δεν είμαι στο οπτικό της πεδίο, υποθέτει ότι δεν είμαι εκεί. Τώρα αρχίζει να το καταλαβαίνει, και όταν είμαι ας πούμε στα δεξιά της, κοιτάει δεξιά- αριστερά- δεξιά- αριστερά- δεξιά- αριστερά για να σιγουρευτεί ότι είμαι εκεί ακόμα και αν δεν με βλέπει – και μάλιστα το «δεξιά» το κάνει απότομα, σα να θέλει να με πιάσει στα πράσα - κάτι που επίσης μου φαίνεται τρομερά αστείο.



Άσε, αν με αφήσετε λάσκα δεν θα μιλάω για τίποτε άλλο. Σταματάω εδώ 😊

__________________

2.

Γεια σου Αμπα και να χαίρεσαι το Αμπακι και τον Αμπαμπα! Έχεις καμία ιδέα για το πώς να αποθηκεύω ενδιαφερουσες πληροφορίες που βρίσκω online? Πχ διαβάζω ένα άρθρο και σημειωνω 2-3 σημεια, ιδεες, φράσεις, πράγματα που θέλω να ψάξω εν καιρω. Πως να αρχειοθετω αυτές τις πληροφορίες; Οι σελιδοδείκτες στον browser δε βοηθούν γιατί δε με ενδιαφέρει γενικά η σελίδα αλλα 2-3 σημεία της. Οπότε αναζητω καποιο συστημα ή και software αρχειοθέτησης πληροφοριών. Σε ευχαριστώ προκαταβολικά!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Software αρχειοθέτησης πληροφοριών; Σημειωματάριο εννοείς; Υπάρχουν άπειρα.

Πολύ πετυχημένο το αμπαμπας.





__________________

3.

Με χώρισε. Φταίγαμε και οι δύο. Ζήτησε φιλικές σχέσεις και ενώ ξέρω ότι μονομιάς δεν γίνεται, δέχτηκα γιατί δραστηριοποιούμαστε σε κοινό χώρο, οπότε θα ήταν πιο άνετα τα πράγματα χωρίς δράματα και θα έβαζα σιγά σιγά τα όρια της επικοινωνίας μας και δεν θα χρειαζόταν δηλώσεις στους κοινούς γνωστούς (όντως απομακρύνθηκα τόσο ώστε να νιώθω άνετα). Βρήκε αμέσως άλλον που γνώρισε ενώ ήμασταν μαζί, το έμαθα αλλά το έπαιζα ανώτερος κάθε φορά που συναντιόμασταν. Δεν κράτησε πολύ η σχέση τους. Ανακαλύπτω ότι αναλύει με λεπτομέρειες σε φίλους μου γιατί με χώρισε και δικαιολογείτε ενώ εγώ δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, ανέφερα απλά το γεγονός. Βγαίνω φταίχτης. Όταν με χώρισε, η δικαιολογία ήταν χαζή αλλά είχα δει ήδη τα σημάδια οπότε ούτε εξηγήσεις ζήτησα ούτε αντίρρηση έφερα, πράγμα που ενόχλησε όπως φαίνεται, γιατί το χρησιμοποιεί και αυτό εναντίον μου. Πιστεύω επειδή δεν το έχω ξεπεράσει εντελώς ακόμη δεν μπορώ να κρίνω ξεκάθαρα και κάθε φορά που μιλάμε κάνω σενάρια. Οι φίλοι μου έχουν επηρεαστεί. Νιώθω ότι γίνομαι θύμα και κάνω πισωγυρίσματα. Πιστεύεις ότι έπεσα στην παγίδα μου; Αν με θέλει ακόμη δεν τολμάω να το ρωτήσω, αν και δεν αλλάζει τα πράγματα η απάντηση.

Είσαι από τα καλύτερα πράγματα που συνάντησα τυχαία!



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

H ερώτηση είναι αν πιστεύω ότι έπεσες στην παγίδα σου; Ποια είναι η παγίδα σου;



Κι εγώ πιστεύω ότι επειδή δεν το έχεις ξεπεράσει εντελώς ακόμη δεν μπορείς να κρίνεις ξεκάθαρα και κάθε φορά που μιλάτε κάνεις σενάρια. Έχεις καταλάβει όμως τι πρέπει να ξεπεράσεις; Γιατί μου φαίνεται ότι είσαι ακόμα στην αρχή, και παλεύεις ακόμα με την καρδιά του μαρουλιού. Σε χώρισε. Δεν φταίγατε και οι δυο. Σε χώρισε γιατί έτσι ήθελε, ενώ εσύ δεν το ήθελες, και πιθανόν να το ήθελε επειδή είχε γνωρίσει εκείνον τον άλλον. Ξεκίνα από αυτό.





