PJ HARVEY & THOM YORKE - This Mess We're In

Το οτι αισθάνεσαι αγάπη και μίσος την ίδια στιγμή για εμένα ποτέ δεν το αποκωδικοποιήσα



Έλεγες ότι μόνο με εμένα σου συμβαίνει αυτό αλλά χαιρόμουν που χαμογελούσες πραγματικά όταν σε κρατούσα αγκαλιά.

Στο χέρι μας είναι το μέλλον και δεν εξαρτάται από τα εμπόδια που δημιουργεί το μυαλό μας.