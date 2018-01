__________________

Πως θα σταματήσει να μου τρώει το μυαλό το παρελθόν τ@ νύν μου.

(Δεν μου έχει δώσει αφορμή ή λόγο, απλά ξέρω ότι ήταν πολλά τα άτομα.)

Ευχαριστώ!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Δεν ξέρω τι να σου πω αν δεν μου εξηγήσεις τι σημαίνει για σένα το ότι ήταν πολλά τα άτομα. Νιώθεις ανταγωνιστικά; Πιστεύεις ότι το παρελθόν αυτό δείχνει άνθρωπο που δεν δεσμεύεται; Ή άνθρωπο χαμηλής ποιότητας; Ένα ξέρω στα σίγουρα: ότι τα «πολλά», όσο και αν νομίζεις ότι είναι κάτι αντικειμενικό επειδή είναι ένας αριθμός, δεν είναι. Πολλά άτομα σε σχέση με τι; Με αυτά που ξέρεις, με αυτά που έχεις ζήσει προσωπικά, με αυτά που σου έχουν πει άλλοι γύρω σου, που δεν είναι τυχαίο δείγμα. Ο κόσμος είναι αρκετά πιο πλατύς από αυτό που ξέρεις για να βάζεις ρήτρες στα πολλά και στα λίγα. Ουσιαστικά κάθεσαι και σκας επειδή κάποιος δεν είναι όπως είσαι εσύ, επειδή συνάντησες κάτι καινούριο, και σε αυτό βάζεις διάφορες προεκτάσεις που σε βασανίζουν. Όλα από το μυαλό σου τα έχεις βγάλει, όπως παραδέχεσαι άλλωστε, αφού δεν σου έχει δώσει λόγο ή αφορμή. Αυτό που σε μπερδεύει είναι το σεξ, που έχεις μάθει να αντιμετωπίζεις με δέος, πανικό, ντροπή, όλα αυτά μαζί. Αν το ταίρι σου είχε φάει περισσότερα φαγητά από σένα, θα σου έτρωγε το μυαλό αυτή η πληροφορία;

Γράφω με αφορμή το σημερινό ποστ όπου είσαι έξαλλη με ερωτήσεις που αφορούν στο σεξ μιας βραδιάς κλπ!!) Θελω, λοιπόν, να πω ότι οδεύοντας προς τα 30 έχω ερωτικες εμπειρίες στη ζωή μου που προέκυψαν το πρώτο βράδυ γνωριμίας με τον άλλον ! Δεν με πειράζε και δε σκεφτόμουν αν θα πάει όλο αυτό σε σχεση(ενίοτε δεν ήθελα καν σχέση γιατί μολις είχα χωρίσει) και ούτε σκεφτόμουν τι θα πει ο άλλος για μένα αν το κάνουμε από το πρώτο βράδυ κλπ! Όμως, δεν μου έβγαινε να κάνω σεξ με κάποιον έτσι στα μπαμ!! Ακόμα και σε σχέση να ήμουν δεν είναι απαραίτητο ότι θα μου έβγαινε να κάνω σεξ με τον άλλον από το πρώτο βράδυ! Φτάνω, λοιπόν, στην ερώτηση ! Γιατί δεν μπορεί να θεωρηθεί πιθανό να έχει κάποιος αντιστάσεις στο σεξ της μιας βραδιάς στα μπαμ απλά κ μόνο επειδή δεν είναι του στιλ του, δε του βγαίνει;Γιατί πρέπει αυτή η στάση να εμπεριέχει οπωσδήποτε μια πιθανή εσωτερικευμενη φωνή ηθικολογίας Ντε κ καλά;;

-Μαριάννα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Διάβασα όλες τις απαντήσεις και πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι νομίζεις ότι έγραψα για να γράφεις αυτά που γράφεις. Επειδή υποψιάζομαι τι εννοείς, και επειδή αυτό είναι μόνιμο θέμα ασυνεννοησίας στον γραπτό λόγο, σου απαντώ λίγο πιο γενικά, και θα σου χρειαστεί πολλές φορές, κυρίως στην ανάγνωση συμβολαίων. Πρόσεξε το γιατί αν το κάνεις συνέχεια, μπορεί να βρεθείς κάποτε σε δυσάρεστη θέση λόγω μεγάλης παρεξήγησης.



