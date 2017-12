Bazooka + A Victim of Society

Δύο από τα πιο καυτά ονόματα στη ροκ σκηνή της χώρας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα εκρηκτικό double-bill live προ-παραμονή Χριστουγέννων. Οι Bazooka έρχονται με τη «Ζούγκλα», ένα EP με καινούργιο υλικό, ενώ είναι η πρώτη φορά που οι A Victim of Society θα παξουν στο Gagarin205.

23/12, Gagarin 205, Λιοσίων 205, είσοδος: €8-10

X-Mass Explode Fest

Ένα τετραήμερο εορταστικό φεστιβάλ ετοιμάζει το An Club με την αφρόκρεμα της ανεξάρτητης ροκ σκηνής. Για τέσσερις ημέρες θα μοιραστούν τη σκηνή του συγκροτήματα όπως οι Smallman (BG), Purple Dino, The Black Capes, Contra Limit (21/12), Chickn, The Bonnie Nettles, Mellow Lizard (22/12), Deaf Radio, Big Nose Attack, The Cave Children, Supersoul (23/12) και Hidden In The Basement, Potergeist, Half Gramme Of Soma, Deathcrop Valley (24/12).

21-24/12, Αn Club, Σολωμού 13-15, Εξάρχεια, είσοδος: €8-10

Red Bull Music Academy w/ ATH Kids meet Νέγρος του Μοριά, Larry Gus, Giganta, Black Athena

Το Red Bull Music Academy παρουσιάζει μια μοναδική βραδιά με τα πιο φρέσκα ονόματα της αθηναϊκής χιπ-χοπ και ηλεκτρονικής σκηνής και απροσδόκητες συνεργασίες. Για πρώτη φορά οι ATH Kids ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Νέγρο του Μοριά, ενώ οι Larry Gus και Giganta θα παίξουν καινούργιο υλικό τους.

21/12, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, είσοδος: €10

Ο Μικάδος

H ξεκαρδιστική και σατιρική όπερα του 1885 των Γκίλμπερτ και Σάλιβαν ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή σε μουσική διεύθυνση-ενορχήστρωση Μιχάλη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση. Στη φανταστική πολιτεία του Τιτιπού ο Μεγάλος Αυτοκράτορας (Μικάδος) έχει απαγορεύσει το κόρτε, παρ' όλα αυτά δεν λείπουν τα απαγορευμένα και απρόσμενα φλερτ ανάμεσα στους κατοίκους που ζουν με τον φόβο του αποκεφαλισμού.

21-24, 27-30/12, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: €10-20

«Να τα πούμε;»

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αλλιώς και με νέο τρόπο, από μικρά και μεγάλα παιδιά, ερμηνευτές, πέντε συνθέτες, έναν συγγραφέα, έναν σκηνοθέτη κι έναν αφηγητή που τα πειράζουν.

22-23/12, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, είσοδος: €7-25

Montero

Λίγες μόλις μέρες μετά την επιστροφή τους από τη μεγάλη πανευρωπαϊκή περιοδεία τους με τον Mac DeMarco, ο Ben Montero και το συγκρότημά του ξανά στην Αθήνα για ένα live της τελευταίας στιγμής.

22/12, V/A Haus, Βύσσης 1 & Αιόλου, είσοδος: €3

Gravitysays_i

Είναι ένα από τα σπάνια live του σχήματος για φέτος, που κλείνει το 2017 με μια μοναδική ατμοσφαιρική εμφάνιση, όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Οι ζωντανές εμφανίσεις τους χαρακτηρίζονται από τη διακριτικότητα της σκηνικής τους παρουσίας, που αφήνει τον εκάστοτε χώρο και τη μουσική τους να αναδειχθούν.

22/12, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, είσοδος: €8-10

Harlem Gospel Choir Sings Beyonce

Μία από τις κορυφαίες γκόσπελ χορωδίες της Αμερικής, η Harlem Gospel Choir, αναβιώνει την κουλτούρα του Χάρλεμ με glamorous στυλ κι έρχεται στην Αθήνα για να ερμηνεύσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Beyoncé με μοναδικό τρόπο.

