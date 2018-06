Avicii - Enough Is Enough

Κι όμως πολλές φορές... Για την κιαμαλά που μας δέρνει φταίνε οι άλλοι γιατί η δική μας κιαμαλά είναι πράξη απάντησης και αντίδρασης στην κιαμαλά των άλλων

Πολύ κιαμαλά έπεσε για αυτό και σήκωσα τοίχους απροσπέλαστους

Εσύ φταις και μόνο εσύ!!!

Β