Όταν κάποιος λέει «τα one night stand δεν είναι κακό πράγμα», εννοεί ακριβώς αυτό και μόνο αυτό. Δεν εννοεί «όποιος δεν κάνει one night stand είναι οπισθοδρομικός», ούτε εννοεί «όλοι πρέπει να κάνουν one night stand». Δεν το είπε ποτέ, ούτε το υπονόησε. Αντιστοίχως, όταν κάποιος λέει «μου αρέσουν οι πατάτες με κέτσαπ» εννοεί ακριβώς αυτό και μόνο, ότι του αρέσουν οι πατάτες μαζί με κέτσαπ. Δεν ξέρουμε αν του αρέσουν οι πατάτες με μαγιονέζα, αν του αρέσουν με ρίγανη, αν τρώει τσιπς με ξίδι, αν στο χωριό τις τρώει σκέτες, αν κατακρίνει όσους δεν βάζουν κέτσαπ στις πατάτες τους. Δεν ξέρουμε τι πιστεύει για ανθρώπους που δεν τους αρέσουν οι πατάτες, ή για ανθρώπους που δεν ξέρουν τι είναι οι πατάτες. Προσπάθησε να επεκτείνεις και άλλο αυτή τη λογική όποτε κάποιος λέει κάτι, δηλαδή, πάντα.





Αγαπητή Αμπα

Καταρχήν να σας ζήσει το Αμπάκι!

Πριν 1 χρόνο γνωρισα ένα αγόρι.Οι προθέσεις μου δεν ήταν να κάνω μια σχέση εκείνη την περίοδο και ειδικά με ένα άτομο που δεν ήταν από την πόλη στην οποία ζω οπότε που η απόσταση θα ανέβαζε το βαθμό δυσκολίας.(Εγώ Αθήνα ,αυτός Κων/πολη άντε να μην αναρωτιέστε!)Τα πράγματα όμως εξελίχθηκαν ανέλπιστα καλά και γρήγορα ανακαλύψαμε ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο μεταξύ μας. Οσο πιο πολύ γνωριζόμαστε ανακαλύπτουμε πόση είναι η συμβατότητα μας και νιώιθω όπως η Ούμα Θερμαν στο τέλος του Kill Bill που κλαίει από χαρά στο μπάνιο για την έκβαση της ιστορίας της.

Καταστρώνουμε ήδη σχέδια για το πώς θα βρεθούμε σε πιο κοντινά μερη ώστε να μοιραστούμε τις καθημερινότητες μας ,κατι που φαίνεται να θέλουμε και οι δύο πάρα πολύ.Στο θέμα του σεξ επίσης υπάρχει πάθος και είμαι απολύτως ικανοποιημένη αλλά νιώθω ότι δεν έχω τελειώσει με το σέξ με άλλους άντρες. Νιώθω πως ευκαιρίας δοθείσης θα μου άρεσε να κάνω περιστασιακό σεξ με κάποιον άγνωστο η ελαφρώς γνωστό ,χωρίς όμως να θέλω να βγουμε ραντεβού η κάτι άλλο. Παρότι τον καιρό της γνωριμίας μας μου έχουν ζητηθεί ραντεβού ,δεν προχώρησα σε αυτά γιατι δεν έχω όρεξη να πάω ούτε για ένα καφέ με κάποιον που δεν είναι αυτος αφου η επικοινωνία μας με καλύπτει τρομερά. Ομως νιώθω ότι θα ήθελα και άλλες σεξουαλικές εμπειρίες με άλλους ,όχι γιατι δεν με καλύπτει αυτός αλλά γιατί θα ήθελα να έχω και άλλες εμπειρίες με άλλα άτομα πριν πω ότι το κλείνω το μαγαζί και κάνω μια μονογαμική σχέση .(Εμπειρία που δεν είχα πιο πριν)Απο ότι το σχεδιάζουμε εκεινος θα είναι πίσω σε 9 μήνες από τώρα .Σκέφτηκα να του πώ ότι εγώ δεν νιώθω ότι είμαι έτοιμη για μονογαμική σχέση και ότι θα ήθελα ένα deadline μεχρι να γυρίσει πίσω (τον γνώρισα εδώ ,έφυγε και σκοπεύει να γυρίσει από την επόμενη σαιζόν Αθήνα για επαγελματικούς λόγους )στο οποίο θα είμαστε κα οι δύο ελέυθεροι από σεξουαλικής απόψεως.Δεν θα έκανα ποτέ κάτι πίσω από την πλάτη του ακόμη και αν το ήθελα πάρα πάρα πολύ ,θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί του,να του πω ότι είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του αλλα έχω σε αυτή τη φάση αυτή την ανάγκη που δεν έχει σχέση με αυτόν αλλά με εμένα και ότι ποτέ δεν θα ήθελα να τον κοροιδέψω και άλλη σας δείξαμε κι άλλη σας μπίξαμε. Αλλά φοβάμαι ότι αν του πώ κάτι τέτοιο θα τον χάσω.Για να προλάβω τους σχολιαστες,δεν υπάρχει κανείς στον ορίζοντα,στον ψυχολόγο,δικήγόρο και στην Αμπα τα λέμε όλα! Εσυ τί προτείνεις να κανω?

