Monica Bellucci - Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love

''Forget your perfect offering There is a crack in everything That's how the light gets in'' Πηγή: www.lifo.gr.

Για το κοινό της ιστοσέλίδας, ήταν ο αιχμάλωτος των Ναζί που έπαιζε βιολί,στους μελλοθάνατους,στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.Ήταν από την Θεσσαλονίκη και λέγοταν Jacques Strοumsa.

Από εκεί εμπνεύστηκε ο Cohen αυτό που ακούτε.

