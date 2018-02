Οι πρόσφατες υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2018 προανήγγειλαν τον Jordan Pelee ως τον έναν από τους πέντε Αφροαμερικανούς σκηνοθέτες που διαγωνίστηκαν ποτέ στην κατηγορία της Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Παρά την παρουσία των Αφροαμερικανών στην κινηματογραφική βιομηχανία από την αρχή της κιόλας, Όσκαρ κατάφεραν να κερδίσουν ηθοποιοί όπως οι Hattie McDaniel, Sidney Poitier και Lou Gossett Jr., ενώ σκηνοθέτες και σεναριογράφοι που εργάζονται πίσω από την κάμερα δεν είχαν αναγνωριστεί μέχρις ότου εμφανίστηκε ο Spike Lee στην κινηματογραφική σκηνή.

Η υποψηφιότητά του για το Do The Right Thing άνοιξε την πόρτα για άλλους μαύρους συγγραφείς και σκηνοθέτες να αντλήσουν τη θεματολογία τους από τις δικές τους εμπειρίες και να λάβουν βραβεία του Χόλιγουντ γι 'αυτό.

Ο πρωταγωνιστής της Αφρο-Αμερικανικής πρωτοπορίας, Oscar Micheaux, έκανε δεκάδες ταινίες για τη μαύρη ταυτότητα στις αρχές του 20ού αιώνα και η εμπειρία του έχει άμεση σχέση με τους σύγχρονους σκηνοθέτες όπως ο Barry Jenkins ή ο Jordan Peele, των οποίων το επίκαιρο έργο βρίσκει τώρα επιτυχία.

Τώρα ο Peele έχει την ευκαιρία να μείνει στην ιστορία αν κερδίσει το βραβείο του Καλύτερου Σκηνοθέτη.