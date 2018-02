Παρα πολυ δυσκολο το κοβω γιατι ειμαι περιπτωση, αλλα θα την κανω την προσπαθεια.



1) Δεν ψαχνω για σεξ.

2) Δεν ασχολουμαι με ζωδια, Τατιανες, στην υγεια μας, ριαλιτυ, χαζοσηριαλ, Lifestyle εκπομπες (παροτι εχει τυχει να εργαστω με τον J.Depp).

Ωστοσο με ενδιαφερουν αυτα που γινονται στον πλανητη μας.

3) Δεν ακουω εντεχνα, λαικα κλπ. Ουτε κλασσικη παροτι δεν με χαλαει.

4) Δεν ειμαι μικρος ηλικιακα παροτι θεωρουμαι μικρος σε σχεση με τα ενδιαφεροντα μου.

5) Ειμαι το αντιθετο του τριπτυχου της επταετιας if you know what I mean.

6) Δεν κολλαω με ηλικιες. Καθολου. Η πρωην ειναι 22 και η πριν απο αυτη 65. Αυτο δεν σημαινει πως ψαχνω γκομενα.

7) Ανοιχτομυαλα ατομα ψαχνω. Να μπορουμε να αρθρωσουμε εστω δυο κουβεντες ολες κι ολες αποτιναζοντας τις παρωπιδες με τις οποιες μας εχουν μεγαλωσει.

8) Ναι, ειμαι μορφωμενος συμφωνα με τις γενικες αντιληψεις αλλα τα πτυχια δεν κανουν τον ανθρωπο.

9) Εκανα για αρκετα χρονια εκπομπες στο ραδιο οταν ημουν Ελλαδα (RockFM και αλλου) και εχω βγει στο γυαλι ελαχιστες φορες σε υποτιθεμενες σοβαρες εκπομπες αλλα αυτο το τελευταιο το εχω μετανοιωσει γιατι η TV ειναι ενα χωνευτηρι με ελαχιστες εξαιρεσεις. Εχω τελειωσει σχολη κινηματογραφου αν και αυτο δεν ξερω αν εχει σημασια.

0) Κατι που ισως επρεπε να ειχα γραψει εξαρχης γιατι γνωριζω πως η εμφανιση μετραει...ξυριζω το κεφαλι μου (φαλακρος δηλαδη) αλλα οταν τυχει να παιξω με μπαντα οπως στο LA με crossdressing εμφανιση (βαψιμο, περουκα κλπ) γουσταρουν ολες. Κανονικα παντως ειμαι αδιαφορος ως ασχημος θα ελεγα. Ενα κακεκτυπο του Μπρους Γουιλις. Δεν εχω τατουαζ και τετοια.

Δεν πινω, δεν καπνιζω. Ξενερωτος απο αυτη την αποψη.



Ειναι κι αλλα που θα εγραφα μα ηδη μακρυγορησα αρκετα. Ηθελα να ειμαι οσο το δυνατον περιγραφικος γινεται.



Αν ακομα εισαι εδω, στειλε μηνυμα.