-Χανούμ Μπουρέκ



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Τι άλλο από το να πεις την αλήθεια; Ο φόβος ότι θα τον χάσεις αν την πεις είναι λογικός, αλλά δεν είναι επιχείρημα. Ή θα βρεις έναν τρόπο να καταλάβεις τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις σεξ με περισσότερους άντρες πριν δεσμευτείς, ή δεν θα τον βρεις, και θα του πεις τι σου συμβαίνει, ελπίζοντας για το καλύτερο, που στην προκείμενη φάση είναι να δοκιμάσετε για ένα διάστημα την ανοιχτή σχέση. Φαντάζομαι καταλαβαίνεις ότι αν εσύ θα έχεις το ελεύθερο του περιστασιακού σεξ με άλλους, θα πρέπει να το έχει κι αυτός.





Γράφω σε πραγματικά έξαλλη κατάσταση, από μία βιβλιοθήκη σε κωμόπολη της Αγγλίας (και με ξεκάθαρη πρόθεση να αναβάλω και άλλο το διάβασμά μου.)

Μόλις διάβασα την απάντηση σε επιστολή gay αναγνώστη, ο οποίος αναφερόταν σε φίλο του (με straight έως τότε εμπειρίες) που έκανε ομόφυλο σεξ μαζί του και κάποια στιγμή μετά και από άλλες ομόφυλες εμπειρίες (ο φίλος του αναγνώστη) παντρεύτηκε.

Το πνεύμα μου, κατειλημμένο από ακτιβιστική ορμή και πόθο προς αμφότερες τις κύριες ανθρώπινες ανατομίες, παρακολούθησε ότι η Λένα και όλοι οι υπόλοιποι από κάτω (καθώς σκρόλαρα μανιωδώς να συναντήσω κάπου τη διαπίστωσή μου) δώσατε απαντήσεις σχετικά με το ότι ο φίλος του αναγνώστη απομακρύνθηκε λόγω της άσβεστης ομοφοβίας του, της ανάγκης του να κρύψει από τον εαυτό του την ομοφυλοφιλία του, βουτηγμένος μέσα στο βούρκο της άρνησης, που αλίμονο στη γυναίκα που θα τον πάρει, γιατί ετάχθη και έδωσε ιερό όρκο ο άνθρωπος στο πέος και αυτό δε μπορείς να το πάρεις πίσω (no pun intended).

Όλα τα παραπάνω απότοκα επιστημονικής άγνοιας+ κοινωνικού ρατσισμού των αναγνωστών και λάθος διατύπωσης της Λένας (σ αγαπώ) .

Από την περιγραφή αναλαμβάνομαι ότι η ιστορία αναφέρεται σε έναν αμφιφυλόφιλο άνθρωπο.

Το σεξ με το ίδιο φύλο δε σε κάνει απαραίτητα ομοφυλόφιλο. Ξεπεράστε το.

Με -κατά τ άλλα - πολλή αγάπη,

- All bisexual people



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Μπορεί να είναι έτσι όπως τα λες. Μπορεί όμως και να μην είναι. Επειδή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, δεν σημαίνει ότι ισχύει. Όμως σαν επισήμανση είναι ολόσοωστη. Είναι όμως πολύ σημαντικό να ειπωθεί η πλευρά αυτή, και ζητώ συγνώμη. Το σεξ με το ίδιο φύλο δεν σε κάνει απαραίτητα ομοφυλόφιλο. Θα προσπαθήσω να το ξεπεράσω και να το θυμάμαι πάντα.



