Για να μαι ειλικρινής δεν ξέρω τί μπορώ να περιμένω από εδώ. Είμαι ένας άνθρωπος που διανύει τις αρχές της τέταρτης δεκαετίας(32 σα να λέμε). Εργαζόμενος που η δουλειά μου καταναλώνει μεγάλο μέρος της ημέρας μου.



Ιδανικά θα θελα να γνωρίσω μία κοπέλα που (εκτός βεβαίως από την εμφάνιση) θα μου κάνει το κλικ εγκεφαλικά(τί να κάνω που 'χω φετίχ με τις έξυπνες).



Καλή χρονιά σε όλους και όλες and may your (real) dreams come true