Λίγο πριν τα Όσκαρ που δίνονται στους καλύτερους, ανακοινώθηκαν και οι χειρότεροι του κινηματογράφου οι οποίοι τιμώνται με τα «Χρυσά Βατόμουρα».

Tα κινηματογραφικά αντιβραβεία για τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς μόλις ανακοινώθηκαν και για φέτος η ταινία που σάρωσε είναι το animation φιλμ "The Emoji Movie".

Τέσσερα Χρυσά Βατόμουρα για το φιλμ σημαίνει πως η κριτική επιτροπή το βρήκε πολύ κακό.

The Emoji Movie

Συγκεκριμένα απέσπασε τα βραβείο χειρότερης ταινίας, χειρότερου σεναρίου, χειρότερης σκηνοθεσίας και χειρότερου κινηματογραφικού ζευγαριού (σ.σ. για τα δύο emoji που πρωταγωνιστούν).

Ο Τομ Κρουζ και η Μούμια απολαμβάνουν πλέον τον τίτλο για τον χειρότερο Α' αντρικό ρόλο.

Ο Τομ Κρουζ στη Μούμια

Η Τάιλερ Πέρι είναι η χειρότερη ηθοποιός για τη συμμετοχή της στο «Boo 2!: A Madea Halloween» και το βραβείο για τον χειρότερο Β΄ Γυναικείο Ρόλο απονεμήθηκε στην Κιμ Μπάσινγκερ για την ερμηνεία της στο «Πενήντα Πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις του Γκρι».

Ο Μελ Γκίμπσον έπαιξε στο «Ξαναγύρισε ο Μπαμπάς» και αυτό τον έθεσε μεταξύ των νικητών καθώς απέσπασε το βραβείο χειρότερου Β' αντρικού ρόλου.

Το βίντεο με το οποίο ανακοινώθηκαν οι νικητές:

Η πλήρης λίστα των νικητών (χαμένων):

Worst picture

The Emoji Movie

Worst actress

Tyler Perry

Boo 2! A Madea Halloween

Worst actor

Tom Cruise

The Mummy

Worst supporting actor

Mel Gibson

Daddy's Home 2

Worst supporting actress

Kim Basinger

Fifty Shades Darker

Worst screen combo

Any two obnoxious emojis

The Emoji Movie

Worst remake, ripoff or sequel

Fifty Shades Darker

Worst director

Tony Leondis

The Emoji Movie

Worst screenplay

The Emoji Movie

Special Rotten Tomatoes Award: The Razzie Nominee So Bad You Loved It!

Baywatch