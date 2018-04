Αναζητώ κάτι που υπάρχει και πότε δε βρίσκω!!Και πάντα καταλήγω σε πιο mainstream καταστάσεις.Οπότε my last cup of sorrow εδω.

Αν είσαι πάνω από 30 σου αρέσουν οι δυνατοί ήχοι τύπου Tool , Nine Inch Nails ,Ramstein κτλ κτλ και δεν συχνάζεις σε πολύ ποζεράδικα μέρη , σου αρέσουν τα τατού και οι ψιλοαλτέρνατιβ καταστάσεις τέχνης και πολιτισμού μάλλον έχουμε πολλά να πούμε...ελπίζω.