Night Knight - Set it on fire (Official Audio)

Αφήστε τις/τους πρώην εκεί που ανήκουν δηλαδή στο παρελθόν και ζήστε!

Να είστε ευγνώμονες για όλες τις στιγμές.

"Καλές" ή "Κακές σας έκαναν αυτό που είστε τώρα!



YΓ: καλό θα ήταν να αφήσετε και τα κινητά στην άκρη. Ζήστε την ζωή μέσα απο τα δικά σας μάτια!



Mr.D