__________________

4.

Μου κάνει εντύπωση που πολλές φορές λες ότι το τι βλέπει ο άλλος δεν σημαίνει ότι είναι όλος ο κόσμος έτσι. Για παράδειγμα λες συχνά ότι επειδή αυτός που ρωτάει έχει τα τάδε παραδείγματα είναι λάθος να βγάζει συμπέρασμα ότι όλοι είναι έτσι. Θα ήθελα να μου απαντήσεις γιατί είναι λάθος το να βγάζει συμπέρασμα. Και σε τι στηρίζεσαι για να του το λες, ποιο είναι το επιχείρημά σου. Εννοείς δηλαδή ότι δεν υπάρχει μία γενική νοοτροπία, μία συνολική ηθική που χαρακτηρίζει τον πληθυσμό της χώρας; Πιστεύεις ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ανεπηρέαστος από το σύνολο στο οποίο ζει και χαράζει μία δική του αυτόνομη πορεία που είναι ανεξάρτητη και ατομική και μοναδική; Γιατί λες με τόση ευκολία ότι τα παραδείγματα που έχει ο καθένας δεν σημαίνουν ότι είναι όλοι έτσι; Και οκ δεν είναι όλο έτσι.. αυτό με την σειρά του τι σημαίνει; ότι αυτοί που δεν είναι έτσι και είναι αλλιώς είναι τόσοι πολλοί που τελικά όλοι κάνουν την ζωή που έχουν επιλέξει με τα δικά τους προσωπικά κριτήρια ασχέτως των κοινωνικών νοοτροπιών και κανόνων;



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Η τελευταία πρόταση με μπέρδεψε λίγο. Θα απαντήσω στο γενικότερο θέμα. Δεν είναι κακό να παρατηρείς ή να λαμβάνεις υπόψη τις απόψεις των τριγύρω σου. Κακό, με την έννοια του παραπλανητικού, είναι να πιστεύεις ότι οι απόψεις των τριγύρω σου είναι οι απόψεις όλης της πλάσης, και αυτό διότι αν πιστεύεις κάτι τέτοιο, επαναπαύεσαι, και αν διαφωνείς, δεν ψάχνεις άλλους ανθρώπους που πιστεύουν αυτό που πιστεύεις κι εσύ. Οπότε, αντί να εξερευνήσεις αυτό που αισθάνεσαι, προσπαθείς να χωρέσεις στις αντιλήψεις των τριγύρω – και μπορεί να είναι εντελώς τυχαίο το πού βρέθηκες και ποιους αφήνεις να σε ορίζουν. Δεν έχει σημασία αν είναι πολλοί ή λίγοι αυτοί που πιστεύουν ό,τι πιστεύουν, σημασία έχει να βρει ο καθένας τον εαυτό του, και μετά την ομάδα που του ταιριάζει.



Λέω με ευκολία ότι τα παραδείγματα που έχει ο καθένας δεν είναι η εικόνα της πραγματικότητας, επειδή η πραγματικότητα είναι πολύπλοκη και κανένας μας δεν έχει συνολική εικόνα. Είναι πραγματικά εύκολο να το πεις.

__________________

5.

Αγαπητή Α μπα,

Καλές γιορτές να χούμε και εύχομαι να περάσεις πολύ πολύ όμορφα με την οικογένεια σου.

Δεν ξέρω αν έχω κάποιο πρόβλημα αλλά θα θελα πολύ τη γνώμη σου για κάτι.

Πριν αρκετό καιρό γνώρισα ένα παιδί το οποίο μου άρεσε πολύ. Έδειξε και κείνος ενδιαφέρον αρχικά αλλά από δικά μου λάθη (σοβαρά) τον απομάκρυνα από την ιδέα να με γνωρίσει καλύτερα....Ωστόσο επειδή του άρεσε το σεξ μαζί μου μου ζήτησε να βρισκόμαστε γι αυτό και μόνο το λόγο. Στην αρχή δεν μπορούσα να το χωνέψω αλλά μετά λίγο λίγο σκέφτηκα ότι ίσως κάποια στιγμή τα καταφέρουμε και για κάτι παραπάνω.....

Έκτοτε (από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε) παρόλο που στέλνει συχνά πυκνά (βέβαια μετά πάντα από δική μου προτροπή και ελάχιστα από δική του) ότι θα βρεθούμε και θέλει πολύ, δεν το κάνει.

Εγώ έχω στείλει πολλές φορές μηνύματα του τύπου τι θα γίνει...αν με κοροιδεύει κτλπ (το οποίο το θεωρεί βέβαια χαζό) αλλά πάντα μου λέει σε θέλω και θα βρεθούμε και ότι παραλογίζομαι.....

Κάθε φορά που γίνεται αυτή η συζήτηση τσακωνόμαστε και του λέω ότι οκ ας μη το κουράζουμε, προφανώς και δεν υπάρχει αμοιβαία ανάγκη αλλά αυτός που λέει ότι θα γίνει σύντομα και ότι το θέλει πολύ.

Τη τελευταία φορά του την είπα άσχημα και του είπα να με παρατήσει ήσυχη γιατί όλο αυτό είναι ανόητο και ότι πλέον έχω βαρεθεί αυτή τη συμπεριφορά. Παραδόξως συνεχίζει να μου τάζει και να μου λέει ότι θέλει πολύ αλλά όλο αυτό το καιρό δεν έχει χρόνο (γνωρίζω ότι έχει τρεχάματα) αλλά πάντα μου υπενθυμίζει να μη μπερδεύω τα πράγματα....

Τι νομίζεις; Καταρχάς θεωρείς ότι είμαι παράλογη και κατά δεύτερον πιστεύεις ότι πρέπει να τον διαγράψω τελείως;

Μου αρέσει πολύ, είναι καλό παιδί και πραγματικά πιστεύω ότι αν το είχα χειριστεί καλύτερα στην αρχή τα πράγματα θα ήταν αλλιώς.

Αχ θα περιμένω με αγωνία την απάντηση σου!!!!!!!!!!!!!

Μάγδα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Αχ βρε Μάγδα, που περιμένεις και με αγωνία την απάντηση μου, δεν κατάλαβα την ιστορία. Δέχτηκες κάτι που δεν ήθελες με την ελπίδα ότι «θα σε δει αλλιώς», μέχρι εκεί κατάλαβα, αλλά μετά τι έγινε; Ούτε αυτό; Ή έγινε αυτό, και εσύ θέλεις ραντεβού εκτός αυτού;



Από την άλλη, έχει σημασία; Σημασία έχει να σταματήσεις να επιμένεις ότι αν είχες χειριστεί αλλιώς τα πράγματα τώρα θα ήταν αλλιώς. Τα χειρίστηκες όπως τα χειρίστηκες επειδή είσαι ή ήσουν αυτό που είσαι ,οπότε το μόνο που είναι χρήσιμο τώρα είναι να αναλογιστείς γιατί έκανες αυτά τα σοβαρά λάθη, αν τα έχεις ξανακάνει, ποιες είναι οι πιθανότητες να τα ξανακάνεις, και πώς θα καταλάβεις στο μέλλον από νωρίς ότι πρόκειται να τα ξανακάνεις.



Καλά σου λέει, μην μπερδεύεις τα πράγματα. Τι περιμένεις τώρα, και για τι επιμένεις, και τι εννοείς ότι σε κοροϊδεύει; Ζητιανεύεις την προσοχή του επειδή θέλεις να γυρίσεις τον χρόνο πίσω. Θέλεις να σε γνωρίσει ξανά σα να μην σε ήξερε, για να πάρεις το πάνω χέρι. Ξέχνα το, ξέχνα το, το γρηγορότερο. Όσο πιο πολύ το προσπαθείς, τόσο περισσότερο είσαι στο έλεος του. Μην κάνεις ποτέ κάτι που δεν θέλεις ελπίζοντας σε κάτι άλλο. Εξηγήσου σε σένα πρώτα, εξήγησε και στον άλλον αν θέλεις, αλλά μην αφήνεις μεσοβέζικες καταστάσεις να σε τραβάνε στον πάτο της θάλασσας. Αν χρειάζεται να σου το πω χοντρά, έχασες. Πάρ'το απόφαση, γιατί αλλιώς θα χάσεις κι άλλα.

__________________

6.



Α,μπα μου να χαίρεσαι το παιδάκι σου, να έχετε υγεία, τύχη και ευτυχία!

Με αφορμή την ερώτηση 7 της 13/12/2017, την απάντηση και κυρίως το ανοιχτό κάλεσμα της 1/11/2017 θέλω να με βοηθήσεις στο εξής: η αδερφή μου είναι έγκυος (στα μισά περίπου) μετά από προσπάθεια 3 ετών και σύντομα ελπίζω να γνωρίσω τον ανηψιό μου. Εγώ είμαι 40 ετών, ελεύθερη χωρίς παιδιά και μένω σε διαφορετική πόλη από την αδερφή μου και τον άντρα της. Μιλάμε στο τηλέφωνο με την αδερφή μου και μου λέει τους προβληματισμούς της (σε αντίθεση με εμένα που είμαι δυστυχώς πιο κλειστός χαρακτήρας) και ξέρω ότι έχει αγωνία για όλο αυτό που έρχεται, το μεγάλωμα του παιδιού, την αλλαγή στη συζυγική ρουτίνα, τις δυσκολίες στη δουλειά που θα γίνουν δρυμίτερες μετά τη γέννα, την κούραση, το άγνωστο μέλλον με την ευθύνη ενός ανθρώπου να είναι πάντα το πανοφόρι σου, ακόμα και το πως ανατρέφεις ένα αγοράκι (στην πατρική οικογένεια είμαστε 4 κόρες) και κυρίως τα βασανιστικά ερωτήματα αν όλα θα πάνε καλά – η εγκυμοσύνη, ο τοκετός, η υγεία του παιδιού. Πες μου α,μπα μου, εγω δεν είχα ποτέ εγκυμοσύνη, πως να βοηθήσω (κυρίως ψυχολογικά γιατί πρακτικά δεν μπορώ να κάνω πολλά), τι χρειάζεται μία έγκυος να ακούει από την αδερφή της, πως μπορώ να υποστηρίζω χωρίς να φαίνομαι άσχετη, χωρίς να γίνομαι κουραστική, πως να αποφύγω όλα αυτά τα λάθη που κάνουμε όσοι δεν ξερουμε τι σημαίνει κύηση;;; Άσε που μεταξύ μας τα παιδιά τα αγαπώ, έχω ωραίες θεωρείες, αλλά από μακρυά, γιατί από κοντά με κουράζουν σε δύο ώρες (δυστυχώς).

Μία μέλλουσα (κακιά;) θεία

-Θεία Κούλα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Δυο ώρες; Μια χαρά είσαι!



Δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να ξέρεις κάτι από μέσα για να συμπαραστέκεσαι σε κάποιον, όποιο και αν είναι το θέμα. Αυτό που χρειάζεται πάντα, και είναι το πιο βασικό, είναι να ακούς. Να ακούς, γιατί ο άλλος θέλει να μιλήσει, τις απαντήσεις τις περισσότερες φορές τις ξέρει και μόνος του. Αν έχει αγωνία για την υγεία της, για τον τοκετό, για την υγεία του παιδιού, τι μπορείς να πεις; Δεν μπορείς να πεις τίποτα, εγγυήσεις δεν υπάρχουν, το ξέρει και η ίδια. Κατά πάσα πιθανότητα όλα θα πάνε καλά, αλλά μπορείς να το εγγυηθείς; Δεν μπορείς να της πάρεις την αγωνία, ακόμα και αν ήσουν ειδικευμένος γυναικολόγος. Οπότε, κυρίως άκου. Άκου, και κάνε ερωτήσεις για να καταλάβεις τι σου λέει. Ρώτα την πώς νιώθει. Και μετά άκου.



Όταν έρθει το μωρό, είναι πιθανό να αλλάξουν και τα δικά σου συναισθήματα, όχι για όλα τα μωρά της γης, αλλά για το συγκεκριμένο, και να αντέχεις διάφορα που τώρα σου φαίνονται δύσκολα. Τότε θα μπορείς να προσφέρεις πραγματική βοήθεια. Η πιο σημαντική είναι να της προσφέρεις ύπνο κρατώντας το μωρό, αλλά και το φαγητό, τα πλυμένα ρούχα, οι γραφειοκρατικές δουλειές, όλα αυτά θα είναι πολύτιμη υποστήριξη για για αυτή και τον άντρα της. Μένετε σε άλλες πόλεις, αν βρεις ευκαιρία να πας από κοντά για λίγες μέρες θα σου είναι ευγνώμων.

_________________

7.



Kαλά ξερω οτι θα λαβω απειρο κραξιμο, αλλα θελω να το ομολογησω. Μισω τα ελληνικα! Τα απεχθανομαι (περα απο το οτι μισω και την Ελλαδα ως χωρα, ως νοοτροπια κλπ κλπ, απο μικρη οχι τωρα πρωτη φορα στην κριση, να το τονισω αυτο). Ειναι υπερβολικα τυπικα, απιστευτα χαοτικα και με παρα πολλους τυπους χωρις λογο. Απο το σχολειο τα αντιπαθουσα, μ αρεσαν σε καποιο βαθμο τα αρχαια καθως τα εβλεπα ως ανεξαρτητη γλωσσα αλλα τα νεα ελληνικα ποτε. Λογω σπουδων πηγα στην Αμερικη 4 χρονια απο οπου και ξαναγυρισα πολυ δυστυχως. Εκει καλως ή κακως εμαθα να μιλαω πολυ καλα Αγγλικα και πλεον αρκετες λεξεις κ φρασεις τις λεω στα αγγλικα, οχι πολυ περισσοτερες απο οσες λεει και ο μεσος ορος βεβαια. Τελος παντων, ας πουμε οτι δε γυσταρω να λεω παμε για ΨΨΨωνια και θελω να λεω παμε για shopping. η θελω να λεω σε καποιον gimme a break ή you must be kidding me ! Να πω οτι λατρευω τα αγγλικα και περα απο τα ελληνικα απεχθανομαι και γαλλικα και γερμανικα με τα οποια ασχοληθηκα παλιοτερα αλλα κ τωρα και πηρα και τα ανωτερα πτυχια για περιπου παρομοιους λογους με τα ελληνικα. Απο μικρη θυμαμαι ηθελα πολλα να τα λεω στα αγγλικα,τα αγαπουσα τοσο πολυ και θεωρουσα λιγο 'υπο' τη γλωσσα μας. Ωραια και γιατι μας τα λες ολα αυτα θα μου πεις? Σε συζητησεις μου απο τοτε που γυρισα ( προπερσι) πολλοι μου αναφερουν (μορφωμενα ατομα, ζουμε στην Αθηνα, δεν ειναι θειες απο το χωριο) : γιατι πετας τοσα αγγλικα? Εγω τους εξηγω δεν το κανω για επιδειξη, ουτε μενοντας 4 χρονια εξω απεκτησα fluency, τοσο ωστε να μη μου ρχονται οι λεξεις στα Ελληνικα. Απλως γουσταρω να μιλαω ετσι. Δεν αντεχω να σας ακουω να το τερματιζετε στα ελληνικα, να λετε λεξεις που ακουγονται πολυ πιο ωραιες και smooth στα αγγλικα στα ελληνικα και γενικως να κραζετε οποιον χρησιμοποιει αγγλικες λεξεις. Με αποκορυφωμα οταν καναμε συζητηση στην παρεα μου, υποστηριξα την υπεροχη των αγγλικων και το ποσο χαλια κατα τη γνωμη μου ειναι τα ελληνικα και εφαγα γερο βρισιδι! Απο τοτε δεν το ξαναεθιξα το θεμα αλλα ρε συ Α μπα, δεν ειναι δικαιωμα μου να μιλαω οπως θελω? Αν ο αλλος το θεωρει καπως δε μπορω να απολογουμαι! Ουτε θα απολογουμαι που απεχθανομαι τα ελληνικα, απο μικρη κατι μου κλωτσαγε σ αυτη τη γλωσσα, και ας εγραψα αριστα στις Πανελληνιες (αλλα λογω κυρους με στειλανε εξω). Τελος παντων, τοσο κακο ειναι να χρησιμοποιω Αγγλικα? Δεν εχω υφακι ουτε ειμαι σνομπ ( εννοωντας δεν εχω ακουσει ποτε τετοιο σχολιο στη ζωη μου). Α μπα πες μου γιατι δε βλεπω το λαθος! φιλια!

-strella



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Τι να πω βρε στρέλλα, είμαι σπίτσλες.



(Φίλη, θεωρείς την Αμερική ανώτερη από την Ελλάδα, και σου βγαίνει στη γλώσσα. Θα έλεγα ότι θα το ξεπεράσεις, αλλά είναι σε τόσο συναισθηματικό επίπεδο και τόσο μακριά από το λογικό σου επίπεδο, που δεν ξέρω αν γίνεται.)