ΘΕΑΤΡΟ

Οι Δούλες

Βασισμένο στην αληθινή ιστορία των αδελφών Papin που χαρακτηρίστηκε «έγκλημα του αιώνα στη Γαλλία», το έργο-σταθμός του Ζαν Ζενέ ανεβαίνει στη σκηνή του Υπογείου του Θεάτρου Τέχνης. Στην προσπάθειά τους να αποδράσουν από την καταπίεση που ζουν, δύο υπηρέτριες, οι αδερφές Κλερ και Σολάνζ παίζουν καθημερινά ένα παιχνίδι: η Κλερ υποδύεται την Κυρία τους και η Σολάνζ παριστάνει την Κλερ. Το παιχνίδι θα ξεφύγει όταν, μετά από ψεύτικες καταγγελίες τους, ο σύζυγος της Κυρίας θα βρεθεί στη φυλακή. Εκείνη θα μείνει ανυπεράσπιστη και οι δυο τους θα αποφασίσουν να τη δηλητηριάσουν.

22/2-1/4, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν (Υπόγειο), Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα, Τετ., Κυρ. 20:00, Πέμ.-Σάβ. 21:15, εισ.: 8-16 ευρώ

Το ευχαριστημένο

Φωτο: Βάσια Αναγνωστοπούλου

Το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα της Μαρίνας Καραγάτση που απέσπασε το βραβείο του περιοδικού «Διαβάζω» το 2009 παρουσιάζεται στο θέατρο Πορεία σε σκηνοθεσία του γιου της Δημήτρη Τάρλοου. Η διασκευή μετατρέπει τους μονολόγους του βιβλίου σε πλήρες θεατρικό έργο και μας μεταφέρει στο σπίτι της οικογένειας του μεγάλου πεζογράφου και εκπροσώπου της γενιάς του ’30 Μ. Καραγάτση και της εξέχουσας ζωγράφου Νίκης Καραγάτση.

22/2-3/6, Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, πλ. Βικτωρίας, Πέμ. 20:30, Σάβ. 18:00, Κυρ. 17:00, εισ.: 12-16 ευρώ

Ρωμαίος και Ιουλιέττα

Ο Νίκος Μαστοράκης παρουσιάζει την όπερα του Σαρλ Γκουνό, Ρωμαίος και Ιουλιέττα.

Ο διακεκριμένος θεατρικός σκηνοθέτης Νίκος Μαστοράκης καταπιάνεται για πρώτη φορά με το λυρικό θέατρο, παρουσιάζοντας την όπερα του Σαρλ Γκουνό, Ρωμαίος και Ιουλιέττα. Tο έργο γνώρισε επιτυχία από την πρώτη κιόλας παρουσίασή του το 1867 στο Παρίσι και παραμένει μέχρι σήμερα η δημοφιλέστερη μελοποίηση του σαιξπηρικού δράματος, με τα τέσσερα εκτενή ντουέτα για τους εραστές της Βερόνας και τις διάσημες άριές τους μονοπωλούν το ενδιαφέρον.

25, 28/2 & 2, 4, 7, 11/3, ΚΠΙΣΝ, λεωφόρος Συγγρού 364. Καθημερινά 19:30, Κυρ. 18:30, εισ.: 10-80 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Alvin Queen Quartet ft. Scott Hamilton

Σημαντικές συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της τζαζ έχουν χαρακτηρίσει την καριέρα του ξεχωριστού ντράμερ από το Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Ο Alvin Queen έχει δουλέψει στο πλευρό του κιθαρίστα George Benson και του σαξοφωνίστα Stanley Turrentine τα ’60s καθώς και δίπλα στον τρομπετίστα Charles Tolliver και τον πιανίστα Stanley Cowell τα ’70s. Τώρα συνεργάζεται με έναν από τους κορυφαίους σύγχρονους σαξοφωνίστες, τον Scott Hamilton, μαζί με τον οποίο θα εμφανιστεί στην σκηνή του Half Note.

23-26/2, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, Παρ.-Σάβ. 22:30, Κυρ.-Δευτ. 21:30, εισ.: 20-30 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ράνια Μπέλλου, Immortal Love or Ode to the Past

Στην τέταρτη ατομική της έκθεση η Ράνια Μπέλλου παρουσιάζει έργα βασισμένα σε ένα ημερολόγιο της περιόδου 28 Μαΐου 1945-16 Φεβρουαρίου 1952 το οποίο ανακάλυψε σε κάποια υπαίθρια αγορά της Αθήνας. Ο συντάκτης του ημερολογίου Π. Στάης αποτύπωσε στο χαρτί σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες, όνειρα αλλά και δικά του ερωτικά ποιήματα.

22/2-14/4, Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Κολωνάκι, Δευτ. 11:00-15:00, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-15:00. Εγκαίνια 22/2, 19:00-22:00

Taryn Simon, Paperwork and the Will of Capital

Η Taryn Simon μελετά τη θεατρικότητα της εξουσίας μέσα από τις συμφωνίες, τις συνθήκες και τα διατάγματα που έχουν σχεδιαστεί για να επηρεάζουν τα συστήματα διακυβέρνησης και οικονομίας. Σε αρχειακές εικόνες από τις υπογραφές των συμφωνιών αυτών ισχυροί άνδρες στέκονται δίπλα σε συνθέσεις καλλωπιστικών φυτών. Η Simon αναδημιούργησε και φωτογράφισε αυτές τις συνθέσεις, συνοδεύοντάς τες με κείμενα που εξηγούν το κάθε γεγονός, τονίζοντας τους τρόπους με τους οποίους η εξουσία δημιουργείται, εκτελείται, προωθείται και συντηρείται.

27/2-5/4, Gagosian, Μέρλιν 3, Κολωνάκι, Τρ.-Σάβ. 11:00-18:00. Εγκαίνια 27/2, 19:00-21:00

DJ SET

Juliet Fox

Η Juliet Fox της ισχυρής Drumcore έρχεται στην Αθήνα. H περσινή συνεργασία της με τον Ramiro Lopez είχε ως αποτέλεσμα δύο techno ύμνους, το «Twisted» και το «Come Closer».

23/2, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, 00:00

Trial & Error: Batu

Ο άνθρωπος πίσω από την Timedance, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες της σύγχρονης βρετανικής bass μουσικής, εμφανίζεται στο Temple.

23/2, Temple Athens, Ιάκχου 17, 23:30, εισ.: 6 ευρώ

Electric Pressure: Reeko

Ο Juan Rico ή Reeko, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ισπανικής techno, πρωτοεμφανίστηκε το 1997 και κυκλοφόρησε την πρώτη του δουλειά το 2002 στο σουηδικό label Emergence. Ακολούθησαν παραγωγές στις Theory, Main Out, Integrale Muzique, Deafmosaic, Inceptive, Rxxistance, Trece Records, Sympolism, Planet Rhythm και Warm Up. To 2003 ίδρυσε τη δική του εταιρεία, τη Mental Disorder, και το το 2005 την Evidence. Μαζί του στα decks οι Jerm της Analogue και Echo Flex της Electric Pressure.

23/2, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 00:00, εισ.: 10 ευρώ

Perestroika: Rhadoo

Ο επιτυχημένος εκπρόσωπος της ρουμάνικης dance σκηνής παίζει στο 6 d.o.g.s. Μαζί του η K.atou και ο Mr. Roussos.

24/2, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 00:00, εισ.: 10 ευρώ