23-24/12, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, είσοδος: €23-40

Active Member

Οι Active Member μπορεί να δήλωσαν ότι κάνουν μια απροσδιορίστου χρόνου παύση από τις συναυλίες και τις ηχογραφήσεις το 2015, αλλά τελικά αυτή τους η απόφαση δεν κράτησε πολύ. Με είκοσι πέντε χρόνια μουσικής ιστορίας, επιστρέφουν για δύο συναυλίες λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

22-23/12, Piraeus 117 Academy, Πειραιώς 117, είσοδος: €9-12

Yellow Claw

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της trap και EDM μουσικής στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική έρχεται από την Ολλανδία για να κατακτήσει και την Ελλάδα με ένα μοναδικό show.

22/12, Monastiraki Center, Αγ. Ελεούσης 3, είσοδος: €25-100

Cruise Control w/ Starcadian + VHS Dreams at Death Disco

Η ομάδα Cruise Control προσκαλεί τον Αμερικανό Starcadian και τον Βρετανό VHS Dreams. Είναι η πρώτη εμφάνιση του Starcadian σε ευρωπαϊκό έδαφος. Παίζει μια μείξη φανταστικών '80s σάουντρακ με ποπ και electro.

22/12, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24, Ψύρρη, είσοδος: €6-7

IAMDDB x Athens

Από το Μάντσεστερ έρχεται ένα από τα πιο ανερχόμενα αστέρια της R'n'B, trap και σόουλ σκηνής της Βρετανίας. Η IAMDDB προωθεί μηνύματα αυτο-ενδυνάμωσης και κυριότητας μέσα από τους στίχους της και γι' αυτό το περιεχόμενό τους θεωρείται τόσο ξεχωριστή περίπτωση.

22/12, Studio 24, Δεκελέων 26, Γκάζι, είσοδος: €10

Jaded Star w/ Mad John the Wise

Οι Jaded Star επιστρέφουν στην Αθήνα για μια χορταστική συναυλία. Ιδρύθηκαν από τους Maxi Nil (πρώην μέλος των Visions of Atlantis), Raphael Saini (πρώην μέλος των Iced Earth) και Κώστα Βρεττό (Wardrum) και αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις σε ένα νέο σχήμα που γνωρίζει απρόσμενη επιτυχία.

23/12, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, είσοδος: €8-10

Electric Colony with Cristian Varela

Οι Electric Colony γιορτάζουν τον ερχομό των Χριστoυγέννων σε μια βραδιά με χαρούμενη techno, πολύ χορό και άρωμα Ισπανίας. Ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν τον Cristian Varela, που πλέον γιορτάζει τα είκοσι πέντε χρόνια του στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή και βοήθησε όσο κανείς άλλος στη δημιουργία και εξέλιξη της ισπανικής techno.

23/12, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Γκάζι

Blend w/ Paul Ritch

Blend και six d.o.g.s ενώνουν για μια ακόμα φορά τις techno δυνάμεις τους και παρουσιάζουν τον σπουδαίο Paul Ritch που ταξιδεύει την προ-παραμονή των Χριστουγέννων από το Παρίσι στην Αθήνα για μία νύχτα απόλυτα minimal ρυθμού.

23/12, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, είσοδος: €20

Trashathon Χmas Eve 2017

Ένα πάρτι που έχει δημιουργηθεί από το νοσηρό μυαλό του Ηλία Φραγκούλη και που έχει στοιχιώσει την παραμονή Χριστουγέννων τα τελευταία χρόνια με θέμα το ρεπερτόριο χαμηλού γούστου.

24/12, Bios, Πειραιώς 84, είσοδος ελεύθερη

XMAS Habeat Showcase with Valentino Kanzyani, K.atou, Mackenzie

O Valentino Kanzyani ξεχώρισε από την techno σκηνή της Σλοβενίας χάρη στην άκρως εγκεφαλική και εντυπωσιακή τεχνική του, που περιλάμβανε τρία decks σε ολονύχτια sets. Έρχεται να παρουσιάσει το μοναδικό του στυλ στην Αθήνα ανήμερα τα Χριστούγεννα.

