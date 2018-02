Ειμαι δυσκολος ανθρωπος, περιεργος, απαιτητικος, κτητικος κ λιγο ζηλιαρης. Δυσκολα συμπαθω καποιον. Ακομα πιο δυσκολα ανοιγομαι κ αφηνω τον αλλο να δει τι κρυβεται κατω απο την επιφανεια. Θα σου σπασω τα νευρα, ξεκαθαρα! Δεν θα με αντεξεις.



Αν πιστευεις οτι η ζωη ειναι μονο διακεδαση, ποτα, παρτυ κλπ κλπ κ σου αρκει αυτο τοτε εισαι σε λαθος μερος. Βαλε οπισθεν! Εκτος αν δεν σε νοιαζει η διαρκεια κ θες απλα να περασεις λιγο καλα κ να δεις κ κατι καινουριο (αν εισαι τυχερη). Τοτε, οκ, στειλε αν θες εφοσον αυτο ειναι ξεκαθαρο.



Αν πιστευεις οτι η ζωη ειναι μονο καλη δουλεια, καλα λεφτα, καλο αμαξι, "καλη κοινωνια" (εδω θελω να γελασω τοσο δυνατα!) κ γενικα σε νοιαζει μονο το φαινεσθαι, πιστευεις στον υλισμο, λατρευεις τον καταναλωτισμο κ προσευχεσαι στο χρημα... Ξου ξου.. Off you go. (παλιοβλαχαρα!)



Τωρα.. Εσυ που ειχες την υπομονη κ εφτασες μεχρι εδω, μαλλον εισαι λιγο πιο εξυπνη απ το μεσο ορο (ή πιο απελπισμενη.. βασικα αν εισαι εξυπνη θα εισαι σιγουρα απελπισμενη κ απογοητευμενη.. εεενιγουει) μιας κ δεν ανηκεις στις πιο πανω κατηγοριες. Απευθυνομαι σ εσενα λοιπον (αντε τυχερουλα!). Αν πιστευεις οτι στη ζωη υπαρχουν πολλα περισσοτερα απο τα παραπανω, αν εχεις πιο βαθιες κ φιλοσοφικες ανησυχιες κ γι αυτο δυσκολευεσαι να βρεις ανθρωπους να ταιριαζετε. Αν πιστευεις οτι η ζωη κρυβει πολλα μυστηρια κ εισαι αρκετα περιεργη κ θες να τα ανακαλυψεις μαζι με καποιον ή εστω να μιλησεις γι αυτα κλπ κ εχεις αρκετη φαντασια αλλα ταυτοχρονα δεν αφηνεις κ τους αλλους τομεις της ζωης στην ακρη κ εισαι προσγειωμενη (μην ακουσω τιποτα για μονοκερους που περδονται ουρανια τοξα κλπ), τοτε θα χαρω πολυ να μιλησω μαζι σου κ να σε γνωρισω! Κ ελπιζω να κουβαλας κ μια δοση τρελας ;)



Αν θες λοιπον να γνωρισεις καποιον σαν εμενα κ πιστευεις οτι θα αντεξεις (μπουχαχαχα 3:) ), στειλε μου. Κ αν εισαι αρκετα τυχερη, υπομονετικη κ επιμονη ωστε να ερθεις πιο κοντα, θα δεις κ την αλλη οψη του νομισματος (as above so below). Αν οχι, καλη συνεχεια κ καλα να περνας!



Αν εχεις φτασει μεχρι εδω (συγχαρητηρια η υπομονη σου σκαει γαιδαρο! εκανα οτι μπορουσα για να μην τα καταφερεις), σιγουρα θα σκεφτεσαι "καλα αυτος ο μλκς θα μας πει τελικα ποσο ειναι κ για τι ηλικιες ενδιαφερεται?". Ειμαι 24. To ξεκαθαριζω, δεν δεχομαι ανηλικα! Οποτε 18+! Κατα προτιμηση κοντα στη δικη μου ηλικια αλλα δεν ειμαι απολυτος σ αυτο. Proceed at your own risk