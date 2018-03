ΜΟΥΣΙΚΗ

Chrysta Bell

«Μούσα» του Ν΄τειβιντ Λιντς, η μουσικός και ηθοποιός Chrysta Bell έχει συνεργαστεί με τον διάσημο σκηνοθέτη σε πολλά μουσικά πρότζεκτ, ενώ εμφανίστηκε και στην επιστροφή του «Twin Peaks» υποδυόμενη την πράκτορα Τammy Preston. Το τελευταίο της άλμπουμ «We Dissolve», ένα κράμα σόουλ, ροκ και τζαζ, περιλαμβάνει συμμετοχές από καλλιτέχνες, όπως ο Adrian Utley των Portishead και ο κιμπορντίστας Geoff Downes των Asia και των Yes.

4/4, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:00, εισ.: 17-23 ευρώ

Kid Moxie

Η Kid Moxie (Έλενα Χαρμπίλα) έρχεται από το Λος Άντζελες για μια συναυλία στο Death Disco. Η Ελληνίδα μουσικός/ηθοποιός έχει παίξει σε μεγάλες αμερικανικές κινηματογραφικές παραγωγές κι έχει συνεργαστεί με τον Άντζελο Μπανταλαμέντι, ενώ την παραγωγή του τελευταίου της άλμπουμ είχε αναλάβει ο Gaslamp Killer. Tα live της συνοδεύονται από οπτικό υλικό Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών, όπως η κολεκτίβα του Ντέιβιντ Λιντς, Foundation. Τη συναυλία της Πέμπτης θα ανοίξουν οι Someone Who Isn’t Me.

29/3, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή, 21:30, εισ.: 7 ευρώ

Vodka Juniors

Οι Vodka Juniors επιστρέφουν από την 20ήμερη «επιδρομή» στα Βαλκάνια και κλείνουν την περιοδεία με ένα μεγάλο πάρτι για τη κυκλοφορία της καινούργιας τους δουλειάς «Warrior Anthems».

31/03, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:30, εισ.: από 10 ευρώ

Κeep Shelly in Athens

Ξεκίνησαν από μια γειτονιά της Αθήνας το 2010 και μέσα σε λίγα χρόνια αποθεώθηκαν από τα μεγάλα διεθνή μέσα, περιόδευσαν τέσσερις φορές στην Αμερική και έπαιξαν στο Coachella. Επιστρέφοντας από την ευρωπαϊκή περιοδεία τους, οι Κeep Shelly in Athens, με φρέσκο ακόμα το τελευταίο τους άλμπουμ «Philokalia», θα πραγματοποιήσουν μία από τις σπάνιες πλέον εμφανίσεις τους στην Ελλάδα.

30/3, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή, 21:00, εισ.: 12 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Unfinished yet

Η Μυρτώ Δελημιχάλη και η Κωνσταντίνα Μπάρκουλη παρουσιάζουν στο ΚΕΤ μια κινητική περφόρμανς με επίκεντρο την τηλεοπτική κουλτούρα.

Η Μυρτώ Δελημιχάλη και η Κωνσταντίνα Μπάρκουλη παρουσιάζουν στο ΚΕΤ μια κινητική περφόρμανς με επίκεντρο την τηλεοπτική κουλτούρα, την τελειότητα της εικόνας και την απόσταση των success stories από την πραγματικότητα. Με επαναλαμβανόμενες κινήσεις από τον καθημερινό κώδικα εκπομπών, δελτίων ειδήσεων και δημόσιων ομιλιών οι δύο χαρακτήρες αλληλοεπιδρούν με το κοινό.

31/3-1/4, Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α & Σικίνου 35Α, Κυψέλη, 21:00, εισ.: 5-8 ευρώ

Γράμμα στην Barbara

Κομμάτια της Barbara, της Γαλλίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού που έγινε γνωστή για τους μελαγχολικούς της στίχους, θα ερμηνεύσει η Μελίνα Τανάγρη στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων. Η καλλιτέχνης στήνει μια σκηνική σύνθεση για φωνή, πιάνο και σαξόφωνο, παρουσιάζοντας τραγούδια της εμβληματικής περσόνας του γαλλικού τραγουδιού και κείμενα από το έργο της.

30/3-1/4, Θέατρο Οδού Κυκλάδων, Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη, 21:00, εισ.: 10-15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Γιώργος Δρίβας, Εργαστήριο Διλημμάτων

Το «Εργαστήριο Διλημμάτων» του Γιώργου Δρίβα παραπέμπει στην τραγωδία του Αισχύλου Ικέτιδες,

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τη βιντεο-εγκατάσταση του Γιώργου Δρίβα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 57 Μπιενάλε της Βενετίας. Το «Εργαστήριο Διλημμάτων» παραπέμπει στην τραγωδία του Αισχύλου Ικέτιδες, με την οποία τίθεται για πρώτη φορά το δίλημμα μεταξύ της σωτηρίας του ξένου και της διατήρησης της ασφάλειας του εγχώριου. Πρωταγωνιστικό ρόλο στα βίντεο του έργου κρατούν η καταξιωμένη ηθοποιός Σαρλότ Ράμπλινγκ και ο Γιώργος Κοτανίδης.

29/3-1/7, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (αίθουσα περιοδικών εκθέσεων), λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή, Τρ.-Κυρ. 11:00-19:00, εισ.: 2- 4 ευρώ. Εγκαίνια: 29/3, στις 19:30.

Gold und Liebe, Liebe für Gold

Η νέα ομαδική έκθεση του Haus N με έργα νέων Ελλήνων εικαστικών προσεγγίζει θέματα όπως το κυνήγι της ευτυχίας, η ικανοποίηση που προσφέρουν τα υλικά αγαθά και το πολυτιμότερο στοιχείο, ο χρυσός. Συμμετέχουν: The Callas / Lakis & Aris Ionas, Arbit City, Hypercomf, Χαράλαμπος Κουρκούλης κ.ά.

30/3-21/4, Haus N, Καΐρη 6, Μοναστηράκι, Πέμ.-Παρ. 15:00-20:00, Σάβ. 13:00-18:00. Εγκαίνια: 29/3, 20:00-22:30.

DJ SET

Tom Findlay

Ο Tom Findlay των Groove Armada, του βραβευμένου με Grammy ηλεκτρονικού διδύμου, θα βρεθεί την Παρασκευή στο Steam Athens. Το ντουέτο έχει κυκλοφορήσει πολυάριθμες επιτυχίες, μεταξύ των οποίων τα mega hits «I see you, baby» και «Superstylin». Μαζί του οι Discotekken, Melorman και Lip Forensics.

30/3, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, 00:00, εισ.: 12 ευρώ

Revolt!: Margaret Dygas

Το Revolt! διοργανώνει το δεύτερο εορταστικό πάρτι για τα πέντε του χρόνια, προσκαλώντας από το Βερολίνο τη resident DJ του Panorama Bar και παραγωγό της Perlon, Margaret Dygas.

31/3, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 00:00, εισ.: 10 ευρώ