25/12, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, είσοδος: €10

Xmas Ball: 6 Years Needless w/ Amateurboyz

Πέρασαν κιόλας έξι ολόκληρα χρόνια από το πρώτο Needless party, ανήμερα τα Χριστούγεννα του 2011. Επομένως στις 25 Δεκεμβρίου γιορτάζει τα γενέθλιά του, επαναλαμβάνοντας ένα χριστουγεννιάτικο Needless, όπως εκείνο της πρώτης του χρονιάς, παρέα με τους Αmateurboyz και τον Blue Lagoon του Kormoranos.

25/12, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, είσοδος: €6

Lost Bodies

Οι Lost Bodies, ζωντανά, στο καθιερωμένο πλέον εορταστικό live τους. Ένα από τα πιο ιστορικά συγκροτήματα της ανεξάρτητης μουσικής σκηνής της Αθήνας, οι εμφανίσεις του οποίου εδώ και 30 χρόνια φημίζονται για τον σαρκαστικό στίχο, την punk διάθεση, το πειραματικό στοιχείο και την άμεση επικοινωνία με το κοινό.

29/12, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, είσοδος: €7

Cosmonauts w/ Bambounou, Simos Ares, Saradis & Roman & Devika

Ο Jeremy Guindo, που είναι ευρύτερα γνωστός με το όνομα Bambounou, κατάγεται από τη Γαλλία και τρέχει τη βερολινέζικη δισκογραφική εταιρεία 50 Weapons που ανήκει στους δυο Modeselktor, έρχεται στην Αθήνα για ένα μοναδικό DJ set.

30/12, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Γκάζι

New Year's Eve: A 12-Hour Marathon Party

Oι Pan, Lee Burton. BODJ, Anestie Gomez, Tolis Q, Bengoa, G.U.S, Jose Amba + Bonso αναλαμβάνουν τα decks του six d.o.g.s για όγδοη συνεχή χρονιά σε ένα μαραθώνιο house και techno πάρτι που θα διαρκέσει δώδεκα απολαυστικές ώρες μετά τα μεσάνυχτα, αμέσως μόλις μπει ο νέος χρόνος.

31/12, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, είσοδος: €10

Μποέμ

Η διαχρονική αριστουργηματική όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι ανεβαίνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε σκηνοθεσία του Βρετανού Γκρέιαμ Βικ. Η όπερα βασίζεται στη νουβέλα Σκηνές απ' την μποέμικη ζωή (1845/8, 1851) του Ανρί Μιρζέρ και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1896 στο Βασιλικό Θέατρο του Τορίνου. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανέβασε για πρώτη φορά την Μποέμ τον Απρίλιο του 1948.

24, 27, 30/12, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: €10-60

Εορταστικό γκαλά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού ερμηνεύει Mozart, Rossini, Offenbach και Bernstein σε μια εορταστική συναυλία λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου.

30/12, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Β. Σοφίας και Κόκκαλη, Χίλτον, είσοδος: €11-60

Άρωμα Βιέννης

H Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής παραμένει πιστή στο ραντεβού της και στις αρχές του νέου χρόνου μάς εισάγει στον κόσμο των βιεννέζικων βαλς υπό τη διεύθυνση του φημισμένου Έλληνα μαέστρου Γιώργου Πέτρου.

4/1, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Β. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, είσοδος: €9-50

ΔΩΡΕΑΝ EVENTS

21/12

18:00, Λένα Πλάτωνος - Στύλοι Ολυμπίου Διός

23/12

12:00, Polyphonica, Musica & Camerata Junior Concert - ΚΠΙΣΝ

29/12

21:00, Sera Bellos Sextet ft. Bradley White Dale - ΚΠΙΣΝ

31/12

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με τους Gilles Peterson & MC General Rubbish - ΚΠΙΣΝ

31/12

22:00, Παραμονή Πρωτοχρονιάς με Πάνο Μουζουράκη, Ευανθία Ρεμπούτσικα κ.ά., Θησείο