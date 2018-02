Δευτέρα πρωί, πτήση από Αθήνα για Stansted, κάθισες δίπλα μου και διάβαζες το "Harry Potter and the Chamber of Secrets". Κάποια στιγμή βρήκα το θάρρος και σε ρώτησα σε ποιο σημείο είσαι. Μετάνιωσα που δε σου μίλησα κι άλλο...