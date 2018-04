...είμαι 23 ετών, κι έχω καλώς ή κακώς βαρεθεί τις σχέσεις με συνομήλικες μου. Πολλή αβεβαιότητα, ρε παιδί μου...ποιά είμαι, τι είμαι, τι θέλω, τι ΘΑ θέλω στο μέλλον. Κι εμένα αυτά δε μου πάνε, καθώς ήμουν απ την αρχή συνειδητοποιημένη: είμαι λεσβία, και ψάχνω τη γυναίκα που θα μπορεί κι αυτή να δώσει στον εαυτό της αυτή την ταυτότητα το ίδιο ακομπλεξάριστα.



Από κει κ πέρα λίγα μπορούν να με χαλάσουν...Κι ωστόσο επειδή δεν είμαστε έτσι όλοι...είμαι ανδρόγυνης εμφάνισης και what if ιδεολογίας. Οταν θα 'ναι η σειρά μου να προτείνω, να περιμένεις πολύ σινεμά, μπύρες εντός κ εκτός μαγαζιών, "εκείνη την έκθεση σωβράκων του 18ου αιώνα σε μια καινούργια γκαλερί" και βόλτες με το αμάξι. Αυτό το τελευταίο ειδικά πολύ (βάζω εγώ το αμάξι, μην αγχώνεσαι).



Θα προτιμούσα μεγαλύτερες από μένα, λόγω τεκμηρίου συνειδητότητας. Ωστόσο, είπαμε. What if... ;)