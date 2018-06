Opening Titles, Darlington Hall - The Remains of the Day by Richard Robbins

Το χιούμορ μου προφανώς δεν αποδίδει μαζί σου. Ας μιλήσουμε σοβαρά τότε. Τα παράφορα θα μπορούσαν να ειπωθούν. Σου το ζήτησα, αλλά πάλι δεν κάνεις τίποτα. Σου είπα ότι εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σου, αλλά αδιαφορείς. Σου ζήτησα να μου δείξεις για μια φορά εμπιστοσύνη και να επικοινωνήσεις μαζί μου. Προφανώς δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Διάολε μας αξίζει να συναντηθούμε, θα κάνει καλό και στους δύο μας και το ξέρεις...Σου άνοιξα την ψυχή μου και σου είπα την αλήθεια. Και και που την είπα, τι έκανες; TIΠΟΤΑ! Αυτό θέλεις λοιπόν να γίνουμε σαν τον Στήβενς και τη Δεσποινίδα Κέντον; Να συναντηθούμε στα 70 και να μιλήσουμε για το μεγάλο ανεκπλήρωτο έρωτα της ζωής μας και τις χαμένες ευκαιρίες; Αυτό θέλεις; Έτσι αγαπάς εσύ λοιπόν; Πού είναι η τρέλα σου, που είναι το πάθος σου; Πού είναι ο νεαρός άντρας που ερωτεύτηκα παράφορα; Που μου μιλούσε για τα όνειρα του με τόσο πάθος που με παρέσερνε μαζί του; Που με ενθάρρυνε και ένιωθα να βγάζω φτερά; Που μ’έπαιρνε αγκαλιά και έλεγα πως ποτέ ξανά δεν θα φοβηθώ στη ζωή μου; Που είναι; Τι απέγινε; Τι απέγινε, ψυχή μου;