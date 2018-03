... αλλά λέω να βοηθήσω κι εγώ την κατάσταση :)



Τα μόνα που ζητώ είναι απόλυτη ειλικρίνεια και ωριμότητα.



Άν είσαι κάπου εκεί έξω, θα χαρώ να σε γνωρίσω!



Κ. (looking for 30-40 y. old)