Στενοχωριεμαι που ο καιρος βελτιωνεται κι εγω δεν το εκμεταλλευομαι στο επακρο. Φιλοι/Φιλες υπαρχουν αλλα για καποιο λογο συνεχεια δεν ειναι διαθεσιμοι για τιποτα και αυτο μου τη δινει..



Δυστυχως πλεον νιωθω οτι εχω ρουτινιασει ασχημα και κανω καποιες τελευταιες προσπαθειες για να βγω απο αυτη τη ρουτινα! Θα ηθελα λοιπον να γνωρισω εσενα που εισαι στην ιδια ακριβως θεση και θα ηθελες να αλλαξεις την καθημερινοτητα σου. Σιγουρα δεν ειναι ο ιδανικος τροπος για να γνωρισει κανεις καποιο ατομο αλλα πιστευω οτι αξιζει μια προσπαθεια.



Λες να ειμαι ο μονος που τον εχει επηρεασει τοσο η ανοιξη και που θελω ριζοσπαστικες αλλαγες? Αισθανομαι σαν εξωγηινος ωρες ωρες. Ρε λες???? ET wants to go home :)