Τότε λοιπόν γιατί απομακρύνθηκε ο φίλος αυτός;





Α, μπα

Πόσο σοβαρά πρέπει να παίρνουμε τις προγραμματικές δηλώσεις κάποιου; Έχει να κάνει με το πόσο καιρό τον ξέρουμε ή υπό ποιες συνθήκες το λέει; Για παράδειγμα κάποιος λέει ότι θέλει σχέση και μετά βρίσκει τον εαυτό του να μην του βγαίνει με κανένα/καμία ή κάποιος λέει ότι θέλει μόνο σεξ και μετά στην πορεία βγαίνει κάτι. Εγώ για παράδειγμα θέλω και σεξ και αν προκύψει με το κατάλληλο άτομο σχέση, συντροφικότητα και δέσμευση. Αυτό δεν μου βγαίνει με τον οποιονδήποτε. Οπότε στην αρχή προσπαθώ να γνωρίζω κάποιον και να καταλαβαίνω αν έχουμε κοινά, αν ταιριάζουμε αν κάνουμε ο ένας για τον άλλον στο πως βλέπουμε τα πράγματα, την ζωή, τις σχέσεις. Ωστόσο έχω βρεθεί στις εξής συνθήκες. Εγώ από την αρχή μπαίνω με μια κατάσταση πειραματισμού κι εξερεύνησης και δεν λέω αν θέλω ή δεν θέλω σχέση από τον άλλον συγκεκριμένα, δεν λέω καν αν θέλω ή δεν θέλω σχέση γενικά *(που θέλω όντως) αλλά ψάχνω να δω αν με τον άλλον ταιράζουμε ή δεν ταιριάζουμε για σχέση. Όμως έχω βρεθεί με άντρες που ένιωσα ότι πολύ νωρίς στην σχέση μου είπαν ότι ήθελαν σχέση ή, αντίθετα, μου είπαν ότι δεν έψαχναν για σχέση. Με διάφορους από αυτούς έβλεπα ότι αυτές οι προγραμματικές δηλώσεις άλλοτε άλλαζαν στην πορεία, άλλοτε έμεναν ίδιες, πάντα όμως ένιωθα ένα σφίξιμο στο στομάχι όταν τις άκουγα, ακόμα το νιώθω. Σαν να μπαίνει πολύ νωρίς πίεση. Τον τελευταίο καιρό νιώθω ότι μου είναι πιο δύσκολο να αντιδρώ στις προγραμματικές δηλώσεις. Δηλαδή κάποιος που μου αρέσει να μου πει ότι δεν θέλει σχέση γενικά ή ότι δεν ψάχνεται από την αρχή, οπότε κι εγώ να το ξεκόψω κι ενώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει μια όμορφη εξέλιξη η όλη η φάση στην πορεία, με το που ακούω αυτό δεν μου κάνει καρδιά να δοκιμάσω καν. Ή όταν κάποιος από την πρώτη βδομάδα μου πει ότι ψάχνει για σχέση και μάλιστα την θέλει με μένα νιώθω σαν να πνίγομαι. Γενικά και στις δύο περιπτώσεις νιώθω σαν να να έχει προαποφασίσει ο άλλος τι θέλει, χωρίς να έχουμε γνωριστεί και σαν να κλείνουν κάποιες πόρτες. Πώς πιστεύεις ότι είναι ένας ενδεδειγμένος τρόπος αντίδρασης;

- Προγραμματική δήλωση

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Δεν κάνουν όλοι προγραμματικές δηλώσεις. Μήπως αυτά που αισθάνεσαι θα έπρεπε να σου λένε ότι μάλλον όταν κάποιος κάνει προγραμματικές δηλώσεις, δεν είναι για σένα; Δεν είναι απόλυτο, αλλά μοιάζει να είναι καλή ένδειξη.

Μας λες συχνα για τα εμβόλια και πόσο καλό κάνουν στην ανθρωπότητα αλλα δεν μας λες για τα κερδη των φαρμακοβιομηχανιων. Μηπως τα εμβολια βγαινουν για να κερδιζουν ακομα περισσότερα αυτες οι βιομηχανιες;

-Μαρία



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Πάσχεις από άγνοια σχετικά με την λειτουργία του κόσμου, η οποία ξεκίνησε από τα σχολικά σου χρόνια και συντηρείται από το κλίμα αντανακλαστικής επιτακτικής παραίτησής και συντηρητισμού με μανδύα αριστεροσύνης που δέρνει την Ελλάδα πολλά, πάρα πολλά χρόνια, και η Ελλάδα το έχει συνηθίσει τόσο πολύ αυτό το ξύλο, που το παίρνει για μασάζ. Δεν υπάρχει κάτι κακό στο να βγαίνουν κέρδη από δραστηριότητες που βοηθούν την ανθρωπότητα. Πιστεύεις ότι υπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες για να βγάζουν ακόμα περισσότερα οι εξειδικευμένοι δάσκαλοι; Οι «φαρμακοβιομηχανίες» είναι ένας ασαφής μπαμπούλας που έχεις μάθει να πιπιλάς και να αναπαράγεις χωρίς να σκέφτεσαι περισσότερο. Δεν είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, καθορίζουν πολλά θέματα υγείας επειδή έχουν στόχο το κέρδος, όμως είναι συνήθως τεράστιες εταιρείες με διαφορετικά επίπεδα επιρροής, που τελικά αποτελούνται από ανθρώπους. Τα πράγματα είναι αρκετά πιο περίπλοκα και πολύ πιο σοβαρά για να εξηγούνται με λαϊκισμό.





Καλησπερα.

Περισσοτερο μια αποψη θα ηθελα παρα λυση στο προβλημα μου. Λοιπον ειμαι 26 χρονων και τα τελευταια δυο χρονια ειμαι ερωτευμενη με ένα παιδι δυο χρονια μεγαλυτερο μου. Αρχικα όταν τον γνωρισα ημασταν φιλοι. Μετα από σχεδον ένα χρονο, λιγο η μοναξια μου, λιγο ο παιχνιδιαρικος χαρακτηρας του ...τον ερωτευτηκα !! και του το ειπα. Εκεινος τοτε ηταν με μια αλλη κοπελα οποτε δεν ηλπιζα σε κατι, απλα ενιωθα πως θελω να του το πω.

Για να μην τα πολυλογω καποια στιγμη πολυ συναισθηματικα φορτισμενη (μια και ειχα κανει ταξιδι 10 ωρων για να του ζητησω συγγνωμη για κατι κ μετα παλι να φυγω...ερωτας σου λεει....) εκεινος μου αποκαλυψε πως είναι αμφισεξουαλικος και μου ειπε πως μεταξυ μας δεν μπορει να γινει κατι και να αποφασισω εγω αν θελω να συνεχισουμε να μιλαμε ή όχι. Όπως ηταν φυσικο σοκαριστηκα, αλλα δεν μπορουσα να τον διαγραψω ετσι απλα γιατι σαν ανθρωπο πρωτα από όλα τον εκτιμουσα και τον εκτιμω ακομα πολύ. Στην πορεια της σχεσης μας, που αυτος παντα τη βαφτιζε φιλικη κι εγω παντα ηλπιζα σε κατι παραπανω (σημειωση χωρισε με εκεινη την κοπελα και είναι σε φαση γενικου τσιλιμπουρδισματος) καναμε μια φορα ερωτα. Μετα ξανα αραιωσαμε μια κι εκεινος δε θελει κατι παραπανω κι εγω δεν μπορω να τον δω πια σαν φιλο.

Το προβλημα είναι πως ειμαι ακομα ερωτευμενη μαζι του κι ενώ προσπαθω να αποδεχτω την αληθεια που μοιραστηκε μαζι μου, δεν μπορω να ξεκολλησω. Εκεινος δε μου εχει φερθει ποτε σκαρτα, δεν εχει κανει ποτε κατι να με πληγωσει και παντα με αντιμετωπιζει σαν έναν ανθρωπο αληθινα ξεχωριστο που περασε από τη ζωη του. Αυτό είναι αξιεκτιμητο, όμως δεδομενου πως δεν ειχα νιωσει ποτε στο παρελθον όπως ενιωσα μαζι του, η σταση του περισσοτερο με δενει σε αυτόν, παρα με βοηθαει. Αναρωτιεμαι αν θα νιωσω καποτε ξανα για καποιον, την οικειοτητα που νιωθω μαζι του! Μιλαμε για όλα χωρις ενδοιασμους, ταμπου και κολληματα. Με κανει να νιωθω δυνατη, μοναδικη, να αγαπαω αυτό που ειμαι. Όμως δε θελω και δε γινεται να τον «δεσω» σε μια σχεση αφου εκεινος δεν το επιθυμει. Κι εγω ειλικρινα τον θελω ελευθερο κι ευτυχισμενο. Όμως μακρυα μου.... Γιατι ο ερωτας δε μου επιτρεπει προς το παρον να δεχομαι τις σχεσεις του χωρις να στεναχωριεμαι. Ισως καποτε στο μελλον..

Περυσι τετοιον καιρο δεν ηθελα να τον χασω από τη ζωη μου... πλεον ειμαι αποφασισμενη να το τελειωσω, αφου δε φαινεται να εχει μελλον γενικα. Αυτό που με τρομαζει ξερεις τι είναι ? να γυρισει μια μερα και να μου πει «εισαι ο,τι πιο αληθινο εχω ζησει. Εκανα λαθος που δε σε εκτιμησα τη σωστη στιγμη και θα ηθελα να ειμαστε μαζι»

Και τοτε εγω πώς θα επρεπε να αντιδρασω αν εχω προχωρησει με καποιον αλλον..... ? αυτή η σκεψη με κραταει πισω. Αλλα νιωθω πως δεν αξιζει και να περιμενω κατι που ισως δε θα'ρθει ποτε. Εκεινος λεει να ζω το σημερα και να αφησω τα «αν» και τα «μηπως» ...

Ειμαι πολύ μπερδεμενη. Ουσιαστικα εχω πατησει ένα pause στη ζωη μου περιμενοντας δεν ξερω κι εγω τι. Κι εξ αιτιας της ιδιαιτεροτητας της καταστασης δεν το εχω μοιραστει οοοολο αυτό ουτε με φιλες, ουτε με κανεναν. Φοβαμαι πως δε θα καταλαβουν τα οσα νιωθω ή θα με κρινουν αυστηρα που ερωτευτηκα έναν αντρα που πηγαινει με αντρες. Όμως εγω δεν μπορω να το δω ετσι, γιατι ερωτευτηκα πρωτα από όλα τον ανθρωπο. Δεν ξερω κι αν εσυ μπορεις να το καταλαβεις, αλλα εσυ εισαι αγνωστη και μου ειναι πιο ευκολο να το μοιραστω...

Θα ηθελα πολύ να ακουσω μια γνωμη σου !!! αν εχεις ερωτευτει το λαθος ανθρωπο.. τι θα εκανες στη θεση μου κλπ .. με συγχωρεις αν το κειμενο βγηκε καπως μεγαλο και κουραστικο. Ευχαριστω που μου δινεται η ευκαιρια να τα πω εστω εδώ να τα βγαλω από μεσα μου. Εχω σκεφτει να παω και σε ψυχολογο αλλα δισταζω. Νταξει λεω ερωτας είναι θα περασει.. ας μην το παιρνω πια τοσο σοβαρα . .. . . ..

- Χαρούλα



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Χαρούλα, νομίζω ότι «μπερδεύτηκες» επειδή έχεις μπλέξει τρία ζητήματα μεταξύ τους ,αλλά κυρίως επειδή σε κάποιο επίπεδο πιστεύεις ότι η αμφισεξουαλικότητα του εξηγεί την χυλόπιτα για να την καταπιείς καλύτερα. Δυστυχώς για σένα, έτερον εκάτερον. Δεν θέλει να δεσμευτεί μαζί σου επειδή δεν θέλει να δεσμευτεί μαζί σου, όχι επειδή του αρέσουν οι άντρες και οι γυναίκες. Το υποθετικό σενάριο που έκανες για να σταματήσεις την ζωή σου είναι επίσης σαθρό. Αν τα φτιάξεις με κάποιον και αυτός σε ψάξει και πει ότι σε θέλει, τότε θα αποφασίσεις ποιον από τους δύο προτιμάς τότε. Πού είναι το πρόβλημα; Το τρίτο θέμα, ότι οι φίλες σου θα αποδοκιμάσουν τον έρωτα σου για έναν αμφισεξουαλικό, ισχύει αν πιστεύεις ότι ισχύει γιατί εσύ ξέρεις τι φίλες έχεις, αλλά δεν χρειάζεται να τους το πεις, και με την ευκαιρία, μήπως χρειάζεσαι και καινούριες φίλες, που δεν θα κατέκριναν κάτι τέτοιο;

Όταν ερωτεύεσαι τον λάθος άνθρωπο προσπαθείς να το χωνέψεις και να πας παραπέρα. Αυτό από μόνο του δεν χρειάζεται ψυχολόγο. Θα χρειαζόσουν βοήθεια όμως αν δεν μπορείς να καταφέρεις αυτό το παραπέρα. Μπορεί να έχεις πατήσει το pause στη ζωή σου για άλλο λόγο, και να τον έχεις βαφτίσει